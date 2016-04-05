ЛАД написав:Мнение "немецкого обывателя" для нас достаточно важно. От этого зависит поддержка Украины Германией.
откуда у него мнение? из того что скажут по ящику или напишут в интернете. Почитайте что он пишет. По нему не летят ракеты, как по вашей Салтовке. Можно расхваливать Арестовича.
при некотором желании вы можете заметить, что ЛАД ни слова не говорит о том, _откуда_взялось_ его мнение. Речь о том, _на_что_влияет_ его мнение. Это два разных вопроса и подменять их как минимум невежливо.
«ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані проти українських чиновників під час війни, необачно надають допомогу Путіну та його пропагандистам»
*Співголова Групи підтримки України в Конгресі США, представниця Демократичної партії Марсі Каптур вважає заяви конгресвумен Вікторії Спартц «необачною допомогою» президенту Росії Володимиру Путіну.
«Хоча деякі члени можуть прагнути посіяти розкол і розпалити напруженість, загалом Конгрес США твердо підтримує президента Зеленського та його керівництво, поки Україна бореться за своє виживання. Рівень і масштаби співпраці Сполучених Штатів з офісом президента Зеленського не дають підстав сумніватися в лояльності будь-якої посадової особи. Ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані проти українських чиновників під час війни, необачно надають допомогу Путіну та його пропагандистам», – йдеться у заяві Каптур, опублікованій на її сайті.*
juristkostya написав:при некотором желании вы можете заметить, что ЛАД ни слова не говорит о том, _откуда_взялось_ его мнение. Речь о том, _на_что_влияет_ его мнение. Это два разных вопроса и подменять их как минимум невежливо.
у юристов всегда туго с логикой?
если на мнение А. Коха влияют СМИ, какой смысл изучать мнение посредника. Надо смотреть кто стоит за СМИ и влиять на них, чтобы они (через обывателей -посредников) влияли на европейских политиков. Я чётко вижу как он задаёт те же вопросы, которые задаёт с экрана Скабеева. Влияйте на Скабееву и будет вам счастье. Смотреть Скабееву вы Европе не запретите. И одноклассники с вк там не блокируются.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 07 сер, 2022 20:52, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:при некотором желании вы можете заметить, что ЛАД ни слова не говорит о том, _откуда_взялось_ его мнение. Речь о том, _на_что_влияет_ его мнение. Это два разных вопроса и подменять их как минимум невежливо.
у юристов всегда туго с логикой? если на мнение А. Коха влияют СМИ, какой смысл изучать мнение посредника. Надо смотреть кто стоит за СМИ и влиять на них, чтобы они через посредников влияли на своих политиков. Я чётко вижу как он задаёт те же вопросы, которые задаёт с экрана Скабеева. Влияйте на Скабееву и будет расти помощь от Германии.
и как это противоречит тому, что говорит ЛАД? Никак. Тезис "Мнение "немецкого обывателя" для нас достаточно важно. От этого зависит поддержка Украины Германией." вполне корректен.
Востаннє редагувалось juristkostya в Нед 07 сер, 2022 20:53, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:«ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані проти українських чиновників під час війни, необачно надають допомогу Путіну та його пропагандистам»
*Співголова Групи підтримки України в Конгресі США, представниця Демократичної партії Марсі Каптур вважає заяви конгресвумен Вікторії Спартц «необачною допомогою» президенту Росії Володимиру Путіну.
«Хоча деякі члени можуть прагнути посіяти розкол і розпалити напруженість, загалом Конгрес США твердо підтримує президента Зеленського та його керівництво, поки Україна бореться за своє виживання. Рівень і масштаби співпраці Сполучених Штатів з офісом президента Зеленського не дають підстав сумніватися в лояльності будь-якої посадової особи. Ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані проти українських чиновників під час війни, необачно надають допомогу Путіну та його пропагандистам», – йдеться у заяві Каптур, опублікованій на її сайті.*
Якийсь-то сюр виходить: навіть дійсно рашенські пропагандони, заперечуючи Спартц, виходить борються з тими, хто "необачно надають допомогу Путіну та його пропагандистам".
А наші *а-ля лади* максимум винні в тому, що коряво це зробили -- підмінили предмет (*спотворивши заяву*). І то!!! -- хотілось би побачити цитати ЛАДа з такою підміною предмету.
З.и. Цирк на дроті... Від того, хто робить нападки на форумчанина, не парячись над аргументацією.
Слід зазначити, що з українських чиновників найбільше допоміг путіну і московській армії захопити південь України і Донбас - один відомий актьоришка, який до 24.02.2022 не вірив, що почнеться війна. Який намагався домовлятись з гвалтівниками і садистами "посрєдінє". Який за 2,5 роки не закупив жодного снаряда 122 мм та 152 мм для української артилерії. Який повсюду розставив на високі посади своїх нікчемних друзів-актьоришок і російських шпигунів.
Цей перець наробив для держави шкоди більше, ніж всі попередні вищі чиновників, разом узяті.
Як мутрий нарот прогаласував на виборах за людину, яка жодного дня не служила в армії????????
Востаннє редагувалось Frant в Нед 07 сер, 2022 21:00, всього редагувалось 2 разів.