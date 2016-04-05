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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1945194619471948>
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 20:58

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:и как это противоречит тому, что говорит ЛАД?
Никак.
  ЛАД написав:Мнение "немецкого обывателя" для нас достаточно важно.
а я говорю неважно потому что это ретрансляция мнений доступных в их СМИ.

важно в той же степени, в какой немецкий гос аппарат зависит от мнения своих избирателей/налогоплательщиков. То есть, имеет определяющее значение.
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 20:58

  Frant написав:Слід зазначити, що з українських чиновників найбільше допоміг путіну і московській армії захопити південь України і Донбас - один відомий актьоришка, який до 24.02.2022 не вірив, що почнеться війна.

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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 21:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав: В этом весь совок. В его бессмысленности и туннельной безысходности для обычного смертного. А свой смысл было иметь это уже диссидентство - уволят с работы, лишат хрущевки и сервиза мадонны, отправят в Сибирь снег убирать. По кухням конечно были пустые разговоры... политические анекдоты про Горбачёва, а толку, с утра шли снова батрачить на коммунизм. За ценности которых так и не получили.


Человек, как и все на этой планете, что бы выжить вынужден приспосабливаться.
Но стоило только режиму дать слабину, как эти кухонные разговора привели к развалу страны.
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 21:01

  Грйс-мэн написав:
  Frant написав:Слід зазначити, що з українських чиновників найбільше допоміг путіну і московській армії захопити південь України і Донбас - один відомий актьоришка, який до 24.02.2022 не вірив, що почнеться війна.

Это кто?
Сообщу в ООС, пусть разберутся

Раніше треба було.
Коней на переправі не міняють.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 07 сер, 2022 21:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 21:02

  Schmit написав:А як вам прихватизація під час війни?
А где деньги брать во время войны? Я конечно против, но.... Кстати не так сильно все обвалилось, поэтому продать за бесценок не получится.
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 21:02

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Мнение "немецкого обывателя" для нас достаточно важно. От этого зависит поддержка Украины Германией.
откуда у него мнение? из того что скажут по ящику или напишут в интернете. Почитайте что он пишет.


Прочитал.
Во многом он прав. Со своей колокольни.
"из того что скажут по ящику или напишут в интернете" у него информация.
Под влиянием этой информации у него, естественно, формируется и мнение.
Но точно так же и у всех нас. Более-менее точную информацию имеет Генштаб и амер. разведка. :)
Но Кох всё же не рядовой бюргер, он точно умеет думать. И если такое мнение складывается у него, то что можно ожидать от "рядового бюргера"?
С тем, что мнение "рядового бюргера" для нас важно, надеюсь, спорить не будете.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 21:04

  Aps написав:
vitaliian написав: В этом весь совок. В его бессмысленности и туннельной безысходности для обычного смертного. А свой смысл было иметь это уже диссидентство - уволят с работы, лишат хрущевки и сервиза мадонны, отправят в Сибирь снег убирать. По кухням конечно были пустые разговоры... политические анекдоты про Горбачёва, а толку, с утра шли снова батрачить на коммунизм. За ценности которых так и не получили.


Человек, как и все на этой планете, что бы выжить вынужден приспосабливаться.
Но стоило только режиму дать слабину, как эти кухонные разговора привели к развалу страны.

вы дискутируете с человек, который искренне считает, что конформизм свойственен исключительно советскому человеку :-))))))))
В то время, как это едва ли не наиболее универсальное человеческое качество.
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 21:06

  detroytred написав:«ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані проти українських чиновників під час війни, необачно надають допомогу Путіну та його пропагандистам»

*Співголова Групи підтримки України в Конгресі США, представниця Демократичної партії Марсі Каптур вважає заяви конгресвумен Вікторії Спартц «необачною допомогою» президенту Росії Володимиру Путіну.

«Хоча деякі члени можуть прагнути посіяти розкол і розпалити напруженість, загалом Конгрес США твердо підтримує президента Зеленського та його керівництво, поки Україна бореться за своє виживання. Рівень і масштаби співпраці Сполучених Штатів з офісом президента Зеленського не дають підстав сумніватися в лояльності будь-якої посадової особи. Ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані проти українських чиновників під час війни, необачно надають допомогу Путіну та його пропагандистам», – йдеться у заяві Каптур, опублікованій на її сайті.*

https://www.radiosvoboda.org/a/news-ssh ... 37018.html

Якийсь-то сюр виходить: навіть дійсно рашенські пропагандони, заперечуючи Спартц, виходить борються з тими, хто "необачно надають допомогу Путіну та його пропагандистам".

А наші *а-ля лади* максимум винні в тому, що коряво це зробили -- підмінили предмет (*спотворивши заяву*).
І то!!! -- хотілось би побачити цитати ЛАДа з такою підміною предмету.

З.и.
Цирк на дроті...
Від того, хто робить нападки на форумчанина, не парячись над аргументацією.

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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 21:11

Вчера, в субботу, 6 августа чешские власти впервые с начала войны не выдали ни одной визы временной защиты украинским беженцам. Такую информацию обнародовало Министерство внутренних дел этой страны.

Это удивительно, если учесть, что накануне, в пятницу визы временной защиты получили 803 украинца, что на 20 человек больше, чем неделю назад.

Всего же Чехия выдала более чем 400 000 разрешений украинцам на пребывание на территории страны. По количеству украинских беженцев на душу населения, именно она, а не Польша - лидер в Европе.
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 21:13

  Frant написав:
  Грйс-мэн написав:
  Frant написав:Слід зазначити, що з українських чиновників найбільше допоміг путіну і московській армії захопити південь України і Донбас - один відомий актьоришка, який до 24.02.2022 не вірив, що почнеться війна.

Это кто?
Сообщу в ООС, пусть разберутся

Раніше треба було.
Коней на переправі не міняють.

На какой переправе? В Мосвку? Меняют. Вместе с коллаботантами
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  #<1 ... 1945194619471948>
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