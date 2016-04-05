Frant написав:Слід зазначити, що з українських чиновників найбільше допоміг путіну і московській армії захопити південь України і Донбас - один відомий актьоришка, який до 24.02.2022 не вірив, що почнеться війна.
vitaliian написав: В этом весь совок. В его бессмысленности и туннельной безысходности для обычного смертного. А свой смысл было иметь это уже диссидентство - уволят с работы, лишат хрущевки и сервиза мадонны, отправят в Сибирь снег убирать. По кухням конечно были пустые разговоры... политические анекдоты про Горбачёва, а толку, с утра шли снова батрачить на коммунизм. За ценности которых так и не получили.
Человек, как и все на этой планете, что бы выжить вынужден приспосабливаться. Но стоило только режиму дать слабину, как эти кухонные разговора привели к развалу страны.
Frant написав:Слід зазначити, що з українських чиновників найбільше допоміг путіну і московській армії захопити південь України і Донбас - один відомий актьоришка, який до 24.02.2022 не вірив, що почнеться війна.
Это кто? Сообщу в ООС, пусть разберутся
Раніше треба було. Коней на переправі не міняють.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 07 сер, 2022 21:03, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Мнение "немецкого обывателя" для нас достаточно важно. От этого зависит поддержка Украины Германией.
откуда у него мнение? из того что скажут по ящику или напишут в интернете. Почитайте что он пишет.
Прочитал. Во многом он прав. Со своей колокольни. "из того что скажут по ящику или напишут в интернете" у него информация. Под влиянием этой информации у него, естественно, формируется и мнение. Но точно так же и у всех нас. Более-менее точную информацию имеет Генштаб и амер. разведка. Но Кох всё же не рядовой бюргер, он точно умеет думать. И если такое мнение складывается у него, то что можно ожидать от "рядового бюргера"? С тем, что мнение "рядового бюргера" для нас важно, надеюсь, спорить не будете.
vitaliian написав: В этом весь совок. В его бессмысленности и туннельной безысходности для обычного смертного. А свой смысл было иметь это уже диссидентство - уволят с работы, лишат хрущевки и сервиза мадонны, отправят в Сибирь снег убирать. По кухням конечно были пустые разговоры... политические анекдоты про Горбачёва, а толку, с утра шли снова батрачить на коммунизм. За ценности которых так и не получили.
Человек, как и все на этой планете, что бы выжить вынужден приспосабливаться. Но стоило только режиму дать слабину, как эти кухонные разговора привели к развалу страны.
вы дискутируете с человек, который искренне считает, что конформизм свойственен исключительно советскому человеку ))))))) В то время, как это едва ли не наиболее универсальное человеческое качество.
detroytred написав:«ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані проти українських чиновників під час війни, необачно надають допомогу Путіну та його пропагандистам»
*Співголова Групи підтримки України в Конгресі США, представниця Демократичної партії Марсі Каптур вважає заяви конгресвумен Вікторії Спартц «необачною допомогою» президенту Росії Володимиру Путіну.
«Хоча деякі члени можуть прагнути посіяти розкол і розпалити напруженість, загалом Конгрес США твердо підтримує президента Зеленського та його керівництво, поки Україна бореться за своє виживання. Рівень і масштаби співпраці Сполучених Штатів з офісом президента Зеленського не дають підстав сумніватися в лояльності будь-якої посадової особи. Ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані проти українських чиновників під час війни, необачно надають допомогу Путіну та його пропагандистам», – йдеться у заяві Каптур, опублікованій на її сайті.*
Frant написав:Слід зазначити, що з українських чиновників найбільше допоміг путіну і московській армії захопити південь України і Донбас - один відомий актьоришка, який до 24.02.2022 не вірив, що почнеться війна.
Это кто? Сообщу в ООС, пусть разберутся
Раніше треба було. Коней на переправі не міняють.
На какой переправе? В Мосвку? Меняют. Вместе с коллаботантами