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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1945194619471948
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 21:16

  vitaliian написав: Смотрю на своих родителей (в живых остался только отец). Глубоко порядочные люди, всю жизнь работали до последнего дня выхода на пенсию, не убивали, не крали. Но... ничего и не добились (кроме хрущевки). А спросите их для чего вы жили, ради мебели-стенки, коллекции книг и сервиза мадонна?

Для чего живут обычные европейские, американские и японские обыватели?
Не изображайте из себя супермена.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 21:22

  Starikan написав:
  vitaliian написав: Смотрю на своих родителей (в живых остался только отец). Глубоко порядочные люди, всю жизнь работали до последнего дня выхода на пенсию, не убивали, не крали. Но... ничего и не добились (кроме хрущевки). А спросите их для чего вы жили, ради мебели-стенки, коллекции книг и сервиза мадонна?

Для чего живут обычные европейские, американские и японские обыватели?
Не изображайте из себя супермена.

я думаю, право на столь решительный ответ витальяну имеет лишь тот, кто глубоко изучил обезьян-маготов в фельдман-парке.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 21:36

  flyman написав:
  detroytred написав:«ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані проти українських чиновників під час війни, необачно надають допомогу Путіну та його пропагандистам»

*Співголова Групи підтримки України в Конгресі США, представниця Демократичної партії Марсі Каптур вважає заяви конгресвумен Вікторії Спартц «необачною допомогою» президенту Росії Володимиру Путіну.

«Хоча деякі члени можуть прагнути посіяти розкол і розпалити напруженість, загалом Конгрес США твердо підтримує президента Зеленського та його керівництво, поки Україна бореться за своє виживання. Рівень і масштаби співпраці Сполучених Штатів з офісом президента Зеленського не дають підстав сумніватися в лояльності будь-якої посадової особи. Ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані проти українських чиновників під час війни, необачно надають допомогу Путіну та його пропагандистам», – йдеться у заяві Каптур, опублікованій на її сайті.*

https://www.radiosvoboda.org/a/news-ssh ... 37018.html

Якийсь-то сюр виходить: навіть дійсно рашенські пропагандони, заперечуючи Спартц, виходить борються з тими, хто "необачно надають допомогу Путіну та його пропагандистам".

А наші *а-ля лади* максимум винні в тому, що коряво це зробили -- підмінили предмет (*спотворивши заяву*).
І то!!! -- хотілось би побачити цитати ЛАДа з такою підміною предмету.

З.и.
Цирк на дроті...
Від того, хто робить нападки на форумчанина, не парячись над аргументацією.


Хз...
Особисто в мене нема 100% правильної відповіді.

А коли нема, то я дивлюсь на класику або закони.
Для даного випадку (тобто війни за віконцем) вони говорять на користь зміцнення централізації та концентрації влади, дисципліни та тощо.

Хоча душа виступає за свободи.
Бо оті концентрації-зміцнення повинні бути в рамках Законів.
А з цим на практиці в нас проблеми((
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 21:39

.
  juristkostya написав:это едва ли не наиболее универсальное человеческое качество.
ваше - да. В демократических обществах есть возможность быть не таким как все без уголовного преследования. Шуллер юрист в очередной раз плавно подмахнул понятия "возможности" и "свобода выбора". Как будто если большинство выбирает "конформизм" это автоматически означает, что возможности выбрать свободу нет. Классическая левая позиция.

  Aps написав:Но стоило только режиму дать слабину, как эти кухонные разговора привели к развалу страны.
я не очень большой спец по совку, тут было бы уместнее спросить Гордона, но думаю совок рухнул из-за неэффективной экономической модели и коррупции. Частную собственность и экономические свободы необходимо было разрешать еще при Косыгине. Но как известно его реформы успешно свернули консерваторы.

«Ничего не осталось. Всё рухнуло. Все работы остановлены, а реформы попали в руки людей, которые их вообще не хотят… Реформу торпедируют. Людей, с которыми я разрабатывал материалы съезда, уже отстранили, а призвали совсем других. И я уже ничего не жду» А. Н. Косыгин 1971


уже тогда судьба совка была определена.

  Starikan написав:
  vitaliian написав: Смотрю на своих родителей (в живых остался только отец). Глубоко порядочные люди, всю жизнь работали до последнего дня выхода на пенсию, не убивали, не крали. Но... ничего и не добились (кроме хрущевки). А спросите их для чего вы жили, ради мебели-стенки, коллекции книг и сервиза мадонна?

Для чего живут обычные европейские, американские и японские обыватели?
Не изображайте из себя супермена.

у них есть выбор для чего жить, за крутые тачки, быть звездой рок музыки, употреблять легальные наркотики, стать проповедником религиозных ценностей (список длинный). Только совки не понимают что смысл появляется там где свободы, а если вам навязали
Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь
то смысла это не прибавило. В совке жили ради примитивных ценностей, пожрать и... пое... потому что даже хорошая музыка на хорошей аппаратуре была недоступна, поэтому ещё люто бухали. Понимая что кроме рабского труда за 160рэ впереди нет ничего.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 07 сер, 2022 21:52, всього редагувалось 7 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 21:40

  detroytred написав:Хз...
Особисто в мене нема 100% правильної відповіді.

А коли нема, то я дивлюсь на класику або закони.
Для даного випадку (тобто війни за віконцем) вони говорять на користь зміцнення централізації та концентрації влади, дисципліни та тощо.

Хоча душа виступає за свободи.
Бо оті концентрації-зміцнення повинні бути в рамках Законів.
А з цим на практиці в нас проблеми((

Якось Велекобританія не скотилася в диктатуру
flyman
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