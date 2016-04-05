Додано: Нед 07 сер, 2022 21:39

juristkostya написав: это едва ли не наиболее универсальное человеческое качество. это едва ли не наиболее универсальное человеческое качество.

Aps написав: Но стоило только режиму дать слабину, как эти кухонные разговора привели к развалу страны. Но стоило только режиму дать слабину, как эти кухонные разговора привели к развалу страны.

«Ничего не осталось. Всё рухнуло. Все работы остановлены, а реформы попали в руки людей, которые их вообще не хотят… Реформу торпедируют. Людей, с которыми я разрабатывал материалы съезда, уже отстранили, а призвали совсем других. И я уже ничего не жду» А. Н. Косыгин 1971

Starikan написав: vitaliian написав: Смотрю на своих родителей (в живых остался только отец). Глубоко порядочные люди, всю жизнь работали до последнего дня выхода на пенсию, не убивали, не крали. Но... ничего и не добились (кроме хрущевки). А спросите их для чего вы жили, ради мебели-стенки, коллекции книг и сервиза мадонна? Смотрю на своих родителей (в живых остался только отец). Глубоко порядочные люди, всю жизнь работали до последнего дня выхода на пенсию, не убивали, не крали. Но... ничего и не добились (кроме хрущевки). А спросите их для чего вы жили, ради мебели-стенки, коллекции книг и сервиза мадонна?

Для чего живут обычные европейские, американские и японские обыватели?

Не изображайте из себя супермена. Для чего живут обычные европейские, американские и японские обыватели?Не изображайте из себя супермена.

Союз нерушимый республик свободных

Сплотила навеки Великая Русь

ваше - да. В демократических обществах есть возможность быть не таким как все без уголовного преследования. Шуллер юрист в очередной раз плавно подмахнул понятия "возможности" и "свобода выбора". Как будто если большинство выбирает "конформизм" это автоматически означает, что возможности выбрать свободу нет. Классическая левая позиция. Все рабы.я не очень большой спец по совку, тут было бы уместнее спросить Гордона, но думаю совок рухнул из-за неэффективной экономической модели и коррупции. Частную собственность и экономические свободы необходимо было разрешать еще при Косыгине. Но как известно его реформы успешно свернули консерваторы.уже тогда судьба совка была определена.у них есть выбор для чего жить, за крутые тачки, быть звездой рок музыки, употреблять легальные наркотики, стать проповедником религиозных ценностей (список длинный). Только совки не понимают что смысл появляется там где свободы, а если вам навязалито смысла это не прибавило. В совке жили ради примитивных ценностей, пожрать и... пое... потому что даже хорошая музыка на хорошей аппаратуре была недоступна, не говоря уже про хорошую тачку/мотоцикл или свой бизнес. Рабы годами копили на джинсы и югославскую/немецкую обувь. Поэтому люто бухали. Понимая что кроме рабского труда за 160рэ впереди нет ничего.