vitaliian написав: Смотрю на своих родителей (в живых остался только отец). Глубоко порядочные люди, всю жизнь работали до последнего дня выхода на пенсию, не убивали, не крали. Но... ничего и не добились (кроме хрущевки). А спросите их для чего вы жили, ради мебели-стенки, коллекции книг и сервиза мадонна?
Для чего живут обычные европейские, американские и японские обыватели? Не изображайте из себя супермена.
vitaliian написав: Смотрю на своих родителей (в живых остался только отец). Глубоко порядочные люди, всю жизнь работали до последнего дня выхода на пенсию, не убивали, не крали. Но... ничего и не добились (кроме хрущевки). А спросите их для чего вы жили, ради мебели-стенки, коллекции книг и сервиза мадонна?
Для чего живут обычные европейские, американские и японские обыватели? Не изображайте из себя супермена.
я думаю, право на столь решительный ответ витальяну имеет лишь тот, кто глубоко изучил обезьян-маготов в фельдман-парке.
detroytred написав:«ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані проти українських чиновників під час війни, необачно надають допомогу Путіну та його пропагандистам»
*Співголова Групи підтримки України в Конгресі США, представниця Демократичної партії Марсі Каптур вважає заяви конгресвумен Вікторії Спартц «необачною допомогою» президенту Росії Володимиру Путіну.
«Хоча деякі члени можуть прагнути посіяти розкол і розпалити напруженість, загалом Конгрес США твердо підтримує президента Зеленського та його керівництво, поки Україна бореться за своє виживання. Рівень і масштаби співпраці Сполучених Штатів з офісом президента Зеленського не дають підстав сумніватися в лояльності будь-якої посадової особи. Ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані проти українських чиновників під час війни, необачно надають допомогу Путіну та його пропагандистам», – йдеться у заяві Каптур, опублікованій на її сайті.*
juristkostya написав:это едва ли не наиболее универсальное человеческое качество.
ваше - да. В демократических обществах есть возможность быть не таким как все без уголовного преследования. Шуллер юрист в очередной раз плавно подмахнул понятия "возможности" и "свобода выбора". Как будто если большинство выбирает "конформизм" это автоматически означает, что возможности выбрать свободу нет. Классическая левая позиция. Все рабы.
Aps написав:Но стоило только режиму дать слабину, как эти кухонные разговора привели к развалу страны.
я не очень большой спец по совку, тут было бы уместнее спросить Гордона, но думаю совок рухнул из-за неэффективной экономической модели и коррупции. Частную собственность и экономические свободы необходимо было разрешать еще при Косыгине. Но как известно его реформы успешно свернули консерваторы.
«Ничего не осталось. Всё рухнуло. Все работы остановлены, а реформы попали в руки людей, которые их вообще не хотят… Реформу торпедируют. Людей, с которыми я разрабатывал материалы съезда, уже отстранили, а призвали совсем других. И я уже ничего не жду» А. Н. Косыгин 1971
уже тогда судьба совка была определена.
Starikan написав:
vitaliian написав: Смотрю на своих родителей (в живых остался только отец). Глубоко порядочные люди, всю жизнь работали до последнего дня выхода на пенсию, не убивали, не крали. Но... ничего и не добились (кроме хрущевки). А спросите их для чего вы жили, ради мебели-стенки, коллекции книг и сервиза мадонна?
Для чего живут обычные европейские, американские и японские обыватели? Не изображайте из себя супермена.
у них есть выбор для чего жить, за крутые тачки, быть звездой рок музыки, употреблять легальные наркотики, стать проповедником религиозных ценностей (список длинный). Только совки не понимают что смысл появляется там где свободы, а если вам навязали
Союз нерушимый республик свободных Сплотила навеки Великая Русь
то смысла это не прибавило. В совке жили ради примитивных ценностей, пожрать и... пое... потому что даже хорошая музыка на хорошей аппаратуре была недоступна, не говоря уже про хорошую тачку/мотоцикл или свой бизнес. Рабы годами копили на джинсы и югославскую/немецкую обувь. Поэтому люто бухали. Понимая что кроме рабского труда за 160рэ впереди нет ничего.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 07 сер, 2022 22:03, всього редагувалось 12 разів.
Как раз этот ролик (и многие др., кот. Вы выкладываете) является примером "откровенной работы на оккупанта". Как на мой взгляд, такое совершенно недопустимо. Тем более в военное время. Я не считаю, что недопустима любая критика в военное время. Но это не критика, а просто поливание грязью. Бездоказательное и неаргументированное. О "терробороне, которая внесла громадный вклад" просто смешно слушать. Как по мне, эта идея была совершенно идиотской. Похоже, просто создавали должности для каких-то генералов. Так же, как не вижу смысла в Нацгвардии. Есть Армия, кот. должна сражаться с врагом и защищать подину. Всё остальное финтифлюшки и разбазаривание средств. Если у Нацгвардии полицейские, а не военные функции, то и называть её надо соответственно. Практика это доказала. После отмены территориальной привязки частей терробороны, эти части фактически превратились в обычные армейские.
Во втором Вашем сегодняшнем видео (интервью с Романом Костенко) Костенко говорит: "Один танк (наш або їх) може втримувати дві-три роти, а то і батальйон". Чому ж Ваш улюблений "сивочолий гетьман" за п'ять років при владі не замовив жодного "Оплоту"? Я, кстати, его в этом не обвиняю. "Оплот" штука дорогая, а денег у Украины маловато. В то же время у порохоботов обвинений в адрес Зе... вагон и маленькая тележка.
Чисто вражеская пропаганда, направленная на разложение общества и подрыв морального духа.
GALeon написав:️ рашисти посилюються на Запорізькому напрямку
Військовий оглядач Роман Бочкала в ефірі 24 каналу попередив про те, що расіяни готуються наступати.
Среди полотен философии сродни Канту, нужно приложить усилия, чтобы получить таку мааааааленькую, но нужную инфу. Пока философы дискутируют о вечном, мы мааааааленькие люди копошимся и смотрим, что ж там с войной 😅
flyman написав:і ? випустіть тих хто не хоче диктатури і будуйте своє зелене чучхе з шароварами
Супермаркет - каса на виході. Халяви не дають.
Тобто вимагати треба не випуску, а законності. Концентрації, зміцнення, але строго по закону. Законність не дасть скотитися до зеленого чучхе та шароварів.
Цього треба вимагати або просто жадати. А не халяви.
За великим рахунком розвиток -- це саме Закони. Усе інше є їх наслідком. Закони (і їх виконання) створюють умови для розвитку від армії, економіки до культури. Тому --- ПАП і судова реформа((. Штукатурка.