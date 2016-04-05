Додано: Нед 07 сер, 2022 22:52

vitaliian

Вы слишком плохого мнения о путинских пропагандистах.

Для внутреннего рынка они благодаря подавляющему превосходству в информпространстве могут использовать откровенную ложь.

В работе на зарубежного потребителя информации они работают гораздо умнее. И используют вполне реальные проблемы и вопросы, которых достаточно для того, чтобы хотя бы вызвать сомнения у слушателя. Так что совпадение вопросов со Скабеевой не показатель.

В этом отношении хорош пример Спартц, действовавшей вполне в духе росспропагандистов. При принятом в мире (и, в общем, оправданном) мнении о коррупции в Украине и количестве предателей западному обывателю легко поверить в её обвинения в адрес Украины и Ермака, в частности. Хотя она не привела ни одного доказательства своих слов. Если завтра амер. разведорганы заявят, что они провели проверку и её слова "не подтверждаются" (попросту - ложь), она всегда сможет сказать: "А я что, я ничего. Я просто попросила проверить. Не подтвердилось - я только рада".

Нормальный человек, действительно болеющий за Украину, мог обратиться с такой просьбой к Байдену без афиширования своего мнения. А так... В любом случае она сработала во вред Украине независимо от результатов проверки. "Патриотка"! Исключительно своей карьеры.