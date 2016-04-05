vitaliian написав:то смысла это не прибавило. В совке жили ради примитивных ценностей, пожрать и... пое... потому что даже хорошая музыка на хорошей аппаратуре была недоступна, не говоря уже про хорошую тачку/мотоцикл или свой бизнес. Рабы годами копили на джинсы и югославскую/немецкую обувь. Поэтому люто бухали. Понимая что кроме рабского труда за 160рэ впереди нет ничего.
очень примитивное понимание. Кругозор надо расширять, а до того - быть поаккуратнее в высказываниях. Засмеют-с....
ЛАД написав:Вполне допускаю, что "глубоко совковый человек" может быть "лютым поклонником европейских ценностей
я думаю не может в одном человеке одновременно уживаться приверженность тоталитаризму и демократическим свободам, диктатуре и верховенству права. Идеология коммунистической партии и христианские ценности. Это как трусЫ или крестик.
Вы не задумывались, что, возможно, Вы неправильно понимаете ценности советского человека?"Приверженность тоталитаризму и диктатуре" как признаки "советского человека" Вы откуда взяли?
Смотрю на своих родителей (в живых остался только отец). Глубоко порядочные люди, всю жизнь работали до последнего дня выхода на пенсию, не убивали, не крали. Но... ничего и не добились (кроме хрущевки). А спросите их для чего вы жили, ради мебели-стенки, коллекции книг и сервиза мадонна? Работали как рабы
А чего "может добиться" в жизни обычный человек? Пусть не в "совке", а на Западе? Денег? Как показывает практика этого, во-первых, добиваются, мягко говоря, далеко не все, а, во-вторых, это является целью для достаточно ограниченных людей. На том свете деньги не понадобятся.
juristkostya
Но, согласитесь, высокая степень уравниловки - это не то, что принято называть "европейскими ценностями". Так что, ваше заявление....скажем так, требует более развёрнутого пояснения.
Развёрнутого пояснения. простите, не дам. По причинам, указанным чуть выше. В двух словах. Советская степень уравниловки была, скажем так, несколько чересчур. И "советский человек", вообще-то, не особо её одобрял. Но, согласитесь, сегодняшняя степень неравномерности в доходах в Украине тоже "несколько чересчур". И ещё. Возможная степень неравномерности в доходах зависит от общего благосостояния общества. Выживание необходимо обеспечить всем. В бедном обществе для этого вынуждены урезать большие доходы (просто не допускать их). Иначе просто не хватит денег на выживание нижних слоёв общества. А Союз был относительно бедным обществом.
vitaliian Вы слишком плохого мнения о путинских пропагандистах. Для внутреннего рынка они благодаря подавляющему превосходству в информпространстве могут использовать откровенную ложь. В работе на зарубежного потребителя информации они работают гораздо умнее. И используют вполне реальные проблемы и вопросы, которых достаточно для того, чтобы хотя бы вызвать сомнения у слушателя. Так что совпадение вопросов со Скабеевой не показатель. В этом отношении хорош пример Спартц, действовавшей вполне в духе росспропагандистов. При принятом в мире (и, в общем, оправданном) мнении о коррупции в Украине и количестве предателей западному обывателю легко поверить в её обвинения в адрес Украины и Ермака, в частности. Хотя она не привела ни одного доказательства своих слов. Если завтра амер. разведорганы заявят, что они провели проверку и её слова "не подтверждаются" (попросту - ложь), она всегда сможет сказать: "А я что, я ничего. Я просто попросила проверить. Не подтвердилось - я только рада". Нормальный человек, действительно болеющий за Украину, мог обратиться с такой просьбой к Байдену без афиширования своего мнения. А так... В любом случае она сработала во вред Украине независимо от результатов проверки. "Патриотка"! Исключительно своей карьеры.
ЛАД написав:vitaliian Вы слишком плохого мнения о путинских пропагандистах. Для внутреннего рынка они благодаря подавляющему превосходству в информпространстве могут использовать откровенную ложь. В работе на зарубежного потребителя информации они работают гораздо умнее. И используют вполне реальные проблемы и вопросы, которых достаточно для того, чтобы хотя бы вызвать сомнения у слушателя. Так что совпадение вопросов со Скабеевой не показатель. В этом отношении хорош пример Спартц, действовавшей вполне в духе росспропагандистов. При принятом в мире (и, в общем, оправданном) мнении о коррупции в Украине и количестве предателей западному обывателю легко поверить в её обвинения в адрес Украины и Ермака, в частности. Хотя она не привела ни одного доказательства своих слов. Если завтра амер. разведорганы заявят, что они провели проверку и её слова "не подтверждаются" (попросту - ложь), она всегда сможет сказать: "А я что, я ничего. Я просто попросила проверить. Не подтвердилось - я только рада". Нормальный человек, действительно болеющий за Украину, мог обратиться с такой просьбой к Байдену без афиширования своего мнения. А так... В любом случае она сработала во вред Украине независимо от результатов проверки. "Патриотка"! Исключительно своей карьеры.
Спартц політик, республіканець. В США фактично іде передвиборча гонка.
Як то кажуть, в них там своє весілля.
Трамп і республіканці, судячи з риторики, Україні не такий друг, як Байден і демократи. Але після виборів хто зна, може будуть ще більші друзі.
Тільки не зрозуміло, подати сенатор запит Президенту, це що "рука Кремля"?
Чому правда - це шкода?
Брехнею світ пройдеш, назад не вернешся.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 07 сер, 2022 23:02, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:и как это противоречит тому, что говорит ЛАД? Никак.
ЛАД написав:Мнение "немецкого обывателя" для нас достаточно важно.
а я говорю неважно потому что это ретрансляция мнений доступных в их СМИ. Другими словами никакого "мнения Коха" нет, потому что он его не генерирует. Разве может быть важным то, чего нет?
Выверты логики. Независимо от того, кто "генерирует" мнения, они реально существуют. И именно у немецкого обывателя. В "их СМИ" есть и другие мнения. Там, в отличие от РФ, нет монополии Скабеевой. Тем не менее, есть и такое. И не у рядового "немецкого обывателя". И у довольно значительного числа "обывателей". И с этим необходимо считаться.
detroytred написав: Цього треба вимагати або просто жадати. А не халяви.
Хорошо. от кого вымагать то? Вы уже 30 лет вымагаете и что? Меняются лица, а воз и ныне там. Я Вас расстрою, но и в Англии первым не был Закон. Я уже по моему рассказывал, первым была собственность. Вот когда стала необходимость защищать ее, заговорили о правилах, которые в последствии переросли в Законы. И так вы будете требовать и ждать до скону и ничего не дождетесь. А знаете почему? Потому что не понимаете природы появления права.
За великим рахунком розвиток -- це саме Закони. Усе інше є їх наслідком. Закони (і їх виконання) створюють умови для розвитку від армії, економіки до культури. Тому --- ПАП і судова реформа((. Штукатурка.
Могу поспорить что с этой судовой реформы, прокуратур и пр. будет пшик и не потому что там на верху плохие, а потому что читай выше.
Востаннє редагувалось otg в Нед 07 сер, 2022 23:08, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:....... вы дискутируете с человек, который искренне считает, что конформизм свойственен исключительно советскому человеку ))))))) В то время, как это едва ли не наиболее универсальное человеческое качество.
И абсолютно необходимое для существования общества.
juristkostya написав:....... вы дискутируете с человек, который искренне считает, что конформизм свойственен исключительно советскому человеку ))))))) В то время, как это едва ли не наиболее универсальное человеческое качество.
И абсолютно необходимое для существования общества.
я поленился эту фразу дописывать ввиду её очевидности