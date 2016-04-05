RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1947194819491950>
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 22:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:то смысла это не прибавило. В совке жили ради примитивных ценностей, пожрать и... пое... потому что даже хорошая музыка на хорошей аппаратуре была недоступна, не говоря уже про хорошую тачку/мотоцикл или свой бизнес. Рабы годами копили на джинсы и югославскую/немецкую обувь. Поэтому люто бухали. Понимая что кроме рабского труда за 160рэ впереди нет ничего.
очень примитивное понимание. Кругозор надо расширять, а до того - быть поаккуратнее в высказываниях. Засмеют-с....
juristkostya
 
Повідомлень: 4834
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 22:24

  V2 написав:Шановний Hotab!
Вітаю з професійним святом - Днем Повітряних сил ЗСУ!
Нехай кількість злетів дорівнює кількості безпечних посадок!
Міцного здоров'я та Перемоги!!!

Приєднуюсь!
https://m.youtube.com/watch?v=DPUNinH1b9g
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25391
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 22:27

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Вполне допускаю, что "глубоко совковый человек" может быть "лютым поклонником европейских ценностей
я думаю не может в одном человеке одновременно уживаться приверженность тоталитаризму и демократическим свободам, диктатуре и верховенству права. Идеология коммунистической партии и христианские ценности. Это как трусЫ или крестик.

Вы не задумывались, что, возможно, Вы неправильно понимаете ценности советского человека?"Приверженность тоталитаризму и диктатуре" как признаки "советского человека" Вы откуда взяли?

Смотрю на своих родителей (в живых остался только отец). Глубоко порядочные люди, всю жизнь работали до последнего дня выхода на пенсию, не убивали, не крали. Но... ничего и не добились (кроме хрущевки). А спросите их для чего вы жили, ради мебели-стенки, коллекции книг и сервиза мадонна? Работали как рабы

А чего "может добиться" в жизни обычный человек? Пусть не в "совке", а на Западе?
Денег? Как показывает практика этого, во-первых, добиваются, мягко говоря, далеко не все, а, во-вторых, это является целью для достаточно ограниченных людей. На том свете деньги не понадобятся.

juristkostya
Но, согласитесь, высокая степень уравниловки - это не то, что принято называть "европейскими ценностями". Так что, ваше заявление....скажем так, требует более развёрнутого пояснения.

Развёрнутого пояснения. простите, не дам. По причинам, указанным чуть выше.
В двух словах.
Советская степень уравниловки была, скажем так, несколько чересчур. И "советский человек", вообще-то, не особо её одобрял.
Но, согласитесь, сегодняшняя степень неравномерности в доходах в Украине тоже "несколько чересчур".
И ещё. Возможная степень неравномерности в доходах зависит от общего благосостояния общества. Выживание необходимо обеспечить всем. В бедном обществе для этого вынуждены урезать большие доходы (просто не допускать их). Иначе просто не хватит денег на выживание нижних слоёв общества. А Союз был относительно бедным обществом.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22841
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 22:52

vitaliian
Вы слишком плохого мнения о путинских пропагандистах.
Для внутреннего рынка они благодаря подавляющему превосходству в информпространстве могут использовать откровенную ложь.
В работе на зарубежного потребителя информации они работают гораздо умнее. И используют вполне реальные проблемы и вопросы, которых достаточно для того, чтобы хотя бы вызвать сомнения у слушателя. Так что совпадение вопросов со Скабеевой не показатель.
В этом отношении хорош пример Спартц, действовавшей вполне в духе росспропагандистов. При принятом в мире (и, в общем, оправданном) мнении о коррупции в Украине и количестве предателей западному обывателю легко поверить в её обвинения в адрес Украины и Ермака, в частности. Хотя она не привела ни одного доказательства своих слов. Если завтра амер. разведорганы заявят, что они провели проверку и её слова "не подтверждаются" (попросту - ложь), она всегда сможет сказать: "А я что, я ничего. Я просто попросила проверить. Не подтвердилось - я только рада".
Нормальный человек, действительно болеющий за Украину, мог обратиться с такой просьбой к Байдену без афиширования своего мнения. А так... В любом случае она сработала во вред Украине независимо от результатов проверки. "Патриотка"! Исключительно своей карьеры.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22841
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 22:55

  ЛАД написав:vitaliian
Вы слишком плохого мнения о путинских пропагандистах.
Для внутреннего рынка они благодаря подавляющему превосходству в информпространстве могут использовать откровенную ложь.
В работе на зарубежного потребителя информации они работают гораздо умнее. И используют вполне реальные проблемы и вопросы, которых достаточно для того, чтобы хотя бы вызвать сомнения у слушателя. Так что совпадение вопросов со Скабеевой не показатель.
В этом отношении хорош пример Спартц, действовавшей вполне в духе росспропагандистов. При принятом в мире (и, в общем, оправданном) мнении о коррупции в Украине и количестве предателей западному обывателю легко поверить в её обвинения в адрес Украины и Ермака, в частности. Хотя она не привела ни одного доказательства своих слов. Если завтра амер. разведорганы заявят, что они провели проверку и её слова "не подтверждаются" (попросту - ложь), она всегда сможет сказать: "А я что, я ничего. Я просто попросила проверить. Не подтвердилось - я только рада".
Нормальный человек, действительно болеющий за Украину, мог обратиться с такой просьбой к Байдену без афиширования своего мнения. А так... В любом случае она сработала во вред Украине независимо от результатов проверки. "Патриотка"! Исключительно своей карьеры.

Спартц політик, республіканець.
В США фактично іде передвиборча гонка.

Як то кажуть, в них там своє весілля.

Трамп і республіканці, судячи з риторики, Україні не такий друг, як Байден і демократи. Але після виборів хто зна, може будуть ще більші друзі.

Тільки не зрозуміло, подати сенатор запит Президенту, це що "рука Кремля"?

Чому правда - це шкода?

Брехнею світ пройдеш, назад не вернешся.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 07 сер, 2022 23:02, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29420
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1419 раз.
Подякували: 2527 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 22:59

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:и как это противоречит тому, что говорит ЛАД?
Никак.
  ЛАД написав:Мнение "немецкого обывателя" для нас достаточно важно.
а я говорю неважно потому что это ретрансляция мнений доступных в их СМИ. Другими словами никакого "мнения Коха" нет, потому что он его не генерирует. Разве может быть важным то, чего нет?

Выверты логики.
Независимо от того, кто "генерирует" мнения, они реально существуют. И именно у немецкого обывателя. В "их СМИ" есть и другие мнения. Там, в отличие от РФ, нет монополии Скабеевой.
Тем не менее, есть и такое. И не у рядового "немецкого обывателя". И у довольно значительного числа "обывателей". И с этим необходимо считаться.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22841
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 23:04

  pesikot написав:.........
Большой вопрос к админам. Это вопрос.

Это Вы о Frant viewtopic.php?p=5471081#p5471081?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22841
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 23:05

  detroytred написав:
Цього треба вимагати або просто жадати.
А не халяви.
Хорошо. от кого вымагать то? Вы уже 30 лет вымагаете и что? Меняются лица, а воз и ныне там. Я Вас расстрою, но и в Англии первым не был Закон. Я уже по моему рассказывал, первым была собственность. Вот когда стала необходимость защищать ее, заговорили о правилах, которые в последствии переросли в Законы. И так вы будете требовать и ждать до скону и ничего не дождетесь. А знаете почему? Потому что не понимаете природы появления права.

За великим рахунком розвиток -- це саме Закони. Усе інше є їх наслідком.
Закони (і їх виконання) створюють умови для розвитку від армії, економіки до культури.
Тому --- ПАП і судова реформа((. Штукатурка.
Могу поспорить что с этой судовой реформы, прокуратур и пр. будет пшик и не потому что там на верху плохие, а потому что читай выше.
Востаннє редагувалось otg в Нед 07 сер, 2022 23:08, всього редагувалось 1 раз.
otg
 
Повідомлень: 3013
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 23:06

  juristkostya написав:.......
вы дискутируете с человек, который искренне считает, что конформизм свойственен исключительно советскому человеку :-))))))))
В то время, как это едва ли не наиболее универсальное человеческое качество.

И абсолютно необходимое для существования общества.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22841
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 23:11

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:.......
вы дискутируете с человек, который искренне считает, что конформизм свойственен исключительно советскому человеку :-))))))))
В то время, как это едва ли не наиболее универсальное человеческое качество.

И абсолютно необходимое для существования общества.

я поленился эту фразу дописывать ввиду её очевидности :-)
juristkostya
 
Повідомлень: 4834
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1947194819491950>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 99988
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 460394
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3450
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4061)
07.08.2022 23:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.