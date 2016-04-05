otg написав:

detroytred написав:

Цього треба вимагати або просто жадати.

А не халяви. Цього треба вимагати або просто жадати.А не халяви.

За великим рахунком розвиток -- це саме Закони. Усе інше є їх наслідком.

Закони (і їх виконання) створюють умови для розвитку від армії, економіки до культури.

Тому --- ПАП і судова реформа((. Штукатурка.

Хорошо. от кого вымагать то? Вы уже 30 лет вымагаете и что? Меняются лица, а воз и ныне там. Я Вас расстрою, но и в Англии первым не был Закон. Я уже по моему рассказывал, первым была собственность. Вот когда стала необходимость защищать ее, заговорили о правилах, которые в последствии переросли в Законы. И так вы будете требовать и ждать до скону и ничего не дождетесь. А знаете почему? Потому что не понимаете природы появления права.Могу поспорить что с этой судовой реформы будет пшик и не потому что там на верху плохие, а потому что читай выше.