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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1947194819491950
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 23:13

  otg написав:
  detroytred написав:
Цього треба вимагати або просто жадати.
А не халяви.
Хорошо. от кого вымагать то? Вы уже 30 лет вымагаете и что? Меняются лица, а воз и ныне там. Я Вас расстрою, но и в Англии первым не был Закон. Я уже по моему рассказывал, первым была собственность. Вот когда стала необходимость защищать ее, заговорили о правилах, которые в последствии переросли в Законы. И так вы будете требовать и ждать до скону и ничего не дождетесь. А знаете почему? Потому что не понимаете природы появления права.

За великим рахунком розвиток -- це саме Закони. Усе інше є їх наслідком.
Закони (і їх виконання) створюють умови для розвитку від армії, економіки до культури.
Тому --- ПАП і судова реформа((. Штукатурка.
Могу поспорить что с этой судовой реформы будет пшик и не потому что там на верху плохие, а потому что читай выше.

А власність - це що?
Звідки взялась?
Право власності - це що?

Отож. Це Закон. Визначене Законом право. Ну і звісно забезпечене практичним виконанням.

Ви не зрозуміли моєї думки.

Власність була з печерних часів.
А от потреба визначити та захистити її Законом виникла тільки при капіталізмі.
Саме захищати Законом, а не особисто дубиною, рушницею, військовою дружиною.

З.и
Ніхто не вимагав...
Якщо б Майдан (у тому б 2014) вимагав саме Законності, а не Асоціації і т.д., то - да.
Чого тільки не вимагали і чого тільки не обіцяли, окрім Законності.

Була б Законність, то пофіг хто там (ФІО) президент, депутат, чиновник.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 23:18

  flyman написав:...........
Тільки не зрозуміло, подати сенатор запит Президенту, це що "рука Кремля"?

Чому правда - це шкода?

Брехнею світ пройдеш, назад не вернешся.

Правда це не шкода.
Но я написал:
Нормальный человек, действительно болеющий за Украину, мог обратиться с такой просьбой к Байдену без афиширования своего мнения. А так... В любом случае она сработала во вред Украине независимо от результатов проверки. "Патриотка"! Исключительно своей карьеры.

А так Вы сказали то же, что и я:
В США фактично іде передвиборча гонка.

Як то кажуть, в них там своє весілля.
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 23:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Власність була з печерних часів.
А от потреба визначити та захистити її Законом виникла тільки при капіталізмі.
Саме захищати Законом, а не особисто дубиною, рушницею, військовою дружиною.

вы никогда не пробовали писать только о том, в чём разбираетесь?
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