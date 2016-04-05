otg написав:Хорошо. от кого вымагать то? Вы уже 30 лет вымагаете и что? Меняются лица, а воз и ныне там. Я Вас расстрою, но и в Англии первым не был Закон. Я уже по моему рассказывал, первым была собственность. Вот когда стала необходимость защищать ее, заговорили о правилах, которые в последствии переросли в Законы. И так вы будете требовать и ждать до скону и ничего не дождетесь. А знаете почему? Потому что не понимаете природы появления права.Могу поспорить что с этой судовой реформы будет пшик и не потому что там на верху плохие, а потому что читай выше.За великим рахунком розвиток -- це саме Закони. Усе інше є їх наслідком.
Закони (і їх виконання) створюють умови для розвитку від армії, економіки до культури.
Тому --- ПАП і судова реформа((. Штукатурка.
А власність - це що?
Звідки взялась?
Право власності - це що?
Отож. Це Закон. Визначене Законом право. Ну і звісно забезпечене практичним виконанням.
Ви не зрозуміли моєї думки.
Власність була з печерних часів.
А от потреба визначити та захистити її Законом виникла тільки при капіталізмі.
Саме захищати Законом, а не особисто дубиною, рушницею, військовою дружиною.
З.и
Ніхто не вимагав...
Якщо б Майдан (у тому б 2014) вимагав саме Законності, а не Асоціації і т.д., то - да.
Чого тільки не вимагали і чого тільки не обіцяли, окрім Законності.
Була б Законність, то пофіг хто там (ФІО) президент, депутат, чиновник.