Додано: Пон 08 сер, 2022 00:36

необходимые

Вы несколько раз писали об опасности "Северной Кореи".Об этом же сегодня писалТакая опасность, действительно, существует.Вот только видите Вы её не там.Есть нежеланные, ноограничения демократии в условиях войны (на мой взгляд, у нас недостаточные).Но гораздо опаснее искажения в мозгах людей, достаточно заметные и на форуме.Мифы, по-видимому, нужны любому государству. Но при этом они не должны уж сильно искажать историю. Но у нас есть люди, считающие, что сегодня "удачный момент" для этого.Глядя телемарафон и вообще многие сюжеты о войне, можно подумать, что на фронте вообще нет русскоязычных. А потом некоторые на форуме пишут, что львовяне должны защищать Донбасс и Харьков, а люди с востока Украины бухают во львовских кафе.Очень интересно читать "патриотов", пишущих о том, что "восток это (оккупацию/бомбёжки) заслужил", при этом сидящих в паре тыс. км от фронта и видевших 1-2-3 "прилёта". В то время, как в Харькове можно наблюдать прилёты ракет каждую ночь и прилёты арты каждый день. Да не по одному разу. Да в разных районах. Если не увидел/не услышал прилёт, можно наблюдать дымы (и не от окурка пьяного в постели).Несколько раз у нас показывали видео "радио Комсомольская Правда" о херсонских учителях. Думаю, все видели, но на всякий случай -Хотите, чтобы у нас было похоже?"Кто не с нами, тот против нас"?Неужели непонятно, что "батько наш Бандера" на востоке не звучит? Заставить силой?Уже когда-то писал, что легко представляю себе некоторых дописувачив в роли сексотов в сталинские времена. Возможно, даже бесплатных. И в наше время искренне требующих массовых расстрелов и депортаций на митингах и "партсобраниях" (подходящая партия найдётся).Ну да ладно, хватит. Думаю и так этот пост удалят, а я пойду в баню.