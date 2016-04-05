detroytred написав: Цього треба вимагати або просто жадати. А не халяви.
Хорошо. от кого вымагать то? Вы уже 30 лет вымагаете и что? Меняются лица, а воз и ныне там. Я Вас расстрою, но и в Англии первым не был Закон. Я уже по моему рассказывал, первым была собственность. Вот когда стала необходимость защищать ее, заговорили о правилах, которые в последствии переросли в Законы. И так вы будете требовать и ждать до скону и ничего не дождетесь. А знаете почему? Потому что не понимаете природы появления права.
За великим рахунком розвиток -- це саме Закони. Усе інше є їх наслідком. Закони (і їх виконання) створюють умови для розвитку від армії, економіки до культури. Тому --- ПАП і судова реформа((. Штукатурка.
Могу поспорить что с этой судовой реформы будет пшик и не потому что там на верху плохие, а потому что читай выше.
А власність - це що? Звідки взялась? Право власності - це що?
Отож. Це Закон. Визначене Законом право. Ну і звісно забезпечене практичним виконанням.
Ви не зрозуміли моєї думки.
Власність була з печерних часів. А от потреба визначити та захистити її Законом виникла тільки при капіталізмі. Саме захищати Законом, а не особисто дубиною, рушницею, військовою дружиною.
З.и Ніхто не вимагав... Якщо б Майдан (у тому б 2014) вимагав саме Законності, а не Асоціації і т.д., то - да. Чого тільки не вимагали і чого тільки не обіцяли, окрім Законності.
Була б Законність, то пофіг хто там (ФІО) президент, депутат, чиновник.
flyman написав:........... Тільки не зрозуміло, подати сенатор запит Президенту, це що "рука Кремля"?
Чому правда - це шкода?
Брехнею світ пройдеш, назад не вернешся.
Правда це не шкода. Но я написал:
Нормальный человек, действительно болеющий за Украину, мог обратиться с такой просьбой к Байдену без афиширования своего мнения. А так... В любом случае она сработала во вред Украине независимо от результатов проверки. "Патриотка"! Исключительно своей карьеры.
detroytred написав:Власність була з печерних часів. А от потреба визначити та захистити її Законом виникла тільки при капіталізмі. Саме захищати Законом, а не особисто дубиною, рушницею, військовою дружиною.
вы никогда не пробовали писать только о том, в чём разбираетесь?
А вообще, читаю форум и умиляюсь. Проблемы стратегии обсуждают люди, не знающие даже с какой стороны ПМ заряжается. Проблемы оборонпрома, выпуска ракет и вооружения армии, обсуждают люди, в своей жизни не освоившие производство канцелярской скрепки и, возможно, вообще ни разу не бывавшие на заводе. Люди, ещё недавно писавшие о том, что тяжпром нам не нужен, а мы будем великой с/х державой. К сожалению, таких много не только на форуме, но и у власти. Было бы смешно, если бы не было так печально.
vitaliian написав:то смысла это не прибавило. В совке жили ради примитивных ценностей, пожрать и... пое... потому что даже хорошая музыка на хорошей аппаратуре была недоступна, не говоря уже про хорошую тачку/мотоцикл или свой бизнес. Рабы годами копили на джинсы и югославскую/немецкую обувь. Поэтому люто бухали. Понимая что кроме рабского труда за 160рэ впереди нет ничего.
очень примитивное понимание. Кругозор надо расширять, а до того - быть поаккуратнее в высказываниях. Засмеют-с....
Мне нравится, когда люди, не жившие в совке, начинают авторитетно и с апломбом нести разную бредятину. Особенно понравилось про "годами копили на ю/н обувь", которая стоила от 33 рэ (у спекулей - от 50).
И, кстати, видно, в чем ценности и идеал виталиана - в аппаратуре, тачке, мотоцикле, обуви и джинсах, ведь уничтожение совка наконец позволила людям покупать сие чудо без всяких хлопот Для него те, кто не имеет своего бизнеса - поголовно рабы.
И чел совершенно не понимает, в чем была пакость совка. Во всяком случае, не в том, что "все поголовно бухали", сейчас бухают не меньше.
Starikan написав:в аппаратуре, тачке, мотоцикле, обуви и джинсах, ведь уничтожение совка наконец позволила людям покупать сие чудо без всяких хлопот Для него те, кто не имеет своего бизнеса - поголовно рабы.
самое смешное, что заблуждения витальяна про наличие прямой связи между покупкой качественного магнитофона и возможностью выйти за рамки "примитивных ценностей" именно при совке совершенно искренне высмеивалось:
"Ежели бы, скажем, была у него ярко выраженная потребность в данном магнитофоне «Астра-7» за сто сорок рублей, каковая потребность должна пониматься нами как материальная, и оно бы этот магнитофон заимело, то оно бы данный магнитофон и крутило бы, потому что, сами понимаете, что еще с магнитофоном делать? А раз крутило бы, то с музыкой, а раз музыка – надо ее слушать или там танцевать... А что, товарищи, есть слушанье музыки с танцами или без них? Это есть удовлетворение духпотребностей. Компрене ву?"
_hunter Вы несколько раз писали об опасности "Северной Кореи". Об этом же сегодня писал flyman. Такая опасность, действительно, существует. Вот только видите Вы её не там. Есть нежеланные, но необходимые ограничения демократии в условиях войны (на мой взгляд, у нас недостаточные). Но гораздо опаснее искажения в мозгах людей, достаточно заметные и на форуме. Мифы, по-видимому, нужны любому государству. Но при этом они не должны уж сильно искажать историю. Но у нас есть люди, считающие, что сегодня "удачный момент" для этого. Глядя телемарафон и вообще многие сюжеты о войне, можно подумать, что на фронте вообще нет русскоязычных. А потом некоторые на форуме пишут, что львовяне должны защищать Донбасс и Харьков, а люди с востока Украины бухают во львовских кафе. Очень интересно читать "патриотов", пишущих о том, что "восток это (оккупацию/бомбёжки) заслужил", при этом сидящих в паре тыс. км от фронта и видевших 1-2-3 "прилёта". В то время, как в Харькове можно наблюдать прилёты ракет каждую ночь и прилёты арты каждый день. Да не по одному разу. Да в разных районах. Если не увидел/не услышал прилёт, можно наблюдать дымы (и не от окурка пьяного в постели). Несколько раз у нас показывали видео "радио Комсомольская Правда" о херсонских учителях. Думаю, все видели, но на всякий случай - https://t.me/informnapalm/11141. Хотите, чтобы у нас было похоже? "Кто не с нами, тот против нас"? Неужели непонятно, что "батько наш Бандера" на востоке не звучит? Заставить силой? Уже когда-то писал, что легко представляю себе некоторых дописувачив в роли сексотов в сталинские времена. Возможно, даже бесплатных. И в наше время искренне требующих массовых расстрелов и депортаций на митингах и "партсобраниях" (подходящая партия найдётся). Ну да ладно, хватит. Думаю и так этот пост удалят, а я пойду в баню.