Додано: Пон 08 сер, 2022 07:23

juristkostya написав: самое смешное, что заблуждения витальяна про наличие прямой связи между покупкой качественного магнитофона и возможностью выйти за рамки "примитивных ценностей самое смешное, что заблуждения витальяна про наличие прямой связи между покупкой качественного магнитофона и возможностью выйти за рамки "примитивных ценностей

вы серьезно? Вспоминаю о чем думали и мечтали родители при совке.1. Обменять двух комнатный хрущ на Сталинку мечта не сбылась (для сравнения я хоть сейчас могу увеличить свою жилплощадь в 2-3 раза)2. Купить новенькие Жигули или москвич (в очереди стояли 5 лет но так и не купили) у меня сейчас 3й Дискавери надо будет куплю что то получше и поновее. Но в качестве цели этого пункта нет.3. Купить качественную обувь. Деньги на книжке были. Обуви в продаже не было4. Купить новый 2х камерный холодильник стиралку Вятка автомат (про импортные вообще речь не шла там ценник был как на авто) мечта не сбылась из за дефицита5. Купить импортный тв с пультом д/у чтобы не бегать переключать каналы. (Д/у "на проводе" с внешним усилителем и резистором, уменьшающим звук, я им собрал ещё будучи школьником). У меня нет никакого ТВ, но хоть завтра могу купить панель 50'6. Ребенок (то есть я) мечтал о кожаной куртке "косухе" и импортной электрогитаре (наши "электрички" звучали как коробки из под обуви). В теории можно было купить с рук, в комиссионке в Москве, но ценник на такие гитары был вообще космос. Тысяча фублей, при зарплате 200. Понятно что никто бы мне школьнику таких денег не дал.Какое это имеет отношение к свободам и примитивным ценностям?Когда голова забита проблемами где купить сапоги, более высокие потребности (творческие, самореализация) отсутствуют как класс. Или самореализация протекает в виде голожопого протеста (пример Егор Летов, Янка Дягилева) Иначе надо было петь про коммунизм на партсобраниях.Справедливости ради сейчас не намного лучше. Как здоровый человек может мечтать найти работу? Абсурд. Я всегда мечтал уволиться, так как работа отнимала слишком много времени, теми же обезьянами (которых вы по глупости не уважаете) заниматься было некогда.