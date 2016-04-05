Президент России Владимир Путин не только не отказался от вариантов применения ядерного оружия в войне с Украиной, но и дал непосредственное распоряжение такие варианты готовить. Мы уже неоднократно рассказывали о том, что Путин обычно дает распоряжения готовить несколько вариантов реализации целого ряда решений и после подготовки всех вариантов он выбирает тот, который ему больше нравится, непосредственно перед реализацией этого плана.Так, активно идёт подготовка одного из сценариев развития конфликта, когда Путин сможет реализовать возможность применения тактического ядерного оружия. Недавний обстрел российскими войсками ими же оккупированной Запорожской АЭС в Энергодаре, это часть реализации этого сценария. По распоряжению командования российских Вооруженных сил Запорожская АЭС была заминирована, в том числе заминирован один из энергоблоков станции. При реализации этого плана будет взорвана часть сооружений на станции и поврежден энергоблок, при этом Путин выступит обвинив руководство Украины в ядерном терроризме, возложив ответственность за взрывы на Украину и приравняет "ядерный терроризм" к применению ядерного оружия со стороны Украины дав приказ использовать тактическое ядерное оружие как "ответную" меру.И если для начала войны с Украиной Путин решил отказаться от формального casus belli, хотя варианты провокаций российским руководством готовились, то в случае решения применить тактическое ядерное оружие, casus belli должен быть однозначно. У Путина есть идея фикс, которая заключается в том, что надо повторить все ошибки, совершенные США, чтобы Россию считали великой страной, а его великим правителем.Путин уверен, что именно демонстрация безнаказанного применения ядерного оружия в вооруженном конфликте заставит признать Запад его (Путина) силу и заставит весь мир с ним считаться и идти на его условия. Это конечно идиотизм и смертельно опасные, прежде всего для России, заблуждения, но это реальность для тяжело больного или "слишком здорового" президента России. Бороться с иллюзиями Путина, равно как и пытаться убедить его в чем-то бесполезно, единственное, что он точно понимает это "язык силы" и чем быстрее Запад это поймёт и усвоит, тем больше шансов будет на то, что Путин не отважится на применение ядерного оружия.