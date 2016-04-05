juristkostya написав:самое смешное, что заблуждения витальяна про наличие прямой связи между покупкой качественного магнитофона и возможностью выйти за рамки "примитивных ценностей
вы серьезно? Вспоминаю о чем думали и мечтали родители при совке. 1. Обменять двух комнатный хрущ на Сталинку мечта не сбылась (для сравнения я хоть сейчас могу увеличить свою жилплощадь в 2-3 раза) 2. Купить новенькие Жигули или москвич (в очереди стояли 5 лет но так и не купили) у меня сейчас 3й Дискавери надо будет куплю что то получше и поновее. Но в качестве цели этого пункта нет. 3. Купить качественную обувь. Деньги на книжке были. Обуви в продаже не было 4. Купить новый 2х камерный холодильник стиралку Вятка автомат (про импортные вообще речь не шла) мечта не сбылась из за дефицита 5. Купить импортный тв с пультом д/у чтобы не бегать переключать каналы. (Д/у "на проводе" с внешним усилителем и резистором, уменьшающим звук, я им собрал ещё будучи школьником). У меня нет никакого ТВ, но хоть завтра могу купить панель 50' 6. Ребенок (то есть я) мечтал о кожаной куртке "косухе" и импортной электрогитаре (наши "электрички" звучали как коробки из под обуви). В теории можно было купить с рук, в комиссионке в Москве, но ценник на такие гитары был вообще космос. Тысяча фублей, при зарплате 200. Понятно что никто бы мне школьнику таких денег не дал.
Какое это имеет отношение к свободам и примитивным ценностям?
Когда голова забита проблемами где купить сапоги, более высокие потребности (творческие, самореализация) отсутствуют как класс. Или самореализация протекает в виде голожопого протеста (пример Егор Летов, Янка Дягилева) Иначе надо было петь про коммунизм на партсобраниях.
Справедливости ради сейчас не намного лучше. Как здоровый человек может мечтать найти работу? Абсурд. Я всегда мечтал уволиться, так как работа отнимала слишком много времени, теми же обезьянами (которых вы по глупости не уважаете) заниматься было некогда.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 08 сер, 2022 09:42, всього редагувалось 10 разів.
detroytred написав:Власність була з печерних часів. А от потреба визначити та захистити її Законом виникла тільки при капіталізмі. Саме захищати Законом, а не особисто дубиною, рушницею, військовою дружиною.
вы никогда не пробовали писать только о том, в чём разбираетесь?
Питання недоречне. Я тут ні на посаді, ні на іспиті, ні в суді і т.д.
Форум - це не те місце, де я (або будь-який інший форумчанин) повинен суворо себе обмежувати за даним критерієм.
У Вас нема бажання виправляти мою помилку в терміні (яку я і сам бачу)), і яка виникла з твердження опонента про спочатку власність, а потім Закон), зато є бажання оцінювати мене. Але тут місце для обговорення не особи, а думок. Будь-яких в плані їх помилковості.
Президент России Владимир Путин не только не отказался от вариантов применения ядерного оружия в войне с Украиной, но и дал непосредственное распоряжение такие варианты готовить. Мы уже неоднократно рассказывали о том, что Путин обычно дает распоряжения готовить несколько вариантов реализации целого ряда решений и после подготовки всех вариантов он выбирает тот, который ему больше нравится, непосредственно перед реализацией этого плана.
Так, активно идёт подготовка одного из сценариев развития конфликта, когда Путин сможет реализовать возможность применения тактического ядерного оружия. Недавний обстрел российскими войсками ими же оккупированной Запорожской АЭС в Энергодаре, это часть реализации этого сценария. По распоряжению командования российских Вооруженных сил Запорожская АЭС была заминирована, в том числе заминирован один из энергоблоков станции. При реализации этого плана будет взорвана часть сооружений на станции и поврежден энергоблок, при этом Путин выступит обвинив руководство Украины в ядерном терроризме, возложив ответственность за взрывы на Украину и приравняет "ядерный терроризм" к применению ядерного оружия со стороны Украины дав приказ использовать тактическое ядерное оружие как "ответную" меру.
И если для начала войны с Украиной Путин решил отказаться от формального casus belli, хотя варианты провокаций российским руководством готовились, то в случае решения применить тактическое ядерное оружие, casus belli должен быть однозначно. У Путина есть идея фикс, которая заключается в том, что надо повторить все ошибки, совершенные США, чтобы Россию считали великой страной, а его великим правителем.
Путин уверен, что именно демонстрация безнаказанного применения ядерного оружия в вооруженном конфликте заставит признать Запад его (Путина) силу и заставит весь мир с ним считаться и идти на его условия. Это конечно идиотизм и смертельно опасные, прежде всего для России, заблуждения, но это реальность для тяжело больного или "слишком здорового" президента России. Бороться с иллюзиями Путина, равно как и пытаться убедить его в чем-то бесполезно, единственное, что он точно понимает это "язык силы" и чем быстрее Запад это поймёт и усвоит, тем больше шансов будет на то, что Путин не отважится на применение ядерного оружия.
В продолжение спора кто за этим каналом стоит. Может его и создало ФСБ как "инсайдерский" чтобы пугать ядерной дубинкой? Я по прежнему считаю что его ЦА - люди близкие к кремлю (или те кто на эту близость претендуют). Обнародование подобного контента не имеет другого смысла, кроме провокации.
vitaliian написав:......... В продолжение спора кто за этим каналом стоит. Может его и создало ФСБ как "инсайдерский" чтобы пугать ядерной дубинкой? Я по прежнему считаю что его ЦА - люди близкие к кремлю (или те кто на эту близость претендуют). Обнародование подобного контента не имеет другого смысла, кроме провокации.
Гадать можно долго, но если судить по этому сообщению, ЦА, скорее, - Запад. А создано, может и ФСБ. В любом случае, доверять сложно - сложно угадать, где инсайт, где провокация.
З 28 хвилини: "Между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским (ОПУ) существует глубокое недоверие - гораздо болшее, чем сообщалось....". А бідолаха Долярчик досі не розуміє, чому ж зброю надають так дозовано. Та тому що ми, точніше ви це "зробили разом".
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 08 сер, 2022 09:51, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:если судить по этому сообщению, ЦА, скорее, - Запад.
я сначала тоже так подумал, во первых есть дип каналы, "сигнал Западу" можно передать по ним лично или через страны-посредники. Это надежнее в плане гарантии доставки инфы в нужные руки. Во-вторых, обнародование подобных угроз сильно снижает шок от эффекта неожиданности. Все заинтересованные стороны получают время договориться о коллективном ответе, а если удар неожиданный ответа может и не быть. В-третьих, канал русскоязычный, ноу проблем держать его зеркало на английском языке, но такого зеркала нет. В общем инфа явно не для Западного потребителя. Скорее его держат западные спецслужбы для потребителей из рф.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 08 сер, 2022 09:28, всього редагувалось 1 раз.
Як ви знаєте, ми замінували всі важливі об'єкти Запорізької атомної станції. І ми не приховуємо цього від ворога. Ми їх попередили. Ворог знає, що станція буде або російською – або нічиєю. Ми готові до наслідків цього кроку», - заявив окупант.
Життя особового складу, який неодмінно загине під час виконання наказу, загарбника не хвилює.
detroytred написав: Цього треба вимагати або просто жадати. А не халяви.
Хорошо. от кого вымагать то? Вы уже 30 лет вымагаете и что? Меняются лица, а воз и ныне там. Я Вас расстрою, но и в Англии первым не был Закон. Я уже по моему рассказывал, первым была собственность. Вот когда стала необходимость защищать ее, заговорили о правилах, которые в последствии переросли в Законы. И так вы будете требовать и ждать до скону и ничего не дождетесь. А знаете почему? Потому что не понимаете природы появления права.
За великим рахунком розвиток -- це саме Закони. Усе інше є їх наслідком. Закони (і їх виконання) створюють умови для розвитку від армії, економіки до культури. Тому --- ПАП і судова реформа((. Штукатурка.
Могу поспорить что с этой судовой реформы, прокуратур и пр. будет пшик и не потому что там на верху плохие, а потому что читай выше.
Пшик буде тому, що тут совок і комуно-соціалісти рулять. А вони клали і на власність, і на закон
crumd написав:Интересно, а хотя бы теоретически можно перенастроить систему наведения ЗУР С-300 из зенитной в баллистическую?
Так, для С-300 режим стрільби по наземних цілях вже є практично штатним, росіяни випробували його на навчаннях ще до війни. Чому вони стріляють а ми нє? Причин багато, але основна: в них дофіга ракет, а в нас мало, укроборонпром вишукує залишки по всій планеті, щоб вистачало хоча б для повітряних цілей, а вони просто розстрілюють старі запаси.