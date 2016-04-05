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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 08 сер, 2022 09:42
ЛАД написав:
О "низком моральном духе", "массовом дезертирстве и отказах от участия в войне" и т.п. читаю уже месяца 4.
низький моральний дух - це не причина активних дій з боку росіян, щоб не воювати. Так в першу світову низький моральний дух в арміях більшості учасників відчувався вже в 1916. В що це вилилось але через скільки часу, думаю, ви знаєте не гірше за мене.
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sashaqbl
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Додано: Пон 08 сер, 2022 09:53
Ще тут питали з приводу зменшення кількості баз БК. В перші дні після появи Хаймасів знищували те, що розвідано за період війни, і навіть передвоєнний час. А зараз вже старі розвідані обєкти знищені, бють по мірі виявлення. + кількість баз зменшилась.
Вірити Шойгу - себе не поважати. Разом з тим, я б не став стверджувати, що жоден HIMARS не був втрачений. Виключати таке під час війни теж не можна.
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Пон 08 сер, 2022 09:58, всього редагувалось 1 раз.
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sashaqbl
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Додано: Пон 08 сер, 2022 09:57
sashaqbl написав: crumd написав:
Интересно, а хотя бы теоретически можно перенастроить систему наведения ЗУР С-300 из зенитной в баллистическую?
Так, для С-300 режим стрільби по наземних цілях вже є практично штатним, росіяни випробували його на навчаннях ще до війни.
Чому вони стріляють а ми нє? Причин багато, але основна: в них дофіга ракет, а в нас мало, укроборонпром вишукує залишки по всій планеті, щоб вистачало хоча б для повітряних цілей, а вони просто розстрілюють старі запаси.
Цікаво, на яку відстань, та з якою точністю летить це лайно?
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Schmit
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Додано: Пон 08 сер, 2022 10:02
Schmit написав: sashaqbl написав: crumd написав:
Интересно, а хотя бы теоретически можно перенастроить систему наведения ЗУР С-300 из зенитной в баллистическую?
Так, для С-300 режим стрільби по наземних цілях вже є практично штатним, росіяни випробували його на навчаннях ще до війни.
Чому вони стріляють а ми нє? Причин багато, але основна: в них дофіга ракет, а в нас мало, укроборонпром вишукує залишки по всій планеті, щоб вистачало хоча б для повітряних цілей, а вони просто розстрілюють старі запаси.
Цікаво, на яку відстань, та з якою точністю летить це лайно?
Є google, який за пару секунд видає: на дальностях: от нескольких километров до 75—200 километров
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Евгений Н.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 10:06
Евгений Н. написав: Schmit написав: sashaqbl написав:
Так, для С-300 режим стрільби по наземних цілях вже є практично штатним, росіяни випробували його на навчаннях ще до війни.
Чому вони стріляють а ми нє? Причин багато, але основна: в них дофіга ракет, а в нас мало, укроборонпром вишукує залишки по всій планеті, щоб вистачало хоча б для повітряних цілей, а вони просто розстрілюють старі запаси.
Цікаво, на яку відстань, та з якою точністю летить це лайно?
Є google, який за пару секунд видає: на дальностях: от нескольких километров до 75—200 километров
Це в режимі земля-повітря. А в режимі земля-земля? Не відомо. Точність - також.
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Schmit
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Додано: Пон 08 сер, 2022 10:06
Schmit написав:
Цікаво, на яку відстань, та з якою точністю летить це лайно?
десь бачив, що по Миколаєву стріляли ракетами 70-их років випуску, максимальна дальність яких 50 км. Але разом з тим дальність обмежується радіогоризонтом РЛС, яка підсвічує ціль. Тобто у випадку моря або ідеально рівного степу це не більше 25-30 км від РЛС і 50 від ПУ.
Точність в цих ракет висока, оскільки наведяться напівактивною ГС. Смерчі, Точки та Іскандери, навіть Калібри явно поступаються. Але тут питання до цілевказання.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 10:12
sashaqbl написав: Schmit написав:
Цікаво, на яку відстань, та з якою точністю летить це лайно?
десь бачив, що по Миколаєву стріляли ракетами 70-их років випуску, максимальна дальність яких 50 км. Але разом з тим дальність обмежується радіогоризонтом РЛС, яка підсвічує ціль. Тобто у випадку моря або ідеально рівного степу це не більше 25-30 км від РЛС і 50 від ПУ.
Точність в цих ракет висока, оскільки наведяться напівактивною ГС. Смерчі, Точки та Іскандери, навіть Калібри явно поступаються. Але тут питання до цілевказання.
Тобто москалі С300 перетворили у такий собі "Хаймарс", умовно з такою ж точністю, але меншою дальністю.
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