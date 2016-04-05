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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1949195019511952
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 09:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:О "низком моральном духе", "массовом дезертирстве и отказах от участия в войне" и т.п. читаю уже месяца 4.
низький моральний дух - це не причина активних дій з боку росіян, щоб не воювати. Так в першу світову низький моральний дух в арміях більшості учасників відчувався вже в 1916. В що це вилилось але через скільки часу, думаю, ви знаєте не гірше за мене.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 09:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ще тут питали з приводу зменшення кількості баз БК. В перші дні після появи Хаймасів знищували те, що розвідано за період війни, і навіть передвоєнний час. А зараз вже старі розвідані обєкти знищені, бють по мірі виявлення. + кількість баз зменшилась.
Вірити Шойгу - себе не поважати. Разом з тим, я б не став стверджувати, що жоден HIMARS не був втрачений. Виключати таке під час війни теж не можна.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Пон 08 сер, 2022 09:58, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 09:57

  sashaqbl написав:
  crumd написав:Интересно, а хотя бы теоретически можно перенастроить систему наведения ЗУР С-300 из зенитной в баллистическую?

Так, для С-300 режим стрільби по наземних цілях вже є практично штатним, росіяни випробували його на навчаннях ще до війни.
Чому вони стріляють а ми нє? Причин багато, але основна: в них дофіга ракет, а в нас мало, укроборонпром вишукує залишки по всій планеті, щоб вистачало хоча б для повітряних цілей, а вони просто розстрілюють старі запаси.

Цікаво, на яку відстань, та з якою точністю летить це лайно?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 10:02

  Schmit написав:
  sashaqbl написав:
  crumd написав:Интересно, а хотя бы теоретически можно перенастроить систему наведения ЗУР С-300 из зенитной в баллистическую?

Так, для С-300 режим стрільби по наземних цілях вже є практично штатним, росіяни випробували його на навчаннях ще до війни.
Чому вони стріляють а ми нє? Причин багато, але основна: в них дофіга ракет, а в нас мало, укроборонпром вишукує залишки по всій планеті, щоб вистачало хоча б для повітряних цілей, а вони просто розстрілюють старі запаси.

Цікаво, на яку відстань, та з якою точністю летить це лайно?


Є google, який за пару секунд видає: на дальностях: от нескольких километров до 75—200 километров
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 10:06

  Евгений Н. написав:
  Schmit написав:
  sashaqbl написав:Так, для С-300 режим стрільби по наземних цілях вже є практично штатним, росіяни випробували його на навчаннях ще до війни.
Чому вони стріляють а ми нє? Причин багато, але основна: в них дофіга ракет, а в нас мало, укроборонпром вишукує залишки по всій планеті, щоб вистачало хоча б для повітряних цілей, а вони просто розстрілюють старі запаси.

Цікаво, на яку відстань, та з якою точністю летить це лайно?


Є google, який за пару секунд видає: на дальностях: от нескольких километров до 75—200 километров

Це в режимі земля-повітря. А в режимі земля-земля? Не відомо. Точність - також.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 10:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Цікаво, на яку відстань, та з якою точністю летить це лайно?
десь бачив, що по Миколаєву стріляли ракетами 70-их років випуску, максимальна дальність яких 50 км. Але разом з тим дальність обмежується радіогоризонтом РЛС, яка підсвічує ціль. Тобто у випадку моря або ідеально рівного степу це не більше 25-30 км від РЛС і 50 від ПУ.
Точність в цих ракет висока, оскільки наведяться напівактивною ГС. Смерчі, Точки та Іскандери, навіть Калібри явно поступаються. Але тут питання до цілевказання.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 10:12

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Цікаво, на яку відстань, та з якою точністю летить це лайно?
десь бачив, що по Миколаєву стріляли ракетами 70-их років випуску, максимальна дальність яких 50 км. Але разом з тим дальність обмежується радіогоризонтом РЛС, яка підсвічує ціль. Тобто у випадку моря або ідеально рівного степу це не більше 25-30 км від РЛС і 50 від ПУ.
Точність в цих ракет висока, оскільки наведяться напівактивною ГС. Смерчі, Точки та Іскандери, навіть Калібри явно поступаються. Але тут питання до цілевказання.

Тобто москалі С300 перетворили у такий собі "Хаймарс", умовно з такою ж точністю, але меншою дальністю.
Schmit
 
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