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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1949195019511952>
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 09:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ще тут питали з приводу зменшення кількості баз БК. В перші дні після появи Хаймасів знищували те, що розвідано за період війни, і навіть передвоєнний час. А зараз вже старі розвідані обєкти знищені, бють по мірі виявлення. + кількість баз зменшилась.
Вірити Шойгу - себе не поважати. Разом з тим, я б не став стверджувати, що жоден HIMARS не був втрачений. Виключати таке під час війни теж не можна.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Пон 08 сер, 2022 09:58, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 09:57

  sashaqbl написав:
  crumd написав:Интересно, а хотя бы теоретически можно перенастроить систему наведения ЗУР С-300 из зенитной в баллистическую?

Так, для С-300 режим стрільби по наземних цілях вже є практично штатним, росіяни випробували його на навчаннях ще до війни.
Чому вони стріляють а ми нє? Причин багато, але основна: в них дофіга ракет, а в нас мало, укроборонпром вишукує залишки по всій планеті, щоб вистачало хоча б для повітряних цілей, а вони просто розстрілюють старі запаси.

Цікаво, на яку відстань, та з якою точністю летить це лайно?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 10:02

  Schmit написав:
  sashaqbl написав:
  crumd написав:Интересно, а хотя бы теоретически можно перенастроить систему наведения ЗУР С-300 из зенитной в баллистическую?

Так, для С-300 режим стрільби по наземних цілях вже є практично штатним, росіяни випробували його на навчаннях ще до війни.
Чому вони стріляють а ми нє? Причин багато, але основна: в них дофіга ракет, а в нас мало, укроборонпром вишукує залишки по всій планеті, щоб вистачало хоча б для повітряних цілей, а вони просто розстрілюють старі запаси.

Цікаво, на яку відстань, та з якою точністю летить це лайно?


Є google, який за пару секунд видає: на дальностях: от нескольких километров до 75—200 километров
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 10:06

  Евгений Н. написав:
  Schmit написав:
  sashaqbl написав:Так, для С-300 режим стрільби по наземних цілях вже є практично штатним, росіяни випробували його на навчаннях ще до війни.
Чому вони стріляють а ми нє? Причин багато, але основна: в них дофіга ракет, а в нас мало, укроборонпром вишукує залишки по всій планеті, щоб вистачало хоча б для повітряних цілей, а вони просто розстрілюють старі запаси.

Цікаво, на яку відстань, та з якою точністю летить це лайно?


Є google, який за пару секунд видає: на дальностях: от нескольких километров до 75—200 километров

Це в режимі земля-повітря. А в режимі земля-земля? Не відомо. Точність - також.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 10:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Цікаво, на яку відстань, та з якою точністю летить це лайно?
десь бачив, що по Миколаєву стріляли ракетами 70-их років випуску, максимальна дальність яких 50 км. Але разом з тим дальність обмежується радіогоризонтом РЛС, яка підсвічує ціль. Тобто у випадку моря або ідеально рівного степу це не більше 25-30 км від РЛС і 50 від ПУ.
Точність в цих ракет висока, оскільки наведяться напівактивною ГС. Смерчі, Точки та Іскандери, навіть Калібри явно поступаються. Але тут питання до цілевказання.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 10:12

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Цікаво, на яку відстань, та з якою точністю летить це лайно?
десь бачив, що по Миколаєву стріляли ракетами 70-их років випуску, максимальна дальність яких 50 км. Але разом з тим дальність обмежується радіогоризонтом РЛС, яка підсвічує ціль. Тобто у випадку моря або ідеально рівного степу це не більше 25-30 км від РЛС і 50 від ПУ.
Точність в цих ракет висока, оскільки наведяться напівактивною ГС. Смерчі, Точки та Іскандери, навіть Калібри явно поступаються. Але тут питання до цілевказання.

Тобто москалі С300 перетворили у такий собі "Хаймарс", умовно з такою ж точністю, але меншою дальністю.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 10:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:вы серьезно? Вспоминаю о чем думали и мечтали родители при совке.
1. Обменять двух комнатный хрущ на Сталинку мечта не сбылась (для сравнения я хоть сейчас могу увеличить свою жилплощадь в 2-3 раза)
2. Купить новенькие Жигули или москвич (в очереди стояли 5 лет но так и не купили) у меня сейчас 3й Дискавери надо будет куплю что то получше и поновее. Но в качестве цели этого пункта нет.
3. Купить качественную обувь. Деньги на книжке были. Обуви в продаже не было
4. Купить новый 2х камерный холодильник стиралку Вятка автомат (про импортные вообще речь не шла) мечта не сбылась из за дефицита
5. Купить импортный тв с пультом д/у чтобы не бегать переключать каналы. (Д/у "на проводе" с внешним усилителем и резистором, уменьшающим звук, я им собрал ещё будучи школьником). У меня нет никакого ТВ, но хоть завтра могу купить панель 50'
6. Ребенок (то есть я) мечтал о кожаной куртке "косухе" и импортной электрогитаре (наши "электрички" звучали как коробки из под обуви). В теории можно было купить с рук, в комиссионке в Москве, но ценник на такие гитары был вообще космос. Тысяча фублей, при зарплате 200. Понятно что никто бы мне школьнику таких денег не дал.

Какое это имеет отношение к свободам и примитивным ценностям?

Когда голова забита проблемами где купить сапоги, более высокие потребности (творческие, самореализация) отсутствуют как класс. Или самореализация протекает в виде голожопого протеста (пример Егор Летов, Янка Дягилева) Иначе надо было петь про коммунизм на партсобраниях.
та ваше мироощущение понятно, можете не повторяться :-)
Главное, не думайте, что всякое другое невозможно, вот и всё.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 10:27

  detroytred написав:
  juristkostya написав:
  detroytred написав:Власність була з печерних часів.
А от потреба визначити та захистити її Законом виникла тільки при капіталізмі.
Саме захищати Законом, а не особисто дубиною, рушницею, військовою дружиною.

вы никогда не пробовали писать только о том, в чём разбираетесь?

Питання недоречне. Я тут ні на посаді, ні на іспиті, ні в суді і т.д.

Форум - це не те місце, де я (або будь-який інший форумчанин) повинен суворо себе обмежувати за даним критерієм.

У Вас нема бажання виправляти мою помилку в терміні (яку я і сам бачу)), і яка виникла з твердження опонента про спочатку власність, а потім Закон), зато є бажання оцінювати мене. Але тут місце для обговорення не особи, а думок. Будь-яких в плані їх помилковості.
развёрнуто опровергать каждую нелепость, что вываливается в форум - никакой жизни не хватит.
Зато, каждый из нас может взглянуть на себя чуть более критически и не писать вещи за пределами компетенции. И форум сразу станет лучше, умнее, вот увидите.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 10:32

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 10:37

  detroytred написав:А власність - це що?
Звідки взялась?
Право власності - це що?

Отож. Це Закон. Визначене Законом право. Ну і звісно забезпечене практичним виконанням.

Ви не зрозуміли моєї думки.

Власність була з печерних часів.
А от потреба визначити та захистити її Законом виникла тільки при капіталізмі.
Саме захищати Законом, а не особисто дубиною, рушницею, військовою дружиною.

З.и
Ніхто не вимагав...
Якщо б Майдан (у тому б 2014) вимагав саме Законності, а не Асоціації і т.д., то - да.
Чого тільки не вимагали і чого тільки не обіцяли, окрім Законності.

Була б Законність, то пофіг хто там (ФІО) президент, депутат, чиновник.
Понимаете, здесь дело в том что подход не от туда. Вы воспринимаете право как отдельную категорию спускаемую сверху, а в капиталистическом мире оно родилось снизу. Потому оно у них эффективно, а у нас нет. И сколько б Вы не требовали от них, толку не будет. Они напишут самые лучшие Законы, даже по "капиталистической" кальке, но они работать не будут, Вы будете у них требовать выполнять их, но не они не вы не будете в этом заинтересованы и будет найдено куча лазеек их обойти. Знаете как радикально решили этот вопрос в Сингапуре например? Дали возможность решать споры в английских судах. Со временем и на месте все наладилось.
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