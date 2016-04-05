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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 08 сер, 2022 09:53
Ще тут питали з приводу зменшення кількості баз БК. В перші дні після появи Хаймасів знищували те, що розвідано за період війни, і навіть передвоєнний час. А зараз вже старі розвідані обєкти знищені, бють по мірі виявлення. + кількість баз зменшилась.
Вірити Шойгу - себе не поважати. Разом з тим, я б не став стверджувати, що жоден HIMARS не був втрачений. Виключати таке під час війни теж не можна.
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Пон 08 сер, 2022 09:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 09:57
sashaqbl написав: crumd написав:
Интересно, а хотя бы теоретически можно перенастроить систему наведения ЗУР С-300 из зенитной в баллистическую?
Так, для С-300 режим стрільби по наземних цілях вже є практично штатним, росіяни випробували його на навчаннях ще до війни.
Чому вони стріляють а ми нє? Причин багато, але основна: в них дофіга ракет, а в нас мало, укроборонпром вишукує залишки по всій планеті, щоб вистачало хоча б для повітряних цілей, а вони просто розстрілюють старі запаси.
Цікаво, на яку відстань, та з якою точністю летить це лайно?
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Додано: Пон 08 сер, 2022 10:02
Schmit написав: sashaqbl написав: crumd написав:
Интересно, а хотя бы теоретически можно перенастроить систему наведения ЗУР С-300 из зенитной в баллистическую?
Так, для С-300 режим стрільби по наземних цілях вже є практично штатним, росіяни випробували його на навчаннях ще до війни.
Чому вони стріляють а ми нє? Причин багато, але основна: в них дофіга ракет, а в нас мало, укроборонпром вишукує залишки по всій планеті, щоб вистачало хоча б для повітряних цілей, а вони просто розстрілюють старі запаси.
Цікаво, на яку відстань, та з якою точністю летить це лайно?
Є google, який за пару секунд видає: на дальностях: от нескольких километров до 75—200 километров
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Додано: Пон 08 сер, 2022 10:06
Евгений Н. написав: Schmit написав: sashaqbl написав:
Так, для С-300 режим стрільби по наземних цілях вже є практично штатним, росіяни випробували його на навчаннях ще до війни.
Чому вони стріляють а ми нє? Причин багато, але основна: в них дофіга ракет, а в нас мало, укроборонпром вишукує залишки по всій планеті, щоб вистачало хоча б для повітряних цілей, а вони просто розстрілюють старі запаси.
Цікаво, на яку відстань, та з якою точністю летить це лайно?
Є google, який за пару секунд видає: на дальностях: от нескольких километров до 75—200 километров
Це в режимі земля-повітря. А в режимі земля-земля? Не відомо. Точність - також.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 10:06
Schmit написав:
Цікаво, на яку відстань, та з якою точністю летить це лайно?
десь бачив, що по Миколаєву стріляли ракетами 70-их років випуску, максимальна дальність яких 50 км. Але разом з тим дальність обмежується радіогоризонтом РЛС, яка підсвічує ціль. Тобто у випадку моря або ідеально рівного степу це не більше 25-30 км від РЛС і 50 від ПУ.
Точність в цих ракет висока, оскільки наведяться напівактивною ГС. Смерчі, Точки та Іскандери, навіть Калібри явно поступаються. Але тут питання до цілевказання.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 10:12
sashaqbl написав: Schmit написав:
Цікаво, на яку відстань, та з якою точністю летить це лайно?
десь бачив, що по Миколаєву стріляли ракетами 70-их років випуску, максимальна дальність яких 50 км. Але разом з тим дальність обмежується радіогоризонтом РЛС, яка підсвічує ціль. Тобто у випадку моря або ідеально рівного степу це не більше 25-30 км від РЛС і 50 від ПУ.
Точність в цих ракет висока, оскільки наведяться напівактивною ГС. Смерчі, Точки та Іскандери, навіть Калібри явно поступаються. Але тут питання до цілевказання.
Тобто москалі С300 перетворили у такий собі "Хаймарс", умовно з такою ж точністю, але меншою дальністю.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 10:24
vitaliian написав:
вы серьезно? Вспоминаю о чем думали и мечтали родители при совке.
1. Обменять двух комнатный хрущ на Сталинку мечта не сбылась (для сравнения я хоть сейчас могу увеличить свою жилплощадь в 2-3 раза)
2. Купить новенькие Жигули или москвич (в очереди стояли 5 лет но так и не купили) у меня сейчас 3й Дискавери надо будет куплю что то получше и поновее. Но в качестве цели этого пункта нет.
3. Купить качественную обувь. Деньги на книжке были. Обуви в продаже не было
4. Купить новый 2х камерный холодильник стиралку Вятка автомат (про импортные вообще речь не шла) мечта не сбылась из за дефицита
5. Купить импортный тв с пультом д/у чтобы не бегать переключать каналы. (Д/у "на проводе" с внешним усилителем и резистором, уменьшающим звук, я им собрал ещё будучи школьником). У меня нет никакого ТВ, но хоть завтра могу купить панель 50'
6. Ребенок (то есть я) мечтал о кожаной куртке "косухе" и импортной электрогитаре (наши "электрички" звучали как коробки из под обуви). В теории можно было купить с рук, в комиссионке в Москве, но ценник на такие гитары был вообще космос. Тысяча фублей, при зарплате 200. Понятно что никто бы мне школьнику таких денег не дал.
Какое это имеет отношение к свободам и примитивным ценностям?
Когда голова забита проблемами где купить сапоги, более высокие потребности (творческие, самореализация) отсутствуют как класс. Или самореализация протекает в виде голожопого протеста (пример Егор Летов, Янка Дягилева) Иначе надо было петь про коммунизм на партсобраниях.
та ваше мироощущение понятно, можете не повторяться
Главное, не думайте, что всякое другое невозможно, вот и всё.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 10:27
detroytred написав: juristkostya написав: detroytred написав:
Власність була з печерних часів.
А от потреба визначити та захистити її Законом виникла тільки при капіталізмі.
Саме захищати Законом, а не особисто дубиною, рушницею, військовою дружиною.
вы никогда не пробовали писать только о том, в чём разбираетесь?
Питання недоречне. Я тут ні на посаді, ні на іспиті, ні в суді і т.д.
Форум - це не те місце, де я (або будь-який інший форумчанин) повинен суворо себе обмежувати за даним критерієм.
У Вас нема бажання виправляти мою помилку в терміні (яку я і сам бачу)), і яка виникла з твердження опонента про спочатку власність, а потім Закон), зато є бажання оцінювати мене. Але тут місце для обговорення не особи, а думок. Будь-яких в плані їх помилковості.
развёрнуто опровергать каждую нелепость, что вываливается в форум - никакой жизни не хватит.
Зато, каждый из нас может взглянуть на себя чуть более критически и не писать вещи за пределами компетенции. И форум сразу станет лучше, умнее, вот увидите.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 10:32
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Додано: Пон 08 сер, 2022 10:37
detroytred написав:
А власність - це що?
Звідки взялась?
Право власності - це що?
Отож. Це Закон. Визначене Законом право. Ну і звісно забезпечене практичним виконанням.
Ви не зрозуміли моєї думки.
Власність була з печерних часів.
А от потреба визначити та захистити її Законом виникла тільки при капіталізмі.
Саме захищати Законом, а не особисто дубиною, рушницею, військовою дружиною.
З.и
Ніхто не вимагав...
Якщо б Майдан (у тому б 2014) вимагав саме Законності, а не Асоціації і т.д., то - да.
Чого тільки не вимагали і чого тільки не обіцяли, окрім Законності.
Була б Законність, то пофіг хто там (ФІО) президент, депутат, чиновник.
Понимаете, здесь дело в том что подход не от туда. Вы воспринимаете право как отдельную категорию спускаемую сверху, а в капиталистическом мире оно родилось снизу. Потому оно у них эффективно, а у нас нет. И сколько б Вы не требовали от них, толку не будет. Они напишут самые лучшие Законы, даже по "капиталистической" кальке, но они работать не будут, Вы будете у них требовать выполнять их, но не они не вы не будете в этом заинтересованы и будет найдено куча лазеек их обойти. Знаете как радикально решили этот вопрос в Сингапуре например? Дали возможность решать споры в английских судах. Со временем и на месте все наладилось.
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