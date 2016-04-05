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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 08 сер, 2022 10:39
vitaliian написав:
Как здоровый человек может мечтать найти работу? Абсурд. Я всегда мечтал уволиться, так как работа отнимала слишком много времени, теми же обезьянами (которых вы по глупости не уважаете) заниматься было некогда.
человек вполне может мечтать найти работу, если его цель недостижима в индивидуальном порядке. Объективно, запускать марсоходы возможно только в рамках крупной структуры (с её дисциплиной, субординацией и прочими атрибутами), и я не вижу, чем эта цель хуже цели стать хозяином кофейного ларька.
Да, а своё мнение о моём отношении к животным лучше прекратите везде пихать: у вас нет ни одного факта для такого рода выводов.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 10:44
sashaqbl написав:
Але разом з тим дальність обмежується радіогоризонтом РЛС, яка підсвічує ціль. Тобто у випадку моря або ідеально рівного степу це не більше 25-30 км від РЛС і 50 від ПУ.
В общем вы ответили правильно. Стрельба ЗУР по наземным целям реализована с 50х годов прошлого века. Но она ограничена линией визирования цели. Поэтому стрелять по загоризонтным целям невозможно в принципе.
Продолжайте повышать грамотность летчиков-вертолетчиков почему ЗУР не может заменить баллистическую ракету.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 10:51
Schmit написав:
Тобто москалі С300 перетворили у такий собі "Хаймарс", умовно з такою ж точністю, але меншою дальністю.
Насправді, С-300 поступаєтсья HIMARS практично по всім параметрам крім точності. Головна проблема - це необхідність прямої видимості від РСЛ підсвітки до цілі.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 11:08
vitaliian написав:
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juristkostya написав:
это едва ли не наиболее универсальное человеческое качество.
ваше - да. В демократических обществах есть возможность быть не таким как все без уголовного преследования. Шуллер юрист в очередной раз плавно подмахнул понятия "возможности" и "свобода выбора". Как будто если большинство выбирает "конформизм" это автоматически означает, что возможности выбрать свободу нет. Классическая левая позиция. Все рабы.
Aps написав:
Но стоило только режиму дать слабину, как эти кухонные разговора привели к развалу страны.
я не очень большой спец по совку, тут было бы уместнее спросить Гордона, но думаю совок рухнул из-за неэффективной экономической модели и коррупции. Частную собственность и экономические свободы необходимо было разрешать еще при Косыгине. Но как известно его реформы успешно свернули консерваторы.
«Ничего не осталось. Всё рухнуло. Все работы остановлены, а реформы попали в руки людей, которые их вообще не хотят… Реформу торпедируют. Людей, с которыми я разрабатывал материалы съезда, уже отстранили, а призвали совсем других. И я уже ничего не жду» А. Н. Косыгин 1971
уже тогда судьба совка была определена.
Starikan написав: vitaliian написав:
Смотрю на своих родителей (в живых остался только отец). Глубоко порядочные люди, всю жизнь работали до последнего дня выхода на пенсию, не убивали, не крали. Но... ничего и не добились (кроме хрущевки). А спросите их для чего вы жили, ради мебели-стенки, коллекции книг и сервиза мадонна?
Для чего живут обычные европейские, американские и японские обыватели?
Не изображайте из себя супермена.
у них есть выбор для чего жить, за крутые тачки, быть звездой рок музыки, употреблять легальные наркотики, стать проповедником религиозных ценностей (список длинный). Только совки не понимают что смысл появляется там где свободы, а если вам навязали
Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь
то смысла это не прибавило. В совке жили ради примитивных ценностей, пожрать и... пое... потому что даже хорошая музыка на хорошей аппаратуре была недоступна, не говоря уже про хорошую тачку/мотоцикл или свой бизнес. Рабы годами копили на джинсы и югославскую/немецкую обувь. Поэтому люто бухали. Понимая что кроме рабского труда за 160рэ впереди нет ничего.
Вибачте, але у вас надто примітивне розуміння совка, як для вашого "рівня розвитку".
Якщо коротко: Була РІ - не надто розвинута імперія. Стався переворот і до влади прийшли злочинці. Сталін - звичайний злочинець, але талановитий.
Йому вдалося побудувати систему
. Основою системи був терор
.
Система була достатньо ефективна для своїх цілей
. Зокрема виграла війну.
Після смерті Сталіна - система почала повільно вмирати. Наступні правителі тупо використовували систему вже для своїх цілей, а не для війни, під яку вона була заточена.
Те що ви усі називаєте "совок" - це просто смерть(агонія) системи Сталіна. Вона мала вмерти ще в 70-ті, але нафта продовжила її агонію аж до 90-го.
*і будьте об'єктивні в порівняннях. Не порівнюйте СРСР з Європою/США. Ні РІ, ні РФ, ні Україна не живуть/не жили і близько так як Європа/США. Порівнюйте наприклад з Бразилією. У порівнянні з Бразилією СРСР жив як?? Думаю непогано.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 11:13
sashaqbl написав: Schmit написав:
Цікаво, на яку відстань, та з якою точністю летить це лайно?
десь бачив, що по Миколаєву стріляли ракетами 70-их років випуску, максимальна дальність яких 50 км. Але разом з тим дальність обмежується радіогоризонтом РЛС, яка підсвічує ціль. Тобто у випадку моря або ідеально рівного степу це не більше 25-30 км від РЛС і 50 від ПУ.
Точність в цих ракет висока, оскільки наведяться напівактивною ГС. Смерчі, Точки та Іскандери, навіть Калібри явно поступаються. Але тут питання до цілевказання.
рф переделала С-300 под стрельбу по координатам, достают по Нико со Скадовска дальность более 100 км. Вы же пишите о стрельбе по наземным целям не переделанными ракетами по командам оператора
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Додано: Пон 08 сер, 2022 11:14
otg написав:
Знаете как радикально решили этот вопрос в Сингапуре например? Дали возможность решать споры в английских судах. Со временем и на месте все наладилось.
Так це теж і є рішенням (одним з варіантів) саме згори.
Саме влада згори прийняла дане рішення й забезпечила його реалізацію.
Часу чекати природнього розвитку нема. Конкуренти втечуть ще далі, займуть усі ниші, посунуть.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 11:22
flyman написав:
Пшик буде тому, що тут совок і комуно-соціалісти рулять. А вони клали і на власність, і на закон
Ну понятно. То вони знов во всьому винні.
Тепер питання. Чому за 30 років не вибрали тих хто не буде "класти"? Хоча питання риторичне. Я Вам можу гарантувати, кого б ви не вибрали нічого б не змінилося.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 11:22
Камикадзе написав:
рф переделала С-300 под стрельбу по координатам, достают по Нико со Скадовска дальность более 100 км. Вы же пишите о стрельбе по наземным целям не переделанными ракетами по командам оператора
Є якісь пруфи? Крім постів Кіма? Бо поки що єдине, що я бачив, так це залишки ракети 5В55К, яка явно не тягне на те, що ви пишете...
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Додано: Пон 08 сер, 2022 11:31
sashaqbl написав: Камикадзе написав:
рф переделала С-300 под стрельбу по координатам, достают по Нико со Скадовска дальность более 100 км. Вы же пишите о стрельбе по наземным целям не переделанными ракетами по командам оператора
Є якісь пруфи? Крім постів Кіма? Бо поки що єдине, що я бачив, так це залишки ракети 5В55К, яка явно не тягне на те, що ви пишете...
На рашкованському форумі ракетчиків по С300:
Экс участник: В 1999 и 2003г. Паровоз стрелял по земле- захват наземной цели РПН вообще не возможен. Поэтому стрельба только по координатам. ОЗ ручками вводит в наборное поле блока ФИ-232К координаты. ОП выделяет канал и нажимает кнопку пуска. Захват Цели не производится.
volhovm6: Экс участник пишет: В 1999 и 2003г. Паровоз стрелял по земле. Прочитал такое "Как правило это вне плана; поступают вводные на высадку десанта противника. БЧ срабатывает примерно в 20 метрах над поверхностью от радиовзрывателя. Эффект вполне серьезный...." Но хотелось бы подробнее.., хотя бы про цели - по чему стреляли и как это на практике? Наведение, захват?
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Додано: Пон 08 сер, 2022 11:36
detroytred написав:
Так це теж і є рішенням (одним з варіантів) саме згори.
Саме влада згори прийняла дане рішення й забезпечила його реалізацію.
Часу чекати природнього розвитку нема. Конкуренти втечуть ще далі, займуть усі ниші, посунуть.
Вы опять ничего не поняли. Природнього розвитку вже не будет, действительно. У нас уже сформирована система. Просто не сможете вы, требуя что то от "них" решить эти вопросы. Кстати это касается не только юриспруденции, но и экономики. Вот я на всех ресурсах кричу. Не портьте наших детей. Запретите преподавать совковым экономистам экономику в ВУЗах. Приведу еще один пример из зарубежья. Чили. Знаете как там делали экономику? Приехали "чекагские мальчики" и все перестроили буквально за год.Сегодня Чили вполне нормальная экономика. Но у нас такого не будет. Всегда найдутся условные прапорщики, которые будут рассказывать зачем нам "варяги". Выгнать всех. Украинцы сами вумни в мире. Вже Саакашвили був. Но ветка немного не про это. Вот послушал Швеца. Коррупция, предатель Ермак и пр. пр. Наверное наши порохоботы ему шепчут громко на ухо.
В войну не решаются вопросы ни экономики, ни Законов ни пр. Сейчас задача выиграть войну. Про экономику и право поговорим после победы.
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