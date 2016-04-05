Надто багато помилок у фразі "пробачте мене будь ласка, я зрозумів, ви всі разом мені, безтолковому ватану, довели , що ракета комплекту С-300 успішно застосовується по НЦ. Я раніше цього не знав і не вірив".
Так буде краще сформулювати ваш пост
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Додано: Пон 08 сер, 2022 11:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Надто багато помилок у фразі "пробачте мене будь ласка, я зрозумів, ви всі разом мені, безтолковому ватану, довели , що ракета комплекту С-300 успішно застосовується по НЦ. Я раніше цього не знав і не вірив".
Так буде краще сформулювати ваш пост
Додано: Пон 08 сер, 2022 11:50
detroytred
Еще в 2013 году в Сирию начали поставлять ракеты с возможностью ударов по наземным целям по заранее известным координатам. Применяется инерциальная систама наведения - точность 70-х годов
Додано: Пон 08 сер, 2022 12:18
Скоріше за все, електроніка наведення була замінена. Якщо на складах тисячі ракет C-300, то це логічне рішення - просто замініти блок керування і наведення, замініти бойову частину.
Додано: Пон 08 сер, 2022 12:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Атакувати гіперзвуковими ракетами - логічне рішення. Передбачаю, що якщо війна затягнеться на роки, то фактично буде гіперзвуковий терор. Або ми капітулюємо, або вони будуть прямо з конвеєру будувати і запускати гіперзвукові ракети, які не перехоплюються і навіть тривогу не встигнуть запускати, тобто бомбосховища для навчального процесу будуть до сраки.
Додано: Пон 08 сер, 2022 12:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Перехоплення цих ракет питання сноровки і часу. На фінальній стадії вона все одно тлрмозиться.
Ну і виробництво їх недешеве і нешвидке.
Але ті кілька десятків що є будуть по нам випущені.
З негативного. На відміну від всяких там 101-х та "п'ятірок" , про які відомо до удару десь за годину (похвилинно з моменту зльоту з Енгельса і відразу після пуску над каспієм, з точним часом коли перетнуть держкордон і входом в повітряний простір кожної з областей) , тут нема часу на сховатися або перемістити техніку.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 сер, 2022 12:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 сер, 2022 12:26
Потому что кто платит деньги, тот и заказывает музыку, А нарот хотит чтобы нувориши за наворованные деньги, построили им здесь правовое государство, в котором их же деньги по закону у них отберут
Додано: Пон 08 сер, 2022 12:30
Низкий моральный дух - не причина. А массовое дезертирство и отказ от участия в войне - вполне. А об этом пишут тоже давно и часто. И в первую мировую были случаи братания солдат на фронте. У нас я о таких случаях не слышал.
Додано: Пон 08 сер, 2022 12:31
Ну хорошо, выбираете Вы условного прапорщика или себя любимого. Дальше. Ваши действия? Кстати за Зе так и голосовали, верили что он не из тех. Поверьте, выбери сегодня любого бомжа без денег, он вам ничего толкового не построит.
Додано: Пон 08 сер, 2022 12:34
Ну че ж, страна жила на приколе. Выбрала по приколу, ни одной ракеты после этого в армию не поставлено, ни одного снаряда или патрона не закуплено.
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