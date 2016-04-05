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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1951195219531954>
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 11:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:Продолжайте повышать грамотность летчиков-вертолетчиков почему ЗУР не может заменить баллистическую ракету

Надто багато помилок у фразі "пробачте мене будь ласка, я зрозумів, ви всі разом мені, безтолковому ватану, довели , що ракета комплекту С-300 успішно застосовується по НЦ. Я раніше цього не знав і не вірив".
Так буде краще сформулювати ваш пост :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 11:50

detroytred

Еще в 2013 году в Сирию начали поставлять ракеты с возможностью ударов по наземным целям по заранее известным координатам. Применяется инерциальная систама наведения - точность 70-х годов
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 12:18

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Тобто москалі С300 перетворили у такий собі "Хаймарс", умовно з такою ж точністю, але меншою дальністю.

Насправді, С-300 поступаєтсья HIMARS практично по всім параметрам крім точності. Головна проблема - це необхідність прямої видимості від РСЛ підсвітки до цілі.

Скоріше за все, електроніка наведення була замінена. Якщо на складах тисячі ракет C-300, то це логічне рішення - просто замініти блок керування і наведення, замініти бойову частину.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 12:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Атакувати гіперзвуковими ракетами - логічне рішення. Передбачаю, що якщо війна затягнеться на роки, то фактично буде гіперзвуковий терор. Або ми капітулюємо, або вони будуть прямо з конвеєру будувати і запускати гіперзвукові ракети, які не перехоплюються і навіть тривогу не встигнуть запускати, тобто бомбосховища для навчального процесу будуть до сраки.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 12:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Або ми капітулюємо, або вони будуть прямо з конвеєру будувати і запускати гіперзвукові ракети.

Перехоплення цих ракет питання сноровки і часу. На фінальній стадії вона все одно тлрмозиться.
Ну і виробництво їх недешеве і нешвидке.
Але ті кілька десятків що є будуть по нам випущені.
З негативного. На відміну від всяких там 101-х та "п'ятірок" , про які відомо до удару десь за годину (похвилинно з моменту зльоту з Енгельса і відразу після пуску над каспієм, з точним часом коли перетнуть держкордон і входом в повітряний простір кожної з областей) , тут нема часу на сховатися або перемістити техніку.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 сер, 2022 12:29, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 12:26

  otg написав:
  flyman написав:Пшик буде тому, що тут совок і комуно-соціалісти рулять. А вони клали і на власність, і на закон
Ну понятно. То вони знов во всьому винні. :) Тепер питання. Чому за 30 років не вибрали тих хто не буде "класти"? Хоча питання риторичне. Я Вам можу гарантувати, кого б ви не вибрали нічого б не змінилося.

Потому что кто платит деньги, тот и заказывает музыку, А нарот хотит чтобы нувориши за наворованные деньги, построили им здесь правовое государство, в котором их же деньги по закону у них отберут
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 12:29

Царь хороший, бояре плохие :?:

Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 12:30

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:О "низком моральном духе", "массовом дезертирстве и отказах от участия в войне" и т.п. читаю уже месяца 4.
низький моральний дух - це не причина активних дій з боку росіян, щоб не воювати. Так в першу світову низький моральний дух в арміях більшості учасників відчувався вже в 1916. В що це вилилось але через скільки часу, думаю, ви знаєте не гірше за мене.

Низкий моральный дух - не причина. А массовое дезертирство и отказ от участия в войне - вполне. А об этом пишут тоже давно и часто. И в первую мировую были случаи братания солдат на фронте. У нас я о таких случаях не слышал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 12:31

  vitaliian написав:Потому что кто платит деньги, тот и заказывает музыку, А нарот хотит чтобы нувориши за наворованные деньги, построили правовое государство, в котором их же деньги по закону у них отберут
Ну хорошо, выбираете Вы условного прапорщика или себя любимого. Дальше. Ваши действия? Кстати за Зе так и голосовали, верили что он не из тех. Поверьте, выбери сегодня любого бомжа без денег, он вам ничего толкового не построит.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 12:34

  ЛАД написав:А вообще, читаю форум и умиляюсь.
Проблемы стратегии обсуждают люди, не знающие даже с какой стороны ПМ заряжается.
Проблемы оборонпрома, выпуска ракет и вооружения армии, обсуждают люди, в своей жизни не освоившие производство канцелярской скрепки и, возможно, вообще ни разу не бывавшие на заводе. Люди, ещё недавно писавшие о том, что тяжпром нам не нужен, а мы будем великой с/х державой.
К сожалению, таких много не только на форуме, но и у власти.
Было бы смешно, если бы не было так печально.

Ну че ж, страна жила на приколе. Выбрала по приколу, ни одной ракеты после этого в армию не поставлено, ни одного снаряда или патрона не закуплено.
Zebra
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