Саме так.
Від сябрів:
Состоящие на вооружении белорусской армии зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 в случае необходимости могут быть применены для поражения особо важных наземных объектов на территории эвентуального противника.
Как Александр Лукашенко 7 октября на пресс-конференции для российских журналистов, белорусские военные многому научились «в деле обороны рубежей Союзного государства». В частности, приспособили С-300 для уничтожения наземных целей за десятки километров от огневых позиций. Причем сделали это впервые.
Отмечу, что в этой информации содержится некоторая неточность. Возможность поражения неподвижных наземных целей изначально была заложена разработчиками в конструкцию принятого на вооружение в 1979 году ЗРК С-300, а также всех последующих его модификаций.
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Возможности С-300, которыми обладает Беларусь, в этом плане, конечно, скромнее, но поразить наземную цель за сотню километров они вполне способны. А лет через пять-семь, ко времени вероятного появления в Польше объектов американской ПРО, Беларусь может получить от России и С-400.
Оскільки 300-ки для ППО ще з часів совка, то їх (ракет) мабуть в орків, як гуталіну...
Бо тоді запаси робили на століття.
А от установок наврядчи багато.
Якщо ж з Белгороду луплять по Харкову, то рано чи пізно встане питання знищувати установки в Белгороді.
Так само, як знищувати авіаборти, з яких роблять пуски ракет повітря-земля.
Які і коли будуть політичні рішення влади, партнерів - ?