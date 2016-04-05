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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1951195219531954
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 12:36

  Камикадзе написав:detroytred

Еще в 2013 году в Сирию начали поставлять ракеты с возможностью ударов по наземным целям по заранее известным координатам. Применяется инерциальная систама наведения - точность 70-х годов

Саме так.
Від сябрів:

Состоящие на вооружении белорусской армии зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 в случае необходимости могут быть применены для поражения особо важных наземных объектов на территории эвентуального противника.

Как Александр Лукашенко 7 октября на пресс-конференции для российских журналистов, белорусские военные многому научились «в деле обороны рубежей Союзного государства». В частности, приспособили С-300 для уничтожения наземных целей за десятки километров от огневых позиций. Причем сделали это впервые.

Отмечу, что в этой информации содержится некоторая неточность. Возможность поражения неподвижных наземных целей изначально была заложена разработчиками в конструкцию принятого на вооружение в 1979 году ЗРК С-300, а также всех последующих его модификаций.
....
Возможности С-300, которыми обладает Беларусь, в этом плане, конечно, скромнее, но поразить наземную цель за сотню километров они вполне способны. А лет через пять-семь, ко времени вероятного появления в Польше объектов американской ПРО, Беларусь может получить от России и С-400.
https://gidgrowth.com/baby-food/mozhet- ... rugih.html

Оскільки 300-ки для ППО ще з часів совка, то їх (ракет) мабуть в орків, як гуталіну...
Бо тоді запаси робили на століття.
А от установок наврядчи багато.

Якщо ж з Белгороду луплять по Харкову, то рано чи пізно встане питання знищувати установки в Белгороді.
Так само, як знищувати авіаборти, з яких роблять пуски ракет повітря-земля.

Які і коли будуть політичні рішення влади, партнерів - ?
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 08 сер, 2022 13:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 13:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пытаются все таки провести референдум:
    Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума
    Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией
    Балицкий подписал документ в рамках форума общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией», который проходит в Мелитополе. На площадке форума собрались более 700 делегатов со всей области. Все собравшиеся в зале единогласно подняли руку в знак согласия о проведении референдума о воссоединении Запорожской области с Россией.
Видимо скребли по суссекам что бы собрать по всей области колаборантов.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 13:06

  otg написав:.. Видимо скребли по суссекам что бы собрать по всей области колаборантов.

сильный ход проводить референдум, когда в оккупированной части области населения практически не осталось.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 13:08

  otg написав:Пытаются все таки провести референдум:
    Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума
    Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией
    Балицкий подписал документ в рамках форума общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией», который проходит в Мелитополе. На площадке форума собрались более 700 делегатов со всей области. Все собравшиеся в зале единогласно подняли руку в знак согласия о проведении референдума о воссоединении Запорожской области с Россией.
Видимо скребли по суссекам что бы собрать по всей области колаборантов.

Зеленський же зробив попередження!
Ціна -- переговори.

На попередження з тією ж ціною стосовно азовців на Азовсталі орки відреагували. Погодились.

Чому ж зараз бичать?
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 13:14

  sequence написав:
  otg написав:.. Видимо скребли по суссекам что бы собрать по всей области колаборантов.

сильный ход проводить референдум, когда в оккупированной части области населения практически не осталось.


В окупованих Херсонській та Запорізькій залишилось досить багато населення, адже слуги просто блискавично злили ці території, практично без бойових дій.
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