Додано: Пон 08 сер, 2022 12:36

Камикадзе написав: detroytred



Еще в 2013 году в Сирию начали поставлять ракеты с возможностью ударов по наземным целям по заранее известным координатам. Применяется инерциальная систама наведения - точность 70-х годов Еще в 2013 году в Сирию начали поставлять ракеты с возможностью ударов по наземным целям по заранее известным координатам. Применяется инерциальная систама наведения - точность 70-х годов

Саме так.Від сябрів:Состоящие на вооружении белорусской армии зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 в случае необходимости могут быть применены для поражения особо важных наземных объектов на территории эвентуального противника.Как Александр Лукашенко 7 октября на пресс-конференции для российских журналистов, белорусские военные многому научились «в деле обороны рубежей Союзного государства». В частности, приспособили С-300 для уничтожения наземных целей за десятки километров от огневых позиций. Причем сделали это впервые.Отмечу, что в этой информации содержится некоторая неточность. Возможность поражения неподвижных наземных целей изначально была заложена разработчиками в конструкцию принятого на вооружение в 1979 году ЗРК С-300, а также всех последующих его модификаций.....Возможности С-300, которыми обладает Беларусь, в этом плане, конечно, скромнее, но поразить наземную цель за сотню километров они вполне способны. А лет через пять-семь, ко времени вероятного появления в Польше объектов американской ПРО, Беларусь может получить от России и С-400.Оскільки 300-ки для ППО ще з часів совка, то їх (ракет) мабуть в орків, як гуталіну...Бо тоді запаси робили на століття.А от установок наврядчи багато.Якщо ж з Белгороду луплять по Харкову, то рано чи пізно встане питання знищувати установки в Белгороді.Так само, як знищувати авіаборти, з яких роблять пуски ракет повітря-земля.Які і коли будуть політичні рішення влади, партнерів - ?