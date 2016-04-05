detroytred написав:[ ...... Отмечу, что в этой информации содержится некоторая неточность. Возможность поражения неподвижных наземных целей изначально была заложена разработчиками в конструкцию принятого на вооружение в 1979 году ЗРК С-300, а также всех последующих его модификаций. ....
Сомневаюсь а точности/правдивости этой информации. Противозенитные ракеты проектируются из расчёта подрыва в воздухе. Буквально вчера-позавчера читал интервью с нашим сапёром, где он говорил, что мы сейчас разбираемся в том, что изменили в С-300, для того, чтобы они взрывались от удара на земле. Т.е.пока не разобрались. Соответственно, вряд ли это было предусмотрено ещё при разработке ракет - техника старая, наши бы знали о такой возможности. Не буду ручаться, но, по-моему, там даже нет ударного взрывателя.
ЛАД написав:А вообще, читаю форум и умиляюсь. Проблемы стратегии обсуждают люди, не знающие даже с какой стороны ПМ заряжается. Проблемы оборонпрома, выпуска ракет и вооружения армии, обсуждают люди, в своей жизни не освоившие производство канцелярской скрепки и, возможно, вообще ни разу не бывавшие на заводе. Люди, ещё недавно писавшие о том, что тяжпром нам не нужен, а мы будем великой с/х державой. К сожалению, таких много не только на форуме, но и у власти. Было бы смешно, если бы не было так печально.
Ну че ж, страна жила на приколе. Выбрала по приколу, ни одной ракеты после этого в армию не поставлено, ни одного снаряда или патрона не закуплено.
Закуплено, за валюту может быть сколько угодно, но где взять эти деньги?(а бюджет уже тает) Другой вариант: Не произведено? - Почему? На западе Украины уже не осталось производств способных, хоть что-то реально производить. Разве, что колбасу и сыр... - да и то: цеховики. Да и кто им даст денег? Разве, что беженцы будут работать.... "на Победу", но им то же нужно кушать, детей кормить, крышу где то снимать,.... - это не надолго.
Schmit написав:окупованих Херсонській та Запорізькій залишилось досить багато населення, адже слуги просто блискавично злили ці території, практично без бойових дій.
По м.Херсон була ще 2-3 місяці тому інфа, що залишились близько 50% населення. З тих пір ще виїхало немало (в тому числі через Крим далі в ерефію , потім в Європу і (дехто) в підконтрольну Україну. В моєму будинку з 128 квартир по факту живе близько 2-х десятків. Але це не репрезентативно, бо новобуд, де жили люди в основному з грошима і можливостями.
Рашисти поки що своїх орків з сім'ями не розселяють?
Schmit написав:окупованих Херсонській та Запорізькій залишилось досить багато населення, адже слуги просто блискавично злили ці території, практично без бойових дій.
По м.Херсон була ще 2-3 місяці тому інфа, що залишились близько 50% населення. З тих пір ще виїхало немало (в тому числі через Крим далі в ерефію , потім в Європу і (дехто) в підконтрольну Україну. В моєму будинку з 128 квартир по факту живе близько 2-х десятків. Але це не репрезентативно, бо новобуд, де жили люди в основному з грошима і можливостями.
Рашисти поки що своїх орків з сім'ями не розселяють?
ЛАД написав:А вообще, читаю форум и умиляюсь. Проблемы стратегии обсуждают люди, не знающие даже с какой стороны ПМ заряжается. Проблемы оборонпрома, выпуска ракет и вооружения армии, обсуждают люди, в своей жизни не освоившие производство канцелярской скрепки и, возможно, вообще ни разу не бывавшие на заводе. Люди, ещё недавно писавшие о том, что тяжпром нам не нужен, а мы будем великой с/х державой. К сожалению, таких много не только на форуме, но и у власти. Было бы смешно, если бы не было так печально.
Ну че ж, страна жила на приколе. Выбрала по приколу, ни одной ракеты после этого в армию не поставлено, ни одного снаряда или патрона не закуплено.
Закуплено, за валюту может быть сколько угодно, но где взять эти деньги?(а бюджет уже тает) Другой вариант: Не произведено? - Почему? На западе Украины уже не осталось производств способных, хоть что-то реально производить. Разве, что колбасу и сыр... - да и то: цеховики. Да и кто им даст денег? Разве, что беженцы будут работать.... "на Победу", но им то же нужно кушать, детей кормить, крышу где то снимать,.... - это не надолго.
Я имел ввиду, что сам наш украинский народ не хочет войны. Поговорка такая "лишь бы не было войны" - поэтому и выбрали тех, кто похерил ракетные программы, размнировал Чонгар и "просто перестать стрелять", чтоб враг не подумал, что мы хотим воевать, вдруг прокатит.
Никакого контр-наступления не будет - это блеф. Хорошо, если под Днепром орков получится остановить.
Чтоб контр-наступать, нужны резервы, а раз нет мобилизации принудительной, то и резервов нет.
vitaliian написав:...... вы серьезно? Вспоминаю о чем думали и мечтали родители при совке. 1. ....
Не буду разбирать Ваши 6 пунктов. Там не всё настолько мрачно. Но, как я уже писал, не забывайте, что Союз был относительно бедной страной по сравнению с США или Зап. Европой. Особенно отставали по всякому ширпотреба. Как Вам правильно посоветовал andrijk777 попробуйте сравнить с какой-нибудь Бразилией (не буду предлагать ещё более суровые варианты).
Кстати, это в значительной степени объясняется значительными расходами Союза на оборону. Если бы Украина так же готовилась к войне (как здесь призывают некоторые товарищи), то мы бы давно ходили в ватниках и кирзачах и о Вятке-автомат Вы мечтали бы так же, как Ваши родители в "совке".
P.s. Хочу отметить, что меня радует на форуме - явный рост некоторых товарищей, в частности andrijk777. В этом преимущество молодости. По сравнению с его постами на политветке несколько лет назад - небо и земля.
Zebra написав:Чтоб контр-наступать, нужны резервы, а раз нет мобилизации принудительной, то и резервов нет.
Это прямым текстом говорят ВСЕ:
https://patrioty.org.ua/politic/zalyshy ... 31309.html ............... Росія вважає страх ефективною зброєю, агресор намагається залякати потенційних добровольців. Ці хлопці чудово усвідомлюють - у разі полону вони можуть ніколи не повернутися додому. "Те, що росіяни роблять з полоненими, це варварство. Я бачив багато жахливих речей, але такого, як роблять росіяни, не бачив. Ми розуміємо ступінь загрози. Росіяни пробують залякати людей, щоб вони не їхали сюди. Але жахливі речі, які вони роблять із західними людьми, мають зворотній ефект. Навпаки, сюди їде ще більше людей", - каже Стюарт
Більше людей – значить, потрібно більше зброї. "Не вистачає, треба ще. Пиз**ь, як багато треба", - твердить латвієць. "Ми прекрасно воюємо тією зброєю, яка в нас є. Але, якщо її буде більше, ми зможемо робити більше. Особливо з важким озброєнням. БТРи та інше. Нам потрібно більше зброї. Це думка солдата. Нам потрібно більше важкої зброї", - запевняє громадянин Ірландії Айріш.
Але брак важкої зброї жодним чином не ставить на паузу те, заради чого вони купили квитки до України. "Чи будемо ми воювати далі? Відповідь - так. Ми всі приїхали сюди, щоби перемогти", - переконують легіонери.