Додано: Пон 08 сер, 2022 14:01

vitaliian написав: ......

вы серьезно? Вспоминаю о чем думали и мечтали родители при совке.

1. .... ......вы серьезно? Вспоминаю о чем думали и мечтали родители при совке.1. ....

Не буду разбирать Ваши 6 пунктов. Там не всё настолько мрачно.Но, как я уже писал, не забывайте, что Союз был относительно бедной страной по сравнению с США или Зап. Европой. Особенно отставали по всякому ширпотреба.Как Вам правильно посоветовалпопробуйте сравнить с какой-нибудь Бразилией (не буду предлагать ещё более суровые варианты).Кстати, это в значительной степени объясняется значительными расходами Союза на оборону.Если бы Украина так же готовилась к войне (как здесь призывают некоторые товарищи), то мы бы давно ходили в ватниках и кирзачах и о Вятке-автомат Вы мечтали бы так же, как Ваши родители в "совке".P.s. Хочу отметить, что меня радует на форуме - явный рост некоторых товарищей, в частности. В этом преимущество молодости.По сравнению с его постами на политветке несколько лет назад - небо и земля.