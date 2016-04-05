|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 08 сер, 2022 14:15
vitaliian написав:
......
Справедливости ради сейчас не намного лучше. Как здоровый человек может мечтать найти работу? Абсурд. Я всегда мечтал уволиться, так как работа отнимала слишком много времени, теми же обезьянами (которых вы по глупости не уважаете) заниматься было некогда.
Или я чего-то не понимаю, или Вы сильно оторваны от реальной жизни большинства людей.
Вообще-то, людям кушать хочется, а для этого надо работать.
Сейчас много "уволенных". Спасибо Западу за гуманитарку, но кормить даже 20-25 млн. они не смогут и не будут. Так что ещё пару месяцев, у большинства закончатся запасы, посмотрите, как люди будут искать работу.
Не знаю, как на западе, но на востоке зарплаты уже упали по сравнению с довоенным уровнем. Думаю, так же по всей Украине.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 22851
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Пон 08 сер, 2022 14:20
Zebra написав:
Я имел ввиду, что сам наш украинский народ не хочет войны. Поговорка такая "лишь бы не было войны" - поэтому и выбрали тех, кто похерил ракетные программы, размнировал Чонгар и "просто перестать стрелять", чтоб враг не подумал, что мы хотим воевать, вдруг прокатит.
Никакого контр-наступления не будет - это блеф. Хорошо, если под Днепром орков получится остановить.
Чтоб контр-наступать, нужны резервы, а раз нет мобилизации принудительной, то и резервов нет.
З цим 100% згідний.
Але після 24.02 ситуація змінилась.
Тепер вже немає "хочеш-не хочеш" воювати. Тепер мусиш. Той самий Зе, я думаю, переосмислив ситуацію. Та й вибору у нього малувато.
"нет мобилизации принудительной" - спірне рішення.
Ви мислите категоріями Великой Отечественной. Типу, раз совєти виграли, значить тактика "воювати м'ясом" працює. Але ті ж самі фіни м'ясом не воювали і нічого, нормально воювали. А ті ж самі німці в кінці війни воювати м'ясом і що? А нічого, програли, не помогло м'ясо. Ті ж самі китайці воювати м'ясом, але толку було мало.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 3940
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 182 раз.
- Подякували: 259 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 сер, 2022 14:22
detroytred написав:
Як ви знаєте, ми замінували всі важливі об'єкти Запорізької атомної станції. І ми не приховуємо цього від ворога. Ми їх попередили. Ворог знає, що станція буде або російською – або нічиєю. Ми готові до наслідків цього кроку», - заявив окупант.
.....
Как-то уж очень напоминает бредни Медведева или истерики Соловьева.
Я бы не очень доверял таким высказываниям.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 22851
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Пон 08 сер, 2022 14:22
ЛАД написав: vitaliian написав:
......
вы серьезно? Вспоминаю о чем думали и мечтали родители при совке.
1. ....
Не буду разбирать Ваши 6 пунктов. Там не всё настолько мрачно.
тут вопрос даже не в том, насколько мрачно было в союзе, а в самой ущербности подхода. Погоня за мат благами сама по себе ни о чём не говорит, т.к. стремление к мотоциклу "Харлей-Дэвидсон" по сути своей ничем не отличается от стремления к мотоциклу "Иж". Более того, степень закредитованности населения вполне явно показывает, что западный обыватель намного более зациклен на мат благах, чем наш
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 4840
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 сер, 2022 14:26
otg написав: flyman написав:
Пшик буде тому, що тут совок і комуно-соціалісти рулять. А вони клали і на власність, і на закон
Ну понятно. То вони знов во всьому винні.
Тепер питання. Чому за 30 років не вибрали тих хто не буде "класти"? Хоча питання риторичне. Я Вам можу гарантувати, кого б ви не вибрали нічого б не змінилося.
дик, 73% долярчики, ти в них запитуй
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29423
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1419 раз.
- Подякували: 2527 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 08 сер, 2022 14:26
Если хотите, в цифрах о Воне и её длительности, эффективности,...(всё, что Вам нужно)
1. Мобилизационный потенциал РФ - 15 миллионов.
2. Официально воюет на территории Украины 250 тысяч
3. По сведениям МО Украины вчерашние потери орков составили 140 единиц.
4. Официальные Потери Орков, в Украине в технике сравнимы с уничтоженной Армией развитого Государства.
5. Мы имеем то же потери.
6. У орков достаточно техники и БК на базах хранения по сравнению с нами источник неисчерпаемый.
7. Наши базы были разбиты до того, как...
8. Источник Экономический восполнения -? Страны союзники.
9. Достаточно?
10. Авиация, ПВО, противоракетные и противокорабельные системы?
Только по сокращению количессства Орков такими темпами Война будет длиться - десятилетиями.
Стабилизировать, на сегодня, фронт можно с их потерями не менее 1000/особей в день.
Для чего нужна техника.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 9893
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 744 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 сер, 2022 14:37
Zebra написав: Kudrjavuy написав:
Закуплено, за валюту может быть сколько угодно, но где взять эти деньги?(а бюджет уже тает)
Zebra написав:
Ну че ж, страна жила на приколе. Выбрала по приколу, ни одной ракеты после этого в армию не поставлено, ни одного снаряда или патрона не закуплено.
Другой вариант: Не произведено?
- Почему?
На западе Украины уже не осталось производств способных, хоть что-то реально производить. Разве, что колбасу и сыр... - да и то: цеховики.
Да и кто им даст денег?
Разве, что беженцы будут работать.... "на Победу", но им то же нужно кушать, детей кормить, крышу где то снимать,.... - это не надолго.
Я имел ввиду, что сам наш украинский народ не хочет войны. Поговорка такая "лишь бы не было войны" - поэтому и выбрали тех, кто похерил ракетные программы, размнировал Чонгар и "просто перестать стрелять", чтоб враг не подумал, что мы хотим воевать, вдруг прокатит.
Никакого контр-наступления не будет - это блеф. Хорошо, если под Днепром орков получится остановить.
Чтоб контр-наступать, нужны резервы, а раз нет мобилизации принудительной, то и резервов нет.
Зебра, у вас теж совково-комуняцький підхід: брати кількістю, а не якістю.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29423
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1419 раз.
- Подякували: 2527 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 08 сер, 2022 14:38
andrijk777 написав:
З цим 100% згідний.
Але після 24.02 ситуація змінилась.
Тепер вже немає "хочеш-не хочеш" воювати. Тепер мусиш. Той самий Зе, я думаю, переосмислив ситуацію. Та й вибору у нього малувато.
"нет мобилизации принудительной" - спірне рішення.
Ви мислите категоріями Великой Отечественной. Типу, раз совєти виграли, значить тактика "воювати м'ясом" працює. Але ті ж самі фіни м'ясом не воювали і нічого, нормально воювали. А ті ж самі німці в кінці війни воювати м'ясом і що? А нічого, програли, не помогло м'ясо. Ті ж самі китайці воювати м'ясом, але толку було мало.
При контр-наступі потрібні свіжі сили (резерви), щоб оперативно закривати слабкі прогалини, бо фронт та фланги розтягуються, виникають слабкі ділянки.
Немає формування резервів, немає і планів контр-наступу, є блеф.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11594
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1722 раз.
- Подякували: 2535 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 08 сер, 2022 14:40
andrijk777 написав: Zebra написав:
Я имел ввиду, что сам наш украинский народ не хочет войны. Поговорка такая "лишь бы не было войны" - поэтому и выбрали тех, кто похерил ракетные программы, размнировал Чонгар и "просто перестать стрелять", чтоб враг не подумал, что мы хотим воевать, вдруг прокатит.
Никакого контр-наступления не будет - это блеф. Хорошо, если под Днепром орков получится остановить.
Чтоб контр-наступать, нужны резервы, а раз нет мобилизации принудительной, то и резервов нет.
З цим 100% згідний.
Але після 24.02 ситуація змінилась.
Тепер вже немає "хочеш-не хочеш" воювати. Тепер мусиш. Той самий Зе, я думаю, переосмислив ситуацію.
Та й вибору у нього малувато.
"нет мобилизации принудительной" - спірне рішення.
Ви мислите категоріями Великой Отечественной. Типу, раз совєти виграли, значить тактика "воювати м'ясом" працює. Але ті ж самі фіни м'ясом не воювали і нічого, нормально воювали. А ті ж самі німці в кінці війни воювати м'ясом і що? А нічого, програли, не помогло м'ясо. Ті ж самі китайці воювати м'ясом, але толку було мало.
по виділеному: жартуєте
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29423
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1419 раз.
- Подякували: 2527 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 08 сер, 2022 14:40
Схоже, що скоро раша остаточно видохнеться. За останні сто років такого ще не було. Ця війна схожа на Зимову, тоді теж був бравурний перший етап з розбитими колонами, і другий етап вогняного валу, який проломив фінську оборону. Фінам допогали тільки сусіди скандинави, трохи німці, тому їм довелось капітулювати. Путлер не проти миру, але це буде мир, як після карабахської війни,коли ми втратимо не тільки окуповані території, але ще й віддамо раші весь донбас, чи всю новоросію.
Очевидно, що цього не буде, саме через те, що удав вже закінчуєіться. Що буде далі, більше залежить від партнерів, чим від нас.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 13206
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1202 раз.
- Подякували: 1458 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|100025
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|460465
|
|
|1
|3455
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|