lapay написав:Схоже, що скоро раша остаточно видохнеться. За останні сто років такого ще не було. Ця війна схожа на Зимову, тоді теж був бравурний перший етап з розбитими колонами, і другий етап вогняного валу, який проломив фінську оборону. Фінам допогали тільки сусіди скандинави, трохи німці, тому їм довелось капітулювати. Путлер не проти миру, але це буде мир, як після карабахської війни,коли ми втратимо не тільки окуповані території, але ще й віддамо раші весь донбас, чи всю новоросію. Очевидно, що цього не буде, саме через те, що удав вже закінчуєіться. Що буде далі, більше залежить від партнерів, чим від нас.
Абсолютно не схожа. Лінь писати чому. Фінам НІХТО не допомагав. Ніхто нічого "віддавати" не буде. Донбас ми вже віддали майже весь і відбивати його напевно не будемо. Буде перемир'я типу Мінських угод. Не перебільшуйте роль партнерів(в сфері "що буде далі"). Будуть помагати приблизно як зараз. Все залежить від нас.
Zebra написав:Були б гроші (а вони є - друкарський верстат, ЗВР) і тобі відгрузять бронетехніки скільки захочеш.
Я вже вам писав, що ви фігню пишете. Крім грошей треба ще й наявність техніки. Те, що нам надають по МТД - приходить у дуже різному стані, практично ніколи не приходить в хоошому. Те, що купляється - зараз є контракт на купівлю Крабів і панцергаубиць. На краби уклали в травні, якщо не помиляюсь, перші 8 штук відгрузили в цьому місяці. Парценгаубиці почнуть приходити десь восени. От Польша уклала контракт на купівлю 1000 танків від Хюндай і 700 самоходок від Самсунга. Термін початок поставок - наступний рік. Термін завершення - 2030. Це по 12-15 танків і самоходок в місяць. У Німеччини, Франції і Британії разом взятих танків менше ніж в України. Що вони мають продавати? США мають трохи запасів, але якщо вони поставлять свої резерви, то ризикують лишитися без техніки у випадку війни в Азії, а азіатський регіон для них трошки важливіший, мяко кажучи. Якщо Зебра патріот і знає, хто може відгрузити бронетехніик "скільки захочеш", йому варто звернутися в Міністерство оборони, вони зрадіють такій інформації. Ще такій інформації зрадіє Укроборонпром, який активно вишукує бронетехніку по всьому світу і фонд "Повернися живим", який теж уже має ліцензії на імпорт військової техніки в Україну.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Пон 08 сер, 2022 14:54, всього редагувалось 1 раз.
lapay написав:Схоже, що скоро раша остаточно видохнеться. За останні сто років такого ще не було. Ця війна схожа на Зимову, тоді теж був бравурний перший етап з розбитими колонами, і другий етап вогняного валу, який проломив фінську оборону. Фінам допогали тільки сусіди скандинави, трохи німці, тому їм довелось капітулювати. Путлер не проти миру, але це буде мир, як після карабахської війни,коли ми втратимо не тільки окуповані території, але ще й віддамо раші весь донбас, чи всю новоросію. Очевидно, що цього не буде, саме через те, що удав вже закінчуєіться. Що буде далі, більше залежить від партнерів, чим від нас.
По технике и БК - резерв, по сути неисчерпаем(по сравнению с нами).
В 20 регионах РФ создали 40 подразделений "добровольцев" для войны в Украине, - СМИ
В РФ с весны идет формирование так называемых "добровольческих" отрядов на войну в Украине, в 20 регионах уже создали 40 таких подразделений.
"Информация о них (подразделения, - ред) публикуется в СМИ и соцсетях органов власти, при этом они получают специальные наименования, так или иначе указывающие на их территориальную принадлежность. Как правило, в эти подразделения входят жители именно того региона, где они формируются , которые вместе проходят обучение и боевое согласование, а затем отправляются на СВО (войну – ред.)", - говорится в материале.
В некоторых регионах формируют одно подразделение, в других – по два-три и более.
"Добровольцы" подписывают с министерством обороны РФ договоры сроком от нескольких месяцев с возможностью продления и официального становятся контракщиками. Как объяснил изданию федеральный чиновник на условиях анонимности, контрактные отряды формируются по территориальному признаку, поскольку так удобнее работать с "добровольцами". Источник: https://censor.net/ru/n3359292
Zebra написав:Були б гроші (а вони є - друкарський верстат, ЗВР) і тобі відгрузять бронетехніки скільки захочеш.
Я вже вам писав, що ви фігню пишете. Крім грошей треба ще й наявність техніки. Те, що нам надають по МТД - приходить у дуже різному стані, практично ніколи не приходить в хоошому. Те, що купляється - зараз є контракт на купівлю Крабів і панцергаубиць. На краби уклали в травні, якщо не помиляюсь, перші 8 штук відгрузили в цьому місяці. Парценгаубиці почнуть приходити десь восени.
От тільки САУ - це не наступальна техніка. Отже ніякого контр-наступу не буде. Броньованих автомобілів, типу MLS Shield, в чому проблема їх замовити (такі авто вирбляють майже всі країни)? Вони потрібні для наступу - але як наступу не плануєтся, то навіщо витрачати кошти, солдатам в окопах броньовані автомобілі не потрібні.
andrijk777 написав:Якби орки так діяли - України вже б не було. 500К армія достатня для захвату всієї України(можливо окрім ЗУ)
Все попереду. 99% форумчан, та й взагалі громадян живуть за принципом - гірше не будет. Прилетів снаряд - хух, другий не прилетить, навіщо їм снаряди на нас витрачати, ми ж мирні. Потім коли прилітає касета, вже пізно мєтацца.
Так і з війною. 99% не бачать, що Путін розпочав зухвале захоплення сусідньої країни. Вони бачать захоплений Херсон і підвень країни і думають, що війна на цьому зупиниться. В якийсь момент відбудеться інша подія. Орки попруть на Миколаїв, захоплять миколаїв, снову піпл буде казати, ну все, тепер війна закінчиться, навіщо Путіну вбивати своїх солдат, задля Одеси. Можна видихати.
Це війна не для того, щоб просто повоювати. Це війна має конкретні цілі, Путін їх озвучив. Він до неї готувався років 15. Він у своєму виступі 24 лютого згадував Одесу. Отже ціль, які мінімум захопити і Одесу.