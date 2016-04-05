Додано: Пон 08 сер, 2022 14:52

Zebra написав: Були б гроші (а вони є - друкарський верстат, ЗВР) і тобі відгрузять бронетехніки скільки захочеш. Були б гроші (а вони є - друкарський верстат, ЗВР) і тобі відгрузять бронетехніки скільки захочеш.

Я вже вам писав, що ви фігню пишете. Крім грошей треба ще й наявність техніки.Те, що нам надають по МТД - приходить у дуже різному стані, практично ніколи не приходить в хоошому.Те, що купляється - зараз є контракт на купівлю Крабів і панцергаубиць. На краби уклали в травні, якщо не помиляюсь, перші 8 штук відгрузили в цьому місяці. Парценгаубиці почнуть приходити десь восени.От Польша уклала контракт на купівлю 1000 танків від Хюндай і 700 самоходок від Самсунга. Термін початок поставок - наступний рік. Термін завершення - 2030. Це по 12-15 танків і самоходок в місяць.У Німеччини, Франції і Британії разом взятих танків менше ніж в України. Що вони мають продавати? США мають трохи запасів, але якщо вони поставлять свої резерви, то ризикують лишитися без техніки у випадку війни в Азії, а азіатський регіон для них трошки важливіший, мяко кажучи.Якщо Зебра патріот і знає, хто може відгрузити бронетехніик "скільки захочеш", йому варто звернутися в Міністерство оборони, вони зрадіють такій інформації. Ще такій інформації зрадіє Укроборонпром, який активно вишукує бронетехніку по всьому світу і фонд "Повернися живим", який теж уже має ліцензії на імпорт військової техніки в Україну.