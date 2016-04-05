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Додано: Пон 08 сер, 2022 15:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Хоча можливо у влади є думка, що після артпідготовки з САУ, українці на своїх євробляхах по відремонтованим дорогам поїдуть у наступ. А що? Теж план контр-наступу.
Додано: Пон 08 сер, 2022 15:16
Додано: Пон 08 сер, 2022 15:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
а звідки ви знаєте, що не замовляється? Вам особисто Резніков доповідає, що не замовляється?
Постачаютсья М113 різних модифікації. Ведуться переговори на рахунок Бредлі. Канада БТР надає. На рахунок Абрамсів ведуться переговори, на рахунок Леопардів. ЦЕ тільки з того, що публікується. А скільки всього відбувається не для публіки? Чи ви вважаєте, що вам про все мають доповідати?
Додано: Пон 08 сер, 2022 15:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Шото мине подсказывает, в нынешней РФ всё ещё воюют в ВОВ, никак их не отпустит
Додано: Пон 08 сер, 2022 15:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
От же ж скільки стало військових експертів - прям кожний перший ...
І яку техніку треба , і яку тактику та стратегію використовувати , і скільки особового складу куди ... А ще про мобілізацію - добровольці-примусівка-обов"язок ... Оце почитати - і можна було повоювати пару днів , ну тиждень-півтора - і почесно капітулювати . А що - для більшості нічого б не змінилося - вони російськомовні і так . Гроші заробляли б собі , жили - та й усе . Он білоруси живуть собі . Навіть французи під Гітлером жили майже як раніше на півдні . При таких підходах про що можна думати в принципі далі ? Буде просто випалена земля з мінімумом населення переважно пенсійного віку , загаджена мінами-снарядами-ракетами та ще й радіоактивними плямами в різних місцях ... Треба просто збиратися і дружно всією країною відступати потихеньку на захід до кордонів НАТО . А далі НАТО нехай думає - що ж їм далі робити . Мільйонів 10 українців в Угорщину - і невідомо хто буде більшістю в результаті ...
Востаннє редагувалось Puente в Пон 08 сер, 2022 15:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 сер, 2022 15:22
Те що, мета Путіна - знищення Украіни, як держави, а українців, як нації. Це не новина
Алє Одесу не захоплять, як і Миколаїв.
Вони ще вовтюзятся на Луганщині, не мають успіху на Донетчині
Додано: Пон 08 сер, 2022 15:27
ИМХО. Хорошо помню как детьми стояли в очередях за хлебом и молоком, а также пустые полки магазинов, с кучей морской капусты на полке, в также очереди за тем "что-то должны выбросить". А еще, октябрята, пионерия, комсомол с их идиотизмо политинофрмации и полным.
И, особенно хорошо помню, как те кто был "в теме" в конце апреля 86, тихо вывозили детей, и как остальных сгоняли на первомай, как сливали бензин, и как кормили хлебом свиней (потому что зерно стоило дороже чем дотационный хлеб), и как продукты которые производились никогда не попадали на стол, потому что шли в москву, ленинград и другие крупные города, потому что была "плановая" экономика и, как школы строились над военными объектами, которые имели по несколько этажей вниз и защиту от ядерного удара с заливкой свинцом перекрытий, и которые потом отравляли учащихся там детей за десять лет над всем этим и т.д.
И, бухали КРЕПКОГО алкоголя, того же самогона не в пример больше чем сейчас.
Не надо идеализировать совок, он был беспощаден к жизни людей!
Додано: Пон 08 сер, 2022 15:31
Так мислять 99% людей цієї планети. Це нормально.
Тільки високоорганізовані нації, типу фінів, можуть прекрасно само-організуватись. І то це тому що вони маленькі. Ті ж самі французи в 1940 не змогли нічого.
Я вже писав, але повторюсь: чому я маю воювати(вмирати) за Миколаїв, якщо самі миколаївці не хочуть за себе воювати? В Миколаєві є в десять разів більше придатних чоловіків ніж потрібно для його оборони.
Додано: Пон 08 сер, 2022 15:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 08 сер, 2022 15:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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