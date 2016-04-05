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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 19571958195919601961>
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хоча можливо у влади є думка, що після артпідготовки з САУ, українці на своїх євробляхах по відремонтованим дорогам поїдуть у наступ. А що? Теж план контр-наступу.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:16

  sashaqbl написав:Zebra ну да, маневрена артпідтримка при наступі геть не потрібна. Як і танки...

То чому не замовляється крім САУ інша бронетехніка?
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:То чому не замовляється крім САУ інша бронетехніка?
а звідки ви знаєте, що не замовляється? Вам особисто Резніков доповідає, що не замовляється?
Постачаютсья М113 різних модифікації. Ведуться переговори на рахунок Бредлі. Канада БТР надає. На рахунок Абрамсів ведуться переговори, на рахунок Леопардів. ЦЕ тільки з того, що публікується. А скільки всього відбувається не для публіки? Чи ви вважаєте, що вам про все мають доповідати?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Отпустили из тюрьмы на фронт" Михалков рассказал, как РФ отправляет в Украину уголовников


Шото мине подсказывает, в нынешней РФ всё ещё воюют в ВОВ, никак их не отпустит
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

От же ж скільки стало військових експертів - прям кожний перший ...
І яку техніку треба , і яку тактику та стратегію використовувати , і скільки особового складу куди ... А ще про мобілізацію - добровольці-примусівка-обов"язок ... Оце почитати - і можна було повоювати пару днів , ну тиждень-півтора - і почесно капітулювати . А що - для більшості нічого б не змінилося - вони російськомовні і так . Гроші заробляли б собі , жили - та й усе . Он білоруси живуть собі . Навіть французи під Гітлером жили майже як раніше на півдні . При таких підходах про що можна думати в принципі далі ? Буде просто випалена земля з мінімумом населення переважно пенсійного віку , загаджена мінами-снарядами-ракетами та ще й радіоактивними плямами в різних місцях ... Треба просто збиратися і дружно всією країною відступати потихеньку на захід до кордонів НАТО . А далі НАТО нехай думає - що ж їм далі робити . Мільйонів 10 українців в Угорщину - і невідомо хто буде більшістю в результаті ...
Востаннє редагувалось Puente в Пон 08 сер, 2022 15:22, всього редагувалось 1 раз.
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:22

  Zebra написав:
Це війна не для того, щоб просто повоювати. Це війна має конкретні цілі, Путін їх озвучив. Він до неї готувався років 15. Він у своєму виступі 24 лютого згадував Одесу. Отже ціль, які мінімум захопити і Одесу.


Те що, мета Путіна - знищення Украіни, як держави, а українців, як нації. Це не новина

Алє Одесу не захоплять, як і Миколаїв.
Вони ще вовтюзятся на Луганщині, не мають успіху на Донетчині
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:27

  Starikan написав:Мне нравится, когда люди, не жившие в совке, начинают авторитетно и с апломбом нести разную бредятину. Особенно понравилось про "годами копили на ю/н обувь", которая стоила от 33 рэ (у спекулей - от 50).

И, кстати, видно, в чем ценности и идеал виталиана - в аппаратуре, тачке, мотоцикле, обуви и джинсах, ведь уничтожение совка наконец позволила людям покупать сие чудо без всяких хлопот :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Для него те, кто не имеет своего бизнеса - поголовно рабы.

И чел совершенно не понимает, в чем была пакость совка. Во всяком случае, не в том, что "все поголовно бухали", сейчас бухают не меньше.


ИМХО. Хорошо помню как детьми стояли в очередях за хлебом и молоком, а также пустые полки магазинов, с кучей морской капусты на полке, в также очереди за тем "что-то должны выбросить". А еще, октябрята, пионерия, комсомол с их идиотизмо политинофрмации и полным.
И, особенно хорошо помню, как те кто был "в теме" в конце апреля 86, тихо вывозили детей, и как остальных сгоняли на первомай, как сливали бензин, и как кормили хлебом свиней (потому что зерно стоило дороже чем дотационный хлеб), и как продукты которые производились никогда не попадали на стол, потому что шли в москву, ленинград и другие крупные города, потому что была "плановая" экономика и, как школы строились над военными объектами, которые имели по несколько этажей вниз и защиту от ядерного удара с заливкой свинцом перекрытий, и которые потом отравляли учащихся там детей за десять лет над всем этим и т.д.
И, бухали КРЕПКОГО алкоголя, того же самогона не в пример больше чем сейчас.

Не надо идеализировать совок, он был беспощаден к жизни людей!
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:31

  Zebra написав:
  andrijk777 написав:Якби орки так діяли - України вже б не було. 500К армія достатня для захвату всієї України(можливо окрім ЗУ)

Все попереду. 99% форумчан, та й взагалі громадян живуть за принципом - гірше не будет. Прилетів снаряд - хух, другий не прилетить, навіщо їм снаряди на нас витрачати, ми ж мирні. Потім коли прилітає касета, вже пізно мєтацца.

Так і з війною. 99% не бачать, що Путін розпочав зухвале захоплення сусідньої країни.
Вони бачать захоплений Херсон і підвень країни і думають, що війна на цьому зупиниться. В якийсь момент відбудеться інша подія. Орки попруть на Миколаїв, захоплять миколаїв, снову піпл буде казати, ну все, тепер війна закінчиться, навіщо Путіну вбивати своїх солдат, задля Одеси. Можна видихати.

Це війна не для того, щоб просто повоювати. Це війна має конкретні цілі, Путін їх озвучив. Він до неї готувався років 15. Він у своєму виступі 24 лютого згадував Одесу. Отже ціль, які мінімум захопити і Одесу.

Так мислять 99% людей цієї планети. Це нормально.
Тільки високоорганізовані нації, типу фінів, можуть прекрасно само-організуватись. І то це тому що вони маленькі. Ті ж самі французи в 1940 не змогли нічого.

Я вже писав, але повторюсь: чому я маю воювати(вмирати) за Миколаїв, якщо самі миколаївці не хочуть за себе воювати? В Миколаєві є в десять разів більше придатних чоловіків ніж потрібно для його оборони.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:В Миколаєві є в десять разів більше придатних чоловіків ніж потрібно для його оборони.
как в футболе - выставить их стенкой на пути ракет?
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Броньованих автомобілів, типу MLS Shield, в чому проблема їх замовити
і на рахунок цих авто, якщо я не помиляюсь, там теж пройшло кілька місяців між замовленням і покупкою.
sashaqbl
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