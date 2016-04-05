Додано: Пон 08 сер, 2022 15:21

От же ж скільки стало військових експертів - прям кожний перший ...

І яку техніку треба , і яку тактику та стратегію використовувати , і скільки особового складу куди ... А ще про мобілізацію - добровольці-примусівка-обов"язок ... Оце почитати - і можна було повоювати пару днів , ну тиждень-півтора - і почесно капітулювати . А що - для більшості нічого б не змінилося - вони російськомовні і так . Гроші заробляли б собі , жили - та й усе . Он білоруси живуть собі . Навіть французи під Гітлером жили майже як раніше на півдні . При таких підходах про що можна думати в принципі далі ? Буде просто випалена земля з мінімумом населення переважно пенсійного віку , загаджена мінами-снарядами-ракетами та ще й радіоактивними плямами в різних місцях ... Треба просто збиратися і дружно всією країною відступати потихеньку на захід до кордонів НАТО . А далі НАТО нехай думає - що ж їм далі робити . Мільйонів 10 українців в Угорщину - і невідомо хто буде більшістю в результаті ...