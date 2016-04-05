andrijk777 написав: Я вже писав, але повторюсь: чому я маю воювати(вмирати) за Миколаїв, якщо самі миколаївці не хочуть за себе воювати? В Миколаєві є в десять разів більше придатних чоловіків ніж потрібно для його оборони.
З такими думками ви можете отримати орків під своїм містом і цих орків буде достобіса
andrijk777 написав:Буде перемир'я типу Мінських угод.
Уже было. Чем закончилось - известно. Непонятно что может сегодня заставить РФ заключить Минск-3. Минск-1/2 - это была попытка РФ получить контроль над Украиной малой кровью. Попытка провалилась. Карты раскрыты, все игроки понимают цели и методы их достижения.
Zebra написав:тобто питання не знімається, навіть замовлень за 5 місяців окрім САУ немає
я ж писав, ніхто не зобовязаний зебрі доповідати особисто. З бронетехніки, яку ми можемо отримати протягом року це тільки М113 та Бредлі. З танків - тільки Абрамси. Більше нічого в достатніх кількостях просто нема на планеті. З того, що проскакує в ЗМІ, над цим зараз ведуться переговори. Щось навіть постачається. Щодо кількостей - хз. М113 понад 250 штук Україна або вже отримала або отримає найближчим часом. Ще десь добирається в малих кількостях радянська техніка: БТР, БМП, Т-72.
OSINT-аналитик Def Mon (разведка по открытым источникам) на своей странице в социальной сети Twitter показал приблизительное расположение российских батальонно-тактических групп на территории Украины. Его аналитику публикует Телеграм-канал RESSENTIMENT, который ведет офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин и его команда.
Больше всего БТГ сейчас сосредоточено на Херсонском направлении - 22. Однако на границе Херсонской и Запорожской областей на левом берегу Днепра находится 27 БТГ, которые могут быть направлены как на Запад на Херсонское направление, так и на Восток на Запорожское, где сейчас сосредоточено 17 БТГ, в зависимости от того, где потребуется усиление.
Под Харьковом сосредоточены 10-12 БТГ, на линии Балаклея-Изюм-Славянск - 17-20 БТГ, на линии Северск-Бахмут-Авдеевка-Марьинка, где у российских войск наибольшие успехи в продвижении, - 13-15 БТГ. Всего в Украине Def Mon насчитал 106-111 БТГ.
Их состояние оценивается в 60-80%. Плюс еще около 10 восстанавливаются на территории РФ. 25 июня Def Mon уже делал подобный подсчет, тогда он насчитал до 99 БТГ на территории Украины +10 в резерве. Чтобы прорвать оборону ВСУ в Северодонецке и Лисичанске РФ пришлось сконцентрировать 54 БТГ на этом направлении.
Понятно, что количество российских БТГ и их местоположение на территории Украины весьма условно, однако общую картину можно увидеть. "Нужно добавить, что это не только ВС РФ, а вместе с прокси-боевиками из ОРДЛО и всякими неформальными вагнеровцами. И да, эти БТГ укомплектованы на 60-80%. Это тоже важно учитывать", - отмечено в сообщении.
Zebra написав:тобто питання не знімається, навіть замовлень за 5 місяців окрім САУ немає
я ж писав, ніхто не зобовязаний зебрі доповідати особисто. З бронетехніки, яку ми можемо отримати протягом року це тільки М113 та Бредлі. З танків - тільки Абрамси. Більше нічого в достатніх кількостях просто нема. З того, що проскакує в ЗМІ, над цим зараз ведуться переговори.
Переговори будуть вестися ще років 20 мабуть. Конкретно, які броновані автомобілі, типу як купив фонд Пороха, закупила влада? ЖОДНИХ. Тільки те, що подарували - канада, австралія, британія в обмеженій к-ті. Тобто ніякого плану для формування мобільних наступальних резервів немає. Те що волонтери натягали (пікапчики та євробляхи), на тому військові і пересуваються і мабуть влада думає, що на них і підуть у контр-наступ.
Так, переді мною звітуватися звичайно ніхто не буде, але я на 100% впевнений, що нічого по цип позиціям і не робиться, бо це влада, яка похерила всю оборонку.
Puente написав:От же ж скільки стало військових експертів - прям кожний перший ... І яку техніку треба , і яку тактику та стратегію використовувати , і скільки особового складу куди ... А ще про мобілізацію - добровольці-примусівка-обов"язок ... Оце почитати - і можна було повоювати пару днів , ну тиждень-півтора - і почесно капітулювати . А що - для більшості нічого б не змінилося - вони російськомовні і так . Гроші заробляли б собі , жили - та й усе . Он білоруси живуть собі . Навіть французи під Гітлером жили майже як раніше на півдні . При таких підходах про що можна думати в принципі далі ? Буде просто випалена земля з мінімумом населення переважно пенсійного віку , загаджена мінами-снарядами-ракетами та ще й радіоактивними плямами в різних місцях ... Треба просто збиратися і дружно всією країною відступати потихеньку на захід до кордонів НАТО . А далі НАТО нехай думає - що ж їм далі робити . Мільйонів 10 українців в Угорщину - і невідомо хто буде більшістю в результаті ...
Можна в Білорусь і ПМР, і все те посиплеться у РФ та її союзників