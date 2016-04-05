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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1958195919601961>
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:35

  pesikot написав:не мають успіху на Донетчині

не мають успіху - це лапша для лохторату приколістів
Інститут вивчення війни, показує поступове просування орків.

https://www.understandingwar.org/backgr ... t-august-7
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:42

  andrijk777 написав:
Я вже писав, але повторюсь: чому я маю воювати(вмирати) за Миколаїв, якщо самі миколаївці не хочуть за себе воювати? В Миколаєві є в десять разів більше придатних чоловіків ніж потрібно для його оборони.

З такими думками ви можете отримати орків під своїм містом і цих орків буде достобіса
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Буде перемир'я типу Мінських угод.

Уже было. Чем закончилось - известно.
Непонятно что может сегодня заставить РФ заключить Минск-3.
Минск-1/2 - это была попытка РФ получить контроль над Украиной малой кровью. Попытка провалилась. Карты раскрыты, все игроки понимают цели и методы их достижения.
crumd
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:43

  sashaqbl написав:
  Zebra написав:Броньованих автомобілів, типу MLS Shield, в чому проблема їх замовити
і на рахунок цих авто, якщо я не помиляюсь, там теж пройшло кілька місяців між замовленням і покупкою.

тобто питання не знімається, навіть замовлень за 5 місяців окрім САУ немає
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:44

  Zebra написав:
  pesikot написав:не мають успіху на Донетчині

не мають успіху - це лапша для лохторату приколістів
Інститут вивчення війни, показує поступове просування орків.

https://www.understandingwar.org/backgr ... t-august-7

Не буду заважати твоїй депресії ... насолоджуйся нею
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:48

  crumd написав:
  andrijk777 написав:Буде перемир'я типу Мінських угод.

Уже было. Чем закончилось - известно.
Непонятно что может сегодня заставить РФ заключить Минск-3.

Тоже, что и Минск-1 или Минск-2 - передышка, чтобы переварить захваченное

Путлер, через Шрёдера и прочих консерв, сейчас снова посылает сигналы на перемирие
Но это лишь для того, что получить передышку, накопить силы и снова двинуть гусеницы дальше по Украине

  crumd написав:Минск-1/2 - это была попытка РФ получить контроль над Украиной малой кровью. Попытка провалилась. Карты раскрыты, все игроки понимают цели и методы их достижения.

Это бред
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 08 сер, 2022 15:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:тобто питання не знімається, навіть замовлень за 5 місяців окрім САУ немає
я ж писав, ніхто не зобовязаний зебрі доповідати особисто. З бронетехніки, яку ми можемо отримати протягом року це тільки М113 та Бредлі. З танків - тільки Абрамси. Більше нічого в достатніх кількостях просто нема на планеті. З того, що проскакує в ЗМІ, над цим зараз ведуться переговори. Щось навіть постачається. Щодо кількостей - хз. М113 понад 250 штук Україна або вже отримала або отримає найближчим часом.
Ще десь добирається в малих кількостях радянська техніка: БТР, БМП, Т-72.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:52

  Zebra написав:
  pesikot написав:не мають успіху на Донетчині

не мають успіху - це лапша для лохторату приколістів
Інститут вивчення війни, показує поступове просування орків.

https://www.understandingwar.org/backgr ... t-august-7

Ещё цифры:
OSINT-аналитик Def Mon (разведка по открытым источникам) на своей странице в социальной сети Twitter показал приблизительное расположение российских батальонно-тактических групп на территории Украины. Его аналитику публикует Телеграм-канал RESSENTIMENT, который ведет офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин и его команда.

Больше всего БТГ сейчас сосредоточено на Херсонском направлении - 22. Однако на границе Херсонской и Запорожской областей на левом берегу Днепра находится 27 БТГ, которые могут быть направлены как на Запад на Херсонское направление, так и на Восток на Запорожское, где сейчас сосредоточено 17 БТГ, в зависимости от того, где потребуется усиление.

Под Харьковом сосредоточены 10-12 БТГ, на линии Балаклея-Изюм-Славянск - 17-20 БТГ, на линии Северск-Бахмут-Авдеевка-Марьинка, где у российских войск наибольшие успехи в продвижении, - 13-15 БТГ. Всего в Украине Def Mon насчитал 106-111 БТГ.

Их состояние оценивается в 60-80%. Плюс еще около 10 восстанавливаются на территории РФ. 25 июня Def Mon уже делал подобный подсчет, тогда он насчитал до 99 БТГ на территории Украины +10 в резерве. Чтобы прорвать оборону ВСУ в Северодонецке и Лисичанске РФ пришлось сконцентрировать 54 БТГ на этом направлении.

Понятно, что количество российских БТГ и их местоположение на территории Украины весьма условно, однако общую картину можно увидеть. "Нужно добавить, что это не только ВС РФ, а вместе с прокси-боевиками из ОРДЛО и всякими неформальными вагнеровцами. И да, эти БТГ укомплектованы на 60-80%. Это тоже важно учитывать", - отмечено в сообщении.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/256754_1659964020

Отсюда - % сокращения поголовья?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 08 сер, 2022 15:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:53

  sashaqbl написав:
  Zebra написав:тобто питання не знімається, навіть замовлень за 5 місяців окрім САУ немає
я ж писав, ніхто не зобовязаний зебрі доповідати особисто. З бронетехніки, яку ми можемо отримати протягом року це тільки М113 та Бредлі. З танків - тільки Абрамси. Більше нічого в достатніх кількостях просто нема. З того, що проскакує в ЗМІ, над цим зараз ведуться переговори.

Переговори будуть вестися ще років 20 мабуть.
Конкретно, які броновані автомобілі, типу як купив фонд Пороха, закупила влада? ЖОДНИХ. Тільки те, що подарували - канада, австралія, британія в обмеженій к-ті. Тобто ніякого плану для формування мобільних наступальних резервів немає. Те що волонтери натягали (пікапчики та євробляхи), на тому військові і пересуваються і мабуть влада думає, що на них і підуть у контр-наступ.

Так, переді мною звітуватися звичайно ніхто не буде, але я на 100% впевнений, що нічого по цип позиціям і не робиться, бо це влада, яка похерила всю оборонку.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:55

  Puente написав:От же ж скільки стало військових експертів - прям кожний перший ...
І яку техніку треба , і яку тактику та стратегію використовувати , і скільки особового складу куди ... А ще про мобілізацію - добровольці-примусівка-обов"язок ... Оце почитати - і можна було повоювати пару днів , ну тиждень-півтора - і почесно капітулювати . А що - для більшості нічого б не змінилося - вони російськомовні і так . Гроші заробляли б собі , жили - та й усе . Он білоруси живуть собі . Навіть французи під Гітлером жили майже як раніше на півдні . При таких підходах про що можна думати в принципі далі ? Буде просто випалена земля з мінімумом населення переважно пенсійного віку , загаджена мінами-снарядами-ракетами та ще й радіоактивними плямами в різних місцях ... Треба просто збиратися і дружно всією країною відступати потихеньку на захід до кордонів НАТО . А далі НАТО нехай думає - що ж їм далі робити . Мільйонів 10 українців в Угорщину - і невідомо хто буде більшістю в результаті ...

Можна в Білорусь і ПМР, і все те посиплеться у РФ та її союзників
flyman
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  #<1 ... 1958195919601961>
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