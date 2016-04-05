Zebra написав:тобто питання не знімається, навіть замовлень за 5 місяців окрім САУ немає
я ж писав, ніхто не зобовязаний зебрі доповідати особисто. З бронетехніки, яку ми можемо отримати протягом року це тільки М113 та Бредлі. З танків - тільки Абрамси. Більше нічого в достатніх кількостях просто нема на планеті. З того, що проскакує в ЗМІ, над цим зараз ведуться переговори. Щось навіть постачається. Щодо кількостей - хз. М113 понад 250 штук Україна або вже отримала або отримає найближчим часом. Ще десь добирається в малих кількостях радянська техніка: БТР, БМП, Т-72.
Лучше "Арестовича включайте". Тот, хоть понимает о чём и кого грузит.
Zebra написав:Тільки те, що подарували - канада, австралія, британія в обмеженій к-ті.
А що і де можна купити ви можете сказати? Конкретно, яка країна чи компанія продасть 100 чи 200 БМП чи БТР? З чого ви взяли, що такі є в принципі? Чому фонд пороха купив тільки 11 машин? На батальйон їх треба 40-50. Грошей забракло? Чи машин?
OSINT-аналитик Def Mon (разведка по открытым источникам) на своей странице в социальной сети Twitter показал приблизительное расположение российских батальонно-тактических групп на территории Украины. Его аналитику публикует Телеграм-канал RESSENTIMENT, который ведет офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин и его команда.
Больше всего БТГ сейчас сосредоточено на Херсонском направлении - 22. Однако на границе Херсонской и Запорожской областей на левом берегу Днепра находится 27 БТГ, которые могут быть направлены как на Запад на Херсонское направление, так и на Восток на Запорожское, где сейчас сосредоточено 17 БТГ, в зависимости от того, где потребуется усиление.
Под Харьковом сосредоточены 10-12 БТГ, на линии Балаклея-Изюм-Славянск - 17-20 БТГ, на линии Северск-Бахмут-Авдеевка-Марьинка, где у российских войск наибольшие успехи в продвижении, - 13-15 БТГ. Всего в Украине Def Mon насчитал 106-111 БТГ.
Их состояние оценивается в 60-80%. Плюс еще около 10 восстанавливаются на территории РФ. 25 июня Def Mon уже делал подобный подсчет, тогда он насчитал до 99 БТГ на территории Украины +10 в резерве. Чтобы прорвать оборону ВСУ в Северодонецке и Лисичанске РФ пришлось сконцентрировать 54 БТГ на этом направлении.
Понятно, что количество российских БТГ и их местоположение на территории Украины весьма условно, однако общую картину можно увидеть. "Нужно добавить, что это не только ВС РФ, а вместе с прокси-боевиками из ОРДЛО и всякими неформальными вагнеровцами. И да, эти БТГ укомплектованы на 60-80%. Это тоже важно учитывать", - отмечено в сообщении.
Не буду заважати твоїй депресії ... насолоджуйся нею
Нельзя недооценивать орков и верить нашему центральному телевидению с телемарафоном. Продвижение орков есть. Все надеялись, что после серьезных потерь орки образумятся, но на потери им и их командованию абсолютно пох, аналог красной армии.Просто по ТВ немного умолчат о реальных потерях, которые уже больше Афгана и Чечни вместе взятых, и пойдут вперёд закидывая нас мясом всех национальностей. А мяса у них много, как и снарядов к РСЗО.
Недавно разговаривал со знакомым из москвы, говорит,что педалируют тему войны только гвношоу и новости. Это для особо упоротых имперцев. А вторая половина живёт так же как и жила и делает вид, что ничего не происходит. Как житель москвы действие санкций он не заметил
Zebra написав:грошей звичайно, це було конкретне замовлення для десантно-штурмової бригади, якісь старі контакти фонду пороха, можливості усю армію озброїни мабуть жодний олігарх не має
раз ви вже так тикаєте цим замовленням, то хоча б трохи поцікавтеся, що, як і до чого. БО ви в одному реченні стільки маячні написали, що я вже не хочу далі витрачати час, щоб щось вам пояснювати...
ви зробили упор на те, що це замовлення виконувалося декілька місяців, так от ні, зради немає, броньовики були вироблені вчасно, час зайняла бюрократія - отримання експортної ліцензії тривало так багато часу
Starikan написав: Для него те, кто не имеет своего бизнеса - поголовно рабы.
чуть чуть не так. Кто живет в иждивенческой позиции - рабы. Вкратце эта такая психологическая установка, в которой вам должны что то дать, (образование, медицину, рабочее место, путевку, убогую квартиру и что там ещё в совке давали).
Учёными замечено что обезьяны попавшие из дикой природы к человеку (цирк, зоопарк) быстро освоивались и ... обнаруживали иждивенческую позицию (начинали воровать и попрошайничать). То же касается и детей-сирот Вот отрывок из блога волонтера
Меня поразило отношение детей к привезенным вещам. Им привезли отличные брендовые вещи, современные мощные телефоны, дорогие игрушки. Что они делали? Телефоны - фи, гадость. Устроили соревнование у кого прикольные разобъется. Швыряли их об стены. Почти всю одежду порвали. Фотоаппаратами играли в футбол на асфальте.
На обратном пути спросил у волонтеров, что это было? Ответ - так всегда. Волонтеры ещё и платят за привоз подарков. Просто так за бесплатно они отдать не могут. Желающих помочь много.
Крайняя степень иждивенческой позиции это попрошайки у церкви (у метро). А так же бомжи и прочие индивидуумы с асоциальным образом жизни, воры и т.д. паразитирующие на результатах чужого труда.
Совковый человек это одна сплошная иждивенческая позиция, "вы мне должны". Их до сих пор много, даже среди моего не совкового поколения. Ожидание зарплаты/подачки делает из человека овощ, отбирая силы и время на развитие. Это эволюционный тупик или даже дизонтогенез.
в остальном вы бы лучше рассказали про свой совок, чем критиковать мой.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 08 сер, 2022 16:20, всього редагувалось 2 разів.
Не буду заважати твоїй депресії ... насолоджуйся нею
Нельзя недооценивать орков и верить нашему центральному телевидению с телемарафоном. Продвижение орков есть. Все надеялись, что после серьезных потерь орки образумятся, но на потери им и их командованию абсолютно пох, аналог красной армии.Просто по ТВ немного умолчат о реальных потерях, которые уже больше Афгана и Чечни вместе взятых, и пойдут вперёд закидывая нас мясом всех национальностей. А мяса у них много, как и снарядов к РСЗО.
И это вы говорите мне ? с моим отрицательным отношением к телемарафону Ну ок.
То что руководству РФ похуй на потери - это для меня давно не новость. Я помню, как на этом форуме писали, мол, как будет 40 000 - 50 000 потерь у РФ, так сразу они и задумаются. Я ещё тогда это подвергал сомнению Время показало, что таки пофиг
Но скажу по сути, при том количестве национального мяса - успехи у РФ крайне мизерные. Продвижения минимальные Гора рождает мышь, в тяжелых муках, но каждый раз рождает мышь
hume написав:Недавно разговаривал со знакомым из москвы, говорит,что педалируют тему войны только гвношоу и новости. Это для особо упоротых имперуев. А вторая половина живёт так же как и жила и делает вид, что ничего не происходит. Как житель москвы действие санкций он не заметил
Москва - не показатель. Даже если по всей РФ будет жопа, в Москве будет относительно хорошо Это аксиома. Опыт СССР вам в помощь