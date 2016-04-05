RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1958195919601961
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:55

  sashaqbl написав:
  Zebra написав:тобто питання не знімається, навіть замовлень за 5 місяців окрім САУ немає
я ж писав, ніхто не зобовязаний зебрі доповідати особисто. З бронетехніки, яку ми можемо отримати протягом року це тільки М113 та Бредлі. З танків - тільки Абрамси. Більше нічого в достатніх кількостях просто нема на планеті. З того, що проскакує в ЗМІ, над цим зараз ведуться переговори. Щось навіть постачається. Щодо кількостей - хз. М113 понад 250 штук Україна або вже отримала або отримає найближчим часом.
Ще десь добирається в малих кількостях радянська техніка: БТР, БМП, Т-72.

Лучше "Арестовича включайте".
Тот, хоть понимает о чём и кого грузит.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9896
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Тільки те, що подарували - канада, австралія, британія в обмеженій к-ті.
А що і де можна купити ви можете сказати? Конкретно, яка країна чи компанія продасть 100 чи 200 БМП чи БТР? З чого ви взяли, що такі є в принципі?
Чому фонд пороха купив тільки 11 машин? На батальйон їх треба 40-50. Грошей забракло? Чи машин?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 280
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:58

  Kudrjavuy написав:
  Zebra написав:
  pesikot написав:не мають успіху на Донетчині

не мають успіху - це лапша для лохторату приколістів
Інститут вивчення війни, показує поступове просування орків.

https://www.understandingwar.org/backgr ... t-august-7

Ещё цифры:
OSINT-аналитик Def Mon (разведка по открытым источникам) на своей странице в социальной сети Twitter показал приблизительное расположение российских батальонно-тактических групп на территории Украины. Его аналитику публикует Телеграм-канал RESSENTIMENT, который ведет офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин и его команда.

Больше всего БТГ сейчас сосредоточено на Херсонском направлении - 22. Однако на границе Херсонской и Запорожской областей на левом берегу Днепра находится 27 БТГ, которые могут быть направлены как на Запад на Херсонское направление, так и на Восток на Запорожское, где сейчас сосредоточено 17 БТГ, в зависимости от того, где потребуется усиление.

Под Харьковом сосредоточены 10-12 БТГ, на линии Балаклея-Изюм-Славянск - 17-20 БТГ, на линии Северск-Бахмут-Авдеевка-Марьинка, где у российских войск наибольшие успехи в продвижении, - 13-15 БТГ. Всего в Украине Def Mon насчитал 106-111 БТГ.

Их состояние оценивается в 60-80%. Плюс еще около 10 восстанавливаются на территории РФ. 25 июня Def Mon уже делал подобный подсчет, тогда он насчитал до 99 БТГ на территории Украины +10 в резерве. Чтобы прорвать оборону ВСУ в Северодонецке и Лисичанске РФ пришлось сконцентрировать 54 БТГ на этом направлении.

Понятно, что количество российских БТГ и их местоположение на территории Украины весьма условно, однако общую картину можно увидеть. "Нужно добавить, что это не только ВС РФ, а вместе с прокси-боевиками из ОРДЛО и всякими неформальными вагнеровцами. И да, эти БТГ укомплектованы на 60-80%. Это тоже важно учитывать", - отмечено в сообщении.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/256754_1659964020

Отсюда - % сокращения поголовья?

перебити мости через дніпро, щоб ті бтг не шмигали взад-вперед, тоді можне потихеньку перемелювати і змусити до жесту доброї волі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29425
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1419 раз.
Подякували: 2527 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:03

  sashaqbl написав:Чому фонд пороха купив тільки 11 машин? На батальйон їх треба 40-50. Грошей забракло? Чи машин?

грошей звичайно, це було конкретне замовлення для десантно-штурмової бригади, якісь старі контакти фонду пороха, можливості усю армію озброїни мабуть жодний олігарх не має
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11604
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1722 раз.
Подякували: 2535 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:04

  pesikot написав:
  Zebra написав:не мають успіху - це лапша для лохторату приколістів
Інститут вивчення війни, показує поступове просування орків.

https://www.understandingwar.org/backgr ... t-august-7

Не буду заважати твоїй депресії ... насолоджуйся нею

Нельзя недооценивать орков и верить нашему центральному телевидению с телемарафоном. Продвижение орков есть. Все надеялись, что после серьезных потерь орки образумятся, но на потери им и их командованию абсолютно пох, аналог красной армии.Просто по ТВ немного умолчат о реальных потерях, которые уже больше Афгана и Чечни вместе взятых, и пойдут вперёд закидывая нас мясом всех национальностей. А мяса у них много, как и снарядов к РСЗО.

Недавно разговаривал со знакомым из москвы, говорит,что педалируют тему войны только гвношоу и новости. Это для особо упоротых имперцев. А вторая половина живёт так же как и жила и делает вид, что ничего не происходит. Как житель москвы действие санкций он не заметил
hume
 
Повідомлень: 8664
З нами з: 27.12.12
Подякував: 923 раз.
Подякували: 1773 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:грошей звичайно, це було конкретне замовлення для десантно-штурмової бригади, якісь старі контакти фонду пороха, можливості усю армію озброїни мабуть жодний олігарх не має
раз ви вже так тикаєте цим замовленням, то хоча б трохи поцікавтеся, що, як і до чого. БО ви в одному реченні стільки маячні написали, що я вже не хочу далі витрачати час, щоб щось вам пояснювати...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 280
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:10

  sashaqbl написав:
  Zebra написав:грошей звичайно, це було конкретне замовлення для десантно-штурмової бригади, якісь старі контакти фонду пороха, можливості усю армію озброїни мабуть жодний олігарх не має
раз ви вже так тикаєте цим замовленням, то хоча б трохи поцікавтеся, що, як і до чого. БО ви в одному реченні стільки маячні написали, що я вже не хочу далі витрачати час, щоб щось вам пояснювати...

ви зробили упор на те, що це замовлення виконувалося декілька місяців, так от ні, зради немає, броньовики були вироблені вчасно, час зайняла бюрократія - отримання експортної ліцензії тривало так багато часу
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11604
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1722 раз.
Подякували: 2535 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:14

  Starikan написав: Для него те, кто не имеет своего бизнеса - поголовно рабы.
чуть чуть не так. Кто живет в иждивенческой позиции - рабы. Вкратце эта такая психологическая установка, в которой вам должны что то дать, (образование, медицину, рабочее место, путевку, убогую квартиру и что там ещё в совке давали).

Учёными замечено что обезьяны попавшие из дикой природы к человеку (цирк, зоопарк) быстро освоивались и ... обнаруживали иждивенческую позицию (начинали воровать и попрошайничать). То же касается и детей-сирот Вот отрывок из блога волонтера
Меня поразило отношение детей к привезенным вещам. Им привезли отличные брендовые вещи, современные мощные телефоны, дорогие игрушки. Что они делали? Телефоны - фи, гадость. Устроили соревнование у кого прикольные разобъется. Швыряли их об стены. Почти всю одежду порвали. Фотоаппаратами играли в футбол на асфальте.

На обратном пути спросил у волонтеров, что это было? Ответ - так всегда. Волонтеры ещё и платят за привоз подарков. Просто так за бесплатно они отдать не могут. Желающих помочь много.
. Думаете неправда? таких историй тысячи (при том что интернаты это закрытые заведения из которых крайне редко просачивается инфа) https://news.obozrevatel.com/society/de ... kraina.htm

Крайняя степень иждивенческой позиции это попрошайки у церкви (у метро). А так же бомжи и прочие индивидуумы с асоциальным образом жизни, воры и т.д. паразитирующие на результатах чужого труда.

Совковый человек это одна сплошная иждивенческая позиция, "вы мне должны". Их до сих пор много, даже среди моего не совкового поколения. Ожидание зарплаты/подачки делает из человека овощ, отбирая силы и время на развитие. Это эволюционный тупик или даже дизонтогенез.

в остальном вы бы лучше рассказали про свой совок, чем критиковать мой.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 08 сер, 2022 16:20, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14314
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2065 раз.
Подякували: 2911 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:16

  hume написав:
  pesikot написав:
  Zebra написав:не мають успіху - це лапша для лохторату приколістів
Інститут вивчення війни, показує поступове просування орків.

https://www.understandingwar.org/backgr ... t-august-7

Не буду заважати твоїй депресії ... насолоджуйся нею

Нельзя недооценивать орков и верить нашему центральному телевидению с телемарафоном. Продвижение орков есть. Все надеялись, что после серьезных потерь орки образумятся, но на потери им и их командованию абсолютно пох, аналог красной армии.Просто по ТВ немного умолчат о реальных потерях, которые уже больше Афгана и Чечни вместе взятых, и пойдут вперёд закидывая нас мясом всех национальностей. А мяса у них много, как и снарядов к РСЗО.

И это вы говорите мне ? с моим отрицательным отношением к телемарафону
Ну ок.

То что руководству РФ похуй на потери - это для меня давно не новость.
Я помню, как на этом форуме писали, мол, как будет 40 000 - 50 000 потерь у РФ, так сразу они и задумаются. Я ещё тогда это подвергал сомнению
Время показало, что таки пофиг

Но скажу по сути, при том количестве национального мяса - успехи у РФ крайне мизерные. Продвижения минимальные
Гора рождает мышь, в тяжелых муках, но каждый раз рождает мышь

  hume написав:Недавно разговаривал со знакомым из москвы, говорит,что педалируют тему войны только гвношоу и новости. Это для особо упоротых имперуев. А вторая половина живёт так же как и жила и делает вид, что ничего не происходит. Как житель москвы действие санкций он не заметил

Москва - не показатель.
Даже если по всей РФ будет жопа, в Москве будет относительно хорошо
Это аксиома. Опыт СССР вам в помощь
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7034
З нами з: 31.08.09
Подякував: 488 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 1958195919601961
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 100026
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 460478
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3456
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4087)
08.08.2022 17:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.