Додано: Пон 08 сер, 2022 16:14

Starikan написав: Для него те, кто не имеет своего бизнеса - поголовно рабы.

Для него те, кто не имеет своего бизнеса - поголовно рабы.

Меня поразило отношение детей к привезенным вещам. Им привезли отличные брендовые вещи, современные мощные телефоны, дорогие игрушки. Что они делали? Телефоны - фи, гадость. Устроили соревнование у кого прикольные разобъется. Швыряли их об стены. Почти всю одежду порвали. Фотоаппаратами играли в футбол на асфальте.



На обратном пути спросил у волонтеров, что это было? Ответ - так всегда. Волонтеры ещё и платят за привоз подарков. Просто так за бесплатно они отдать не могут. Желающих помочь много.

чуть чуть не так. Кто живет в иждивенческой позиции - рабы. Вкратце эта такая психологическая установка, в которой вамчто то дать, (образование, медицину, рабочее место, путевку, убогую квартиру и что там ещё в совке давали).Учёными замечено что обезьяны попавшие из дикой природы к человеку (цирк, зоопарк) быстро освоивались и ... обнаруживали иждивенческую позицию (начинали воровать и попрошайничать). То же касается и детей-сирот Вот отрывок из блога волонтера. Думаете неправда? таких историй тысячи (при том что интернаты это закрытые заведения из которых крайне редко просачивается инфа)Крайняя степень иждивенческой позиции это попрошайки у церкви (у метро). А так же бомжи и прочие индивидуумы с асоциальным образом жизни, воры и т.д. паразитирующие на результатах чужого труда.Совковый человек это одна сплошная иждивенческая позиция, "вы мне должны". Их до сих пор много, даже среди моего не совкового поколения. Ожидание зарплаты/подачки делает из человека овощ, отбирая силы и время на развитие. Это эволюционный тупик или даже дизонтогенез.в остальном вы бы лучше рассказали про свой совок, чем критиковать мой.