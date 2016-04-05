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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 195819591960196119621963>
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:грошей звичайно, це було конкретне замовлення для десантно-штурмової бригади, якісь старі контакти фонду пороха, можливості усю армію озброїни мабуть жодний олігарх не має
раз ви вже так тикаєте цим замовленням, то хоча б трохи поцікавтеся, що, як і до чого. БО ви в одному реченні стільки маячні написали, що я вже не хочу далі витрачати час, щоб щось вам пояснювати...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:10

  sashaqbl написав:
  Zebra написав:грошей звичайно, це було конкретне замовлення для десантно-штурмової бригади, якісь старі контакти фонду пороха, можливості усю армію озброїни мабуть жодний олігарх не має
раз ви вже так тикаєте цим замовленням, то хоча б трохи поцікавтеся, що, як і до чого. БО ви в одному реченні стільки маячні написали, що я вже не хочу далі витрачати час, щоб щось вам пояснювати...

ви зробили упор на те, що це замовлення виконувалося декілька місяців, так от ні, зради немає, броньовики були вироблені вчасно, час зайняла бюрократія - отримання експортної ліцензії тривало так багато часу
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:14

  Starikan написав: Для него те, кто не имеет своего бизнеса - поголовно рабы.
чуть чуть не так. Кто живет в иждивенческой позиции - рабы. Вкратце эта такая психологическая установка, в которой вам должны что то дать, (образование, медицину, рабочее место, путевку, убогую квартиру и что там ещё в совке давали, но не всем).
в совковой песне пелось:
не надо печалиться
вся жизнь впереди

вся жизнь впереди
надейся и жди

то есть работать не нужно, жди пока тебе государство или волонтеры всё принесут.

Учёными замечено что обезьяны попавшие из дикой природы к человеку в социум (цирк, зоопарк) быстро осваивались и ... обнаруживали иждивенческую позицию (начинали воровать и попрошайничать). То же касается и детей-сирот Вот отрывок из блога волонтера
Меня поразило отношение детей к привезенным вещам. Им привезли отличные брендовые вещи, современные мощные телефоны, дорогие игрушки. Что они делали? Телефоны - фи, гадость. Устроили соревнование у кого прикольные разобъется. Швыряли их об стены. Почти всю одежду порвали. Фотоаппаратами играли в футбол на асфальте.

На обратном пути спросил у волонтеров, что это было? Ответ - так всегда. Волонтеры ещё и платят за привоз подарков. Просто так за бесплатно они отдать не могут. Желающих помочь много.
. Думаете неправда? таких историй сотни

мусорка возле дома интерната в Виннице
Зображення

https://news.obozrevatel.com/society/de ... kraina.htm

это происходит от того что получая что либо на шару (или работая как раб за 5 копеек) человек теряет ощущение стоимости труда и вещей. Из-за иждивенческой позиции наступает дизонтогенез, ломается психика.

Крайняя степень - это попрошайки у церкви (у метро). А так же бомжи и прочие индивидуумы с асоциальным образом жизни, воры и т.д. паразитирующие на результатах чужого труда. Менты берущие дань с преступников, позже рэкетиры. Откуда это всё взялось? Из совка родного, из квартир и путевок, полученных на шару. Ребята посмотрели как директора и чиновники получают от государства красивую жизнь. Им такую же захотелось. Побрить государство им было не по зубам а мелких дельцов брили, в т.ч. утюгом и паяльником.

Совковый человек ходил не "работать" а "на работу" (разная степень ответственности кто не видит разницы). "За видимостью зарплаты - видимость работы" - из совка фраза.

Я не помню сколько стоила ваша обувь (я был школьником и своих денег особо не имел) но в 90х джинсы стоили ровно мамину зарплату за 1 месяц. Месяц работать за джинсы не рабство? Совковый человек это поломанная психика.

в остальном вы бы лучше рассказали про свой совок, чем критиковать мой.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 08 сер, 2022 16:52, всього редагувалось 15 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:16

  hume написав:
  pesikot написав:
  Zebra написав:не мають успіху - це лапша для лохторату приколістів
Інститут вивчення війни, показує поступове просування орків.

https://www.understandingwar.org/backgr ... t-august-7

Не буду заважати твоїй депресії ... насолоджуйся нею

Нельзя недооценивать орков и верить нашему центральному телевидению с телемарафоном. Продвижение орков есть. Все надеялись, что после серьезных потерь орки образумятся, но на потери им и их командованию абсолютно пох, аналог красной армии.Просто по ТВ немного умолчат о реальных потерях, которые уже больше Афгана и Чечни вместе взятых, и пойдут вперёд закидывая нас мясом всех национальностей. А мяса у них много, как и снарядов к РСЗО.

И это вы говорите мне ? с моим отрицательным отношением к телемарафону
Ну ок.

То что руководству РФ похуй на потери - это для меня давно не новость.
Я помню, как на этом форуме писали, мол, как будет 40 000 - 50 000 потерь у РФ, так сразу они и задумаются. Я ещё тогда это подвергал сомнению
Время показало, что таки пофиг

Но скажу по сути, при том количестве национального мяса - успехи у РФ крайне мизерные. Продвижения минимальные
Гора рождает мышь, в тяжелых муках, но каждый раз рождает мышь

  hume написав:Недавно разговаривал со знакомым из москвы, говорит,что педалируют тему войны только гвношоу и новости. Это для особо упоротых имперуев. А вторая половина живёт так же как и жила и делает вид, что ничего не происходит. Как житель москвы действие санкций он не заметил

Москва - не показатель.
Даже если по всей РФ будет жопа, в Москве будет относительно хорошо
Это аксиома. Опыт СССР вам в помощь
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:ви зробили упор на те, що це замовлення виконувалося декілька місяців, так от ні, зради немає, броньовики були вироблені вчасно, час зайняла бюрократія - отримання експортної ліцензії тривало так багато часу
я зробив упор на те, що закупленої техніки вистачить на одну роту(а не на бригаду, як ви пишете).
Що заважає великому фонду нормально забезпечити хоча б батальйон?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пришлось мне по вашей наводкуе почитать про первый и второй штурм Грозного.
Первый они провалили потом научились.
Но ни по размерам, ни по численности, ни по вооружению это несравнимо с нашей ситуаций. Кароч, вообще ничего общего.
Нет у них шансов.
Они заберут юг, восток и у нас будет пару лет, чтобы срыгнуть отсюда. Надеяться в обороне на какие-то страны - это абсурд, а в НАТО нас не возьмут
beee
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:45

  beee написав:\\\ и у нас будет пару лет, чтобы срыгнуть отсюда. Надеяться в обороне на какие-то страны - это абсурд, а в НАТО нас не возьмут

Тут есть большая вероятность того, что Зе это тоже понимает -- и железный занавес будет держать опущенным "до упора".
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:48

  beee написав:Надеяться в обороне на какие-то страны - это абсурд, а в НАТО нас не возьмут

Отставить панику, как сказал бы капитан Libo

Оборонять нас, кроме нас, никто не будет - тут даже не обсуждается.

США потому и ушли из Афганистана. Там местные были против Талибана, но воевать не хотели. А зачем воевать, если США воевали против Талибана
Уход США сильно ударил по Байденюку.

Но Украина - не Афганистан
Поэтому, мы обороняемся. Нам помогут

И в НАТО возьмут
Если нас не возьмут в НАТО, то нам пиздец.
Но тогда и пиздец Европе. Путлер не остановится на Украине
Поэтому, возьмут

Но многое зависит от Украины, как государства
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 08 сер, 2022 16:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:51

  sashaqbl написав:
  Zebra написав:ви зробили упор на те, що це замовлення виконувалося декілька місяців, так от ні, зради немає, броньовики були вироблені вчасно, час зайняла бюрократія - отримання експортної ліцензії тривало так багато часу
я зробив упор на те, що закупленої техніки вистачить на одну роту(а не на бригаду, як ви пишете).
Що заважає великому фонду нормально забезпечити хоча б батальйон?

фонд не великий, ще досі питання повної оплати не закрите
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:55

  Puente написав:От же ж скільки стало військових експертів - прям кожний перший ...
І яку техніку треба , і яку тактику та стратегію використовувати , і скільки особового складу куди ... А ще про мобілізацію - добровольці-примусівка-обов"язок ... Оце почитати - і можна було повоювати пару днів , ну тиждень-півтора - і почесно капітулювати . А що - для більшості нічого б не змінилося - вони російськомовні і так . Гроші заробляли б собі , жили - та й усе . Он білоруси живуть собі . Навіть французи під Гітлером жили майже як раніше на півдні . При таких підходах про що можна думати в принципі далі ? Буде просто випалена земля з мінімумом населення переважно пенсійного віку , загаджена мінами-снарядами-ракетами та ще й радіоактивними плямами в різних місцях ... Треба просто збиратися і дружно всією країною відступати потихеньку на захід до кордонів НАТО . А далі НАТО нехай думає - що ж їм далі робити . Мільйонів 10 українців в Угорщину - і невідомо хто буде більшістю в результаті ...

Вы считаете, что главная проблема в языке?
Я "російськомовний", но жить под Рф не хочу и не буду.
И насчёт тактики и стратегии и про мобилизацию здесь гораздо больше и чаще пишут "українськомовні".
ЛАД
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