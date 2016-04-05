Додано: Пон 08 сер, 2022 16:14

Starikan написав: Для него те, кто не имеет своего бизнеса - поголовно рабы.

Для него те, кто не имеет своего бизнеса - поголовно рабы.

не надо печалиться

вся жизнь впереди



вся жизнь впереди

надейся и жди



Меня поразило отношение детей к привезенным вещам. Им привезли отличные брендовые вещи, современные мощные телефоны, дорогие игрушки. Что они делали? Телефоны - фи, гадость. Устроили соревнование у кого прикольные разобъется. Швыряли их об стены. Почти всю одежду порвали. Фотоаппаратами играли в футбол на асфальте.



На обратном пути спросил у волонтеров, что это было? Ответ - так всегда. Волонтеры ещё и платят за привоз подарков. Просто так за бесплатно они отдать не могут. Желающих помочь много.

чуть чуть не так. Кто живет в иждивенческой позиции - рабы. Вкратце эта такая психологическая установка, в которой вамчто то дать, (образование, медицину, рабочее место, путевку, убогую квартиру и что там ещё в совке давали, но не всем).в совковой песне пелось:то есть работать не нужно, жди пока тебе государство или волонтеры всё принесут.Учёными замечено что обезьяны попавшие из дикой природы к человеку в социум (цирк, зоопарк) быстро осваивались и ... обнаруживали иждивенческую позицию (начинали воровать и попрошайничать). То же касается и детей-сирот Вот отрывок из блога волонтера. Думаете неправда? таких историй сотнимусорка возле дома интерната в Винницеэто происходит от того что получая что либо на шару (или работая как раб за 5 копеек) человек теряет ощущение стоимости труда и вещей. Из-за иждивенческой позиции наступает дизонтогенез, ломается психика.Крайняя степень - это попрошайки у церкви (у метро). А так же бомжи и прочие индивидуумы с асоциальным образом жизни, воры и т.д. паразитирующие на результатах чужого труда. Менты берущие дань с преступников, позже рэкетиры. Откуда это всё взялось? Из совка родного, из квартир и путевок, полученных на шару. Ребята посмотрели как директора и чиновники получают от государства красивую жизнь. Им такую же захотелось. Побрить государство им было не по зубам а мелких дельцов брили, в т.ч. утюгом и паяльником.Совковый человек ходил не "работать" а "на работу" (разная степень ответственности кто не видит разницы). "За видимостью зарплаты - видимость работы" - из совка фраза.Я не помню сколько стоила ваша обувь (я был школьником и своих денег особо не имел) но в 90х джинсы стоили ровно мамину зарплату за 1 месяц. Месяц работать за джинсы не рабство? Совковый человек это поломанная психика.в остальном вы бы лучше рассказали про свой совок, чем критиковать мой.