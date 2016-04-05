раз ви вже так тикаєте цим замовленням, то хоча б трохи поцікавтеся, що, як і до чого. БО ви в одному реченні стільки маячні написали, що я вже не хочу далі витрачати час, щоб щось вам пояснювати...
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Додано: Пон 08 сер, 2022 16:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
раз ви вже так тикаєте цим замовленням, то хоча б трохи поцікавтеся, що, як і до чого. БО ви в одному реченні стільки маячні написали, що я вже не хочу далі витрачати час, щоб щось вам пояснювати...
Додано: Пон 08 сер, 2022 16:10
ви зробили упор на те, що це замовлення виконувалося декілька місяців, так от ні, зради немає, броньовики були вироблені вчасно, час зайняла бюрократія - отримання експортної ліцензії тривало так багато часу
Додано: Пон 08 сер, 2022 16:14
чуть чуть не так. Кто живет в иждивенческой позиции - рабы. Вкратце эта такая психологическая установка, в которой вам должны что то дать, (образование, медицину, рабочее место, путевку, убогую квартиру и что там ещё в совке давали, но не всем).
в совковой песне пелось:
то есть работать не нужно, жди пока тебе государство или волонтеры всё принесут.
Учёными замечено что обезьяны попавшие из дикой природы к человеку в социум (цирк, зоопарк) быстро осваивались и ... обнаруживали иждивенческую позицию (начинали воровать и попрошайничать). То же касается и детей-сирот Вот отрывок из блога волонтера
. Думаете неправда? таких историй сотни
мусорка возле дома интерната в Виннице
это происходит от того что получая что либо на шару (или работая как раб за 5 копеек) человек теряет ощущение стоимости труда и вещей. Из-за иждивенческой позиции наступает дизонтогенез, ломается психика.
Крайняя степень - это попрошайки у церкви (у метро). А так же бомжи и прочие индивидуумы с асоциальным образом жизни, воры и т.д. паразитирующие на результатах чужого труда. Менты берущие дань с преступников, позже рэкетиры. Откуда это всё взялось? Из совка родного, из квартир и путевок, полученных на шару. Ребята посмотрели как директора и чиновники получают от государства красивую жизнь. Им такую же захотелось. Побрить государство им было не по зубам а мелких дельцов брили, в т.ч. утюгом и паяльником.
Совковый человек ходил не "работать" а "на работу" (разная степень ответственности кто не видит разницы). "За видимостью зарплаты - видимость работы" - из совка фраза.
Я не помню сколько стоила ваша обувь (я был школьником и своих денег особо не имел) но в 90х джинсы стоили ровно мамину зарплату за 1 месяц. Месяц работать за джинсы не рабство? Совковый человек это поломанная психика.
в остальном вы бы лучше рассказали про свой совок, чем критиковать мой.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 08 сер, 2022 16:52, всього редагувалось 15 разів.
Додано: Пон 08 сер, 2022 16:16
И это вы говорите мне ? с моим отрицательным отношением к телемарафону
Ну ок.
То что руководству РФ похуй на потери - это для меня давно не новость.
Я помню, как на этом форуме писали, мол, как будет 40 000 - 50 000 потерь у РФ, так сразу они и задумаются. Я ещё тогда это подвергал сомнению
Время показало, что таки пофиг
Но скажу по сути, при том количестве национального мяса - успехи у РФ крайне мизерные. Продвижения минимальные
Гора рождает мышь, в тяжелых муках, но каждый раз рождает мышь
Москва - не показатель.
Даже если по всей РФ будет жопа, в Москве будет относительно хорошо
Это аксиома. Опыт СССР вам в помощь
Додано: Пон 08 сер, 2022 16:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
я зробив упор на те, що закупленої техніки вистачить на одну роту(а не на бригаду, як ви пишете).
Що заважає великому фонду нормально забезпечити хоча б батальйон?
Додано: Пон 08 сер, 2022 16:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Пришлось мне по вашей наводкуе почитать про первый и второй штурм Грозного.
Первый они провалили потом научились.
Но ни по размерам, ни по численности, ни по вооружению это несравнимо с нашей ситуаций. Кароч, вообще ничего общего.
Нет у них шансов.
Они заберут юг, восток и у нас будет пару лет, чтобы срыгнуть отсюда. Надеяться в обороне на какие-то страны - это абсурд, а в НАТО нас не возьмут
Додано: Пон 08 сер, 2022 16:45
Додано: Пон 08 сер, 2022 16:48
Отставить панику, как сказал бы капитан Libo
Оборонять нас, кроме нас, никто не будет - тут даже не обсуждается.
США потому и ушли из Афганистана. Там местные были против Талибана, но воевать не хотели. А зачем воевать, если США воевали против Талибана
Уход США сильно ударил по Байденюку.
Но Украина - не Афганистан
Поэтому, мы обороняемся. Нам помогут
И в НАТО возьмут
Если нас не возьмут в НАТО, то нам пиздец.
Но тогда и пиздец Европе. Путлер не остановится на Украине
Поэтому, возьмут
Но многое зависит от Украины, как государства
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 08 сер, 2022 16:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 сер, 2022 16:51
фонд не великий, ще досі питання повної оплати не закрите
Додано: Пон 08 сер, 2022 16:55
Вы считаете, что главная проблема в языке?
Я "російськомовний", но жить под Рф не хочу и не буду.
И насчёт тактики и стратегии и про мобилизацию здесь гораздо больше и чаще пишут "українськомовні".
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