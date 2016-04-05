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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 08 сер, 2022 16:57
pesikot написав: beee написав:
Надеяться в обороне на какие-то страны - это абсурд, а в НАТО нас не возьмут
Отставить панику, как сказал бы капитан Libo
Оборонять нас, кроме нас, никто не будет - тут даже не обсуждается.
США потому и ушли из Афганистана. Там местные были против Талибана, но воевать не хотели. А зачем воевать, если США воевали против Талибана
Уход США сильно ударил по Байденюку.
Но Украина - не Афганистан
Поэтому, мы обороняемся. Нам помогут
И в НАТО возьмут
Если нас не возьмут в НАТО, то нам пиздец.
Но тогда и пиздец Европе. Путлер не остановится на Украине
Поэтому, возьмут
Но многое зависит от Украины, как государства
Наверное, вы правы.
Верим ЗСУ
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Додано: Пон 08 сер, 2022 16:58
_Mykola_ написав:
.........
ИМХО. Хорошо помню как детьми стояли в очередях за хлебом и молоком, а также пустые полки магазинов, с кучей морской капусты на полке, в также очереди за тем "что-то должны выбросить". А еще, октябрята, пионерия, комсомол с их идиотизмо политинофрмации и полным.
И, особенно хорошо помню, как те кто был "в теме" в конце апреля 86, тихо вывозили детей, и как остальных сгоняли на первомай, как сливали бензин, и как кормили хлебом свиней (потому что зерно стоило дороже чем дотационный хлеб), и как продукты которые производились никогда не попадали на стол, потому что шли в москву, ленинград и другие крупные города, потому что была "плановая" экономика и, как школы строились над военными объектами, которые имели по несколько этажей вниз и защиту от ядерного удара с заливкой свинцом перекрытий, и которые потом отравляли учащихся там детей за десять лет над всем этим и т.д.
И, бухали КРЕПКОГО алкоголя, того же самогона не в пример больше чем сейчас.
Не надо идеализировать совок, он был беспощаден к жизни людей!
Если не секрет, где Вы жили, что видели такие страсти?
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Додано: Пон 08 сер, 2022 17:01
beee написав:
Пришлось мне по вашей наводкуе почитать про первый и второй штурм Грозного.
Первый они провалили потом научились.
Но ни по размерам, ни по численности, ни по вооружению это несравнимо с нашей ситуаций. Кароч, вообще ничего общего.
Нет у них шансов.
Они заберут юг, восток и у нас будет пару лет, чтобы срыгнуть отсюда. Надеяться в обороне на какие-то страны - это абсурд, а в НАТО нас не возьмут
Раша пошла на эту войну, значит она не смирится ни с каким НАТО в Киеве, никакой антироссийской властью которая будет "угрожать" вернуть захваченные территории - я более склонен считать, что второй чеченской компанией может быть массированный удар по правительственному кварталу, когда уже всем покажется, что наступил мир, жизнь за бурлила своим чередом и тут хераксь прилет десятков гиперзвуковых ракет. Потом выступит Путин (или его приемник из ФРС) и скажет, или мы будем уничтожать вашу власть одну за другой гиперзвуковыми ракетами или вы откзываетесь от своих "агрессивных планов".
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Додано: Пон 08 сер, 2022 17:04
ЛАД написав:
.. Слишком маленькие производственные мощности, если даже не сработают западные санкции - запрет на поставку чипов.
уже обсуждали, чипы нужного техпроцесса они освоили.
Сегодня в Киеве три раза звучала тревога, куда там и что летело, не вникал.
Если Иран асилил беспЕлотники, то у мокши возможностей было на порядки больше, а наращивание производства чего угодня это всего-то вопрос масштабирования, оптимизации и денег, говорю сам как производственник.
Но есть и хорошие новости и все они связаны с поставками нам ПЗРК, главная вундервафля среди которых IRIS.
Наступления пока никакого и близко не видно и непонятно, собственно, кто наступать-то должен, куда и почему.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 17:04
Zebra написав:
фонд не великий
фонд Порошенка не великий? і не може закрити суму в 5 млн. $ ?
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Додано: Пон 08 сер, 2022 17:07
pesikot написав: crumd написав:
Минск-1/2 - это была попытка РФ получить контроль над Украиной малой кровью. Попытка провалилась. Карты раскрыты, все игроки понимают цели и методы их достижения.
Это бред
Почему бред? Здесь он прав на 100%
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Додано: Пон 08 сер, 2022 17:09
Есть такое выражение.
Устали верить в светлое будущее.
Народ видет, мы западу на хер не нужны, пол страны живёт довоенной жизнью, кто под бомбёжками привыкли к бессонным ночам.
Ещё пару месяцев и война в стране превратится в войну, как в Израиле. А именно все там ко всему привыкли, к5то ближе к границе с Палестиной, то привыкли к обстрелам, а кто дальше читают только СМИ, что где то что то бахнуло или прилетело
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Додано: Пон 08 сер, 2022 17:24
sequence написав: ЛАД написав:
.. Слишком маленькие производственные мощности, если даже не сработают западные санкции - запрет на поставку чипов.
уже обсуждали, чипы нужного техпроцесса они освоили.
Сегодня в Киеве три раза звучала тревога, куда там и что летело, не вникал. Если Иран асилил беспЕлотники, то у мокши возможностей было на порядки больше
, а наращивание производства чего угодня это всего-то вопрос масштабирования, оптимизации и денег, говорю сам как производственник
Так почему мокша не осилила ?
И просит беспилотники у Ирана
Для вас, как производственика, ответ может быть очевидным
Может, потому что - не могут
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Додано: Пон 08 сер, 2022 17:25
Zebra написав:
Раша пошла на эту войну, значит она не смирится ни с каким НАТО в Киеве, никакой антироссийской властью которая будет "угрожать" вернуть захваченные территории - я более склонен считать, что второй чеченской компанией может быть массированный удар по правительственному кварталу, когда уже всем покажется, что наступил мир, жизнь за бурлила своим чередом и тут хераксь прилет десятков гиперзвуковых ракет. Потом выступит Путин (или его приемник из ФРС) и скажет, или мы будем уничтожать вашу власть одну за другой гиперзвуковыми ракетами или вы откзываетесь от своих "агрессивных планов".
Ніхто не знає як воно буде.
Але в 2019 народ
вибрав президента який сказав "надо просто прекратить стрелять". ТО хто винен???
Путін винен, звичайно.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 17:26
ЛАД написав:
Вы считаете, что главная проблема в языке?
Як зручно все зводити до мови....
Давайте розглянемо по іншому...
Є підтримуючі ідеї совка..які живучи по принципам совка...можуть збудувати тільки совок, а совок це бідне суспільство( це озвучив лада)
При чому - світогляд не має відношення до національності..
Північні корейці збудували совок
Південні корейці - багате суспільство
Материкові китайці - совок, Тайванці( ці ж китайці) - багате суспільство....
Питання на засипку
Чи можуть ті , які розуміють що совок( сьогоднішня росія) несе тільки загнивання і розруху - переконати тих , хто користується совковими наративами(російська мова повинна бути захищена російським міром) - змушувати останніх зменшувати використання того , що заважає скритим совкам( відмовтесь від наративу що вас обмежують по мові і використовуйте її в побуті, але перейдіть на українську в соціальних мережах) - і по вас прилетить менше бомб...
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