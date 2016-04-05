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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1960196119621963>
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 17:29

  Игорь Алексеевич написав:Ещё пару месяцев и война в стране превратится в войну, как в Израиле. А именно все там ко всему привыкли, к5то ближе к границе с Палестиной, то привыкли к обстрелам, а кто дальше читают только СМИ, что где то что то бахнуло или прилетело :(

Щоб було так як в Ізраїлі потрібно бити у відповідь, по Ростову, по Бєлгороду по чому дотягнемось. Але Зе сцить бити у відповідь.
Так що "как в Израиле" не буде, поки Зе президент.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 17:30

  Игорь Алексеевич написав:Народ видет, мы западу на хер не нужны, пол страны живёт довоенной жизнью, кто под бомбёжками привыкли к бессонным ночам.
А народ України це тільки російськомовні Ігорі олексійовичі з ладом?
Бо якось сильно звужено виглядає...
Я наприклад бачу що москаликів як ту жабку варять потихеньку...але температура в казанку піднімається постійно...

А те що аналітики Заходу прорахували , що перш ніж криса зрозуміє що вона загнана в кут - їй треба обрубати лапи, вирвати кігті і вибити зуби....

То хто винуватий що та частина народу , яка проголосувала за популістів, тепер й далі показує свою неадекватність ?

Може варто почати аналізувати хто винуватий і що робити?
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 17:31

  otg написав:
  pesikot написав:
  crumd написав:Минск-1/2 - это была попытка РФ получить контроль над Украиной малой кровью. Попытка провалилась. Карты раскрыты, все игроки понимают цели и методы их достижения.

Это бред
Почему бред? Здесь он прав на 100%

Вот как, методички сменились

То есть, РФ не получила контроль над Украиной
А ранее говорили ты и тебе подобные, что Минск - это предательство Порошенко

Значит, Минск-1/2 от Порошенка таки сработали в пользу Украины
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 17:33

  Игорь Алексеевич написав:Есть такое выражение.
Устали верить в светлое будущее.

Устал верить ? Вали куда-нибудь, вали в РФ.
Пишут, в Москве санкций не чувствуют

И не засирай этот форум темой, мол, русскоязычных обижают
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 17:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:и у нас будет пару лет, чтобы срыгнуть отсюда

не все так радужно, якщо встановиться перемир'я - то напевно ЄС відразу прикриє візи тимчасового притулку і всіма способами буде блокувати спроби півУкраїни переміститися закордон.
Вийде що еліта (фінансова, інтелектуальна і т.д.) покинуть Україну бо будуть мати шанс і можливість... а бідні, пасивні, старі, хворі залишаться чекати наступний напад рашистів
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 17:39

  Zebra написав:
  beee написав:Пришлось мне по вашей наводкуе почитать про первый и второй штурм Грозного.
Первый они провалили потом научились.
Но ни по размерам, ни по численности, ни по вооружению это несравнимо с нашей ситуаций. Кароч, вообще ничего общего.
Нет у них шансов.
Они заберут юг, восток и у нас будет пару лет, чтобы срыгнуть отсюда. Надеяться в обороне на какие-то страны - это абсурд, а в НАТО нас не возьмут

Раша пошла на эту войну, значит она не смирится ни с каким НАТО в Киеве, никакой антироссийской властью которая будет "угрожать" вернуть захваченные территории - я более склонен считать, что второй чеченской компанией может быть массированный удар по правительственному кварталу, когда уже всем покажется, что наступил мир, жизнь за бурлила своим чередом и тут хераксь прилет десятков гиперзвуковых ракет. Потом выступит Путин (или его приемник из ФРС) и скажет, или мы будем уничтожать вашу власть одну за другой гиперзвуковыми ракетами или вы откзываетесь от своих "агрессивных планов".

В правительственном квартале можно ядерную войну пережить.Там убежища при СССР для этого строились.
Так что никто никого ракетой не убьёт.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 17:42

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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 17:42

  andrijk777 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Ещё пару месяцев и война в стране превратится в войну, как в Израиле. А именно все там ко всему привыкли, к5то ближе к границе с Палестиной, то привыкли к обстрелам, а кто дальше читают только СМИ, что где то что то бахнуло или прилетело :(

Щоб було так як в Ізраїлі потрібно бити у відповідь, по Ростову, по Бєлгороду по чому дотягнемось. Але Зе сцить бити у відповідь.
Так що "как в Израиле" не буде, поки Зе президент.

Отож, і по ПМР не можна, і РБ не можна, тільки сидіти в резервації чоловікам можна.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 17:42

  Letusrock написав:
  beee написав:и у нас будет пару лет, чтобы срыгнуть отсюда

не все так радужно, якщо встановиться перемир'я - то напевно ЄС відразу прикриє візи тимчасового притулку і всіма способами буде блокувати спроби півУкраїни переміститися закордон.
Вийде що еліта (фінансова, інтелектуальна і т.д.) покинуть Україну бо будуть мати шанс і можливість... а бідні, пасивні, старі, хворі залишаться чекати наступний напад рашистів

Ну если жены с детьми уже там и оформили разрешение на проживание на несколько лет то надеюсь проблем не должно быть. Воссоединение семьи и все такое.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 17:44

Воювати за рабство.

  Letusrock написав:
  beee написав:и у нас будет пару лет, чтобы срыгнуть отсюда

не все так радужно, якщо встановиться перемир'я - то напевно ЄС відразу прикриє візи тимчасового притулку і всіма способами буде блокувати спроби півУкраїни переміститися закордон.
Вийде що еліта (фінансова, інтелектуальна і т.д.) покинуть Україну бо будуть мати шанс і можливість... а бідні, пасивні, старі, хворі залишаться чекати наступний напад рашистів

Жінкам, дітям, пенсіонерам... бідним, старим, хворим виїзд незаборонено.
Так що не тре нам брехні, її і так аж занадто.

Чому в РФ можна, а в Україні не можна чоловікам 18..60 переміщатися закордон?
В Україні менше прав в людей чим в РФ, тоді не дивуйтеся зраді.
Чекаю від слуг ЗУ "Про право першої ночі".
Податок на валюту, а вже є.
Податок на повітря, податок на дощ...
Востаннє редагувалось flyman в Пон 08 сер, 2022 17:50, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 1960196119621963>
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