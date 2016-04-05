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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 08 сер, 2022 17:29
Игорь Алексеевич написав:
Ещё пару месяцев и война в стране превратится в войну, как в Израиле. А именно все там ко всему привыкли, к5то ближе к границе с Палестиной, то привыкли к обстрелам, а кто дальше читают только СМИ, что где то что то бахнуло или прилетело
Щоб було так як в Ізраїлі потрібно бити у відповідь, по Ростову, по Бєлгороду по чому дотягнемось. Але Зе сцить бити у відповідь.
Так що "как в Израиле" не буде, поки Зе президент.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 17:30
Игорь Алексеевич написав:
Народ видет, мы западу на хер не нужны, пол страны живёт довоенной жизнью, кто под бомбёжками привыкли к бессонным ночам.
А народ України це тільки російськомовні Ігорі олексійовичі з ладом?
Бо якось сильно звужено виглядає...
Я наприклад бачу що москаликів як ту жабку варять потихеньку...але температура в казанку піднімається постійно...
А те що аналітики Заходу прорахували , що перш ніж криса зрозуміє що вона загнана в кут - їй треба обрубати лапи, вирвати кігті і вибити зуби....
То хто винуватий що та частина народу , яка проголосувала за популістів, тепер й далі показує свою неадекватність ?
Може варто почати аналізувати хто винуватий і що робити?
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Додано: Пон 08 сер, 2022 17:31
otg написав: pesikot написав: crumd написав:
Минск-1/2 - это была попытка РФ получить контроль над Украиной малой кровью. Попытка провалилась. Карты раскрыты, все игроки понимают цели и методы их достижения.
Это бред
Почему бред? Здесь он прав на 100%
Вот как, методички сменились
То есть, РФ не получила контроль над Украиной
А ранее говорили ты и тебе подобные, что Минск - это предательство Порошенко
Значит, Минск-1/2 от Порошенка таки сработали в пользу Украины
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Додано: Пон 08 сер, 2022 17:33
Игорь Алексеевич написав:
Есть такое выражение.
Устали верить в светлое будущее.
Устал верить ? Вали куда-нибудь, вали в РФ.
Пишут, в Москве санкций не чувствуют
И не засирай этот форум темой, мол, русскоязычных обижают
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Додано: Пон 08 сер, 2022 17:36
beee написав:
и у нас будет пару лет, чтобы срыгнуть отсюда
не все так радужно, якщо встановиться перемир'я - то напевно ЄС відразу прикриє візи тимчасового притулку і всіма способами буде блокувати спроби півУкраїни переміститися закордон.
Вийде що еліта (фінансова, інтелектуальна і т.д.) покинуть Україну бо будуть мати шанс і можливість... а бідні, пасивні, старі, хворі залишаться чекати наступний напад рашистів
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Додано: Пон 08 сер, 2022 17:39
Zebra написав: beee написав:
Пришлось мне по вашей наводкуе почитать про первый и второй штурм Грозного.
Первый они провалили потом научились.
Но ни по размерам, ни по численности, ни по вооружению это несравнимо с нашей ситуаций. Кароч, вообще ничего общего.
Нет у них шансов.
Они заберут юг, восток и у нас будет пару лет, чтобы срыгнуть отсюда. Надеяться в обороне на какие-то страны - это абсурд, а в НАТО нас не возьмут
Раша пошла на эту войну, значит она не смирится ни с каким НАТО в Киеве, никакой антироссийской властью которая будет "угрожать" вернуть захваченные территории - я более склонен считать, что второй чеченской компанией может быть массированный удар по правительственному кварталу, когда уже всем покажется, что наступил мир, жизнь за бурлила своим чередом и тут хераксь прилет десятков гиперзвуковых ракет. Потом выступит Путин (или его приемник из ФРС) и скажет, или мы будем уничтожать вашу власть одну за другой гиперзвуковыми ракетами или вы откзываетесь от своих "агрессивных планов".
В правительственном квартале можно ядерную войну пережить.Там убежища при СССР для этого строились.
Так что никто никого ракетой не убьёт.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 17:42
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Додано: Пон 08 сер, 2022 17:42
andrijk777 написав: Игорь Алексеевич написав:
Ещё пару месяцев и война в стране превратится в войну, как в Израиле. А именно все там ко всему привыкли, к5то ближе к границе с Палестиной, то привыкли к обстрелам, а кто дальше читают только СМИ, что где то что то бахнуло или прилетело
Щоб було так як в Ізраїлі потрібно бити у відповідь, по Ростову, по Бєлгороду по чому дотягнемось. Але Зе сцить бити у відповідь.
Так що "как в Израиле" не буде, поки Зе президент.
Отож, і по ПМР не можна, і РБ не можна, тільки сидіти в резервації чоловікам можна.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 17:42
Letusrock написав: beee написав:
и у нас будет пару лет, чтобы срыгнуть отсюда
не все так радужно, якщо встановиться перемир'я - то напевно ЄС відразу прикриє візи тимчасового притулку і всіма способами буде блокувати спроби півУкраїни переміститися закордон.
Вийде що еліта (фінансова, інтелектуальна і т.д.) покинуть Україну бо будуть мати шанс і можливість... а бідні, пасивні, старі, хворі залишаться чекати наступний напад рашистів
Ну если жены с детьми уже там и оформили разрешение на проживание на несколько лет то надеюсь проблем не должно быть. Воссоединение семьи и все такое.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 17:44
Letusrock написав: beee написав:
и у нас будет пару лет, чтобы срыгнуть отсюда
не все так радужно, якщо встановиться перемир'я - то напевно ЄС відразу прикриє візи тимчасового притулку і всіма способами буде блокувати спроби півУкраїни переміститися закордон.
Вийде що еліта (фінансова, інтелектуальна і т.д.) покинуть Україну бо будуть мати шанс і можливість... а бідні, пасивні, старі, хворі залишаться чекати наступний напад рашистів
Жінкам, дітям, пенсіонерам... бідним, старим, хворим виїзд незаборонено.
Так що не тре нам брехні, її і так аж занадто.
Чому в РФ можна, а в Україні не можна чоловікам 18..60 переміщатися закордон?
В Україні менше прав в людей чим в РФ, тоді не дивуйтеся зраді.
Чекаю від слуг ЗУ "Про право першої ночі".
Податок на валюту, а вже є.
Податок на повітря, податок на дощ...
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 08 сер, 2022 17:50, всього редагувалось 1 раз.
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