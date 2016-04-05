_Mykola_ написав:......... ИМХО. Хорошо помню как детьми стояли в очередях за хлебом и молоком, а также пустые полки магазинов, с кучей морской капусты на полке, в также очереди за тем "что-то должны выбросить". А еще, октябрята, пионерия, комсомол с их идиотизмо политинофрмации и полным. И, особенно хорошо помню, как те кто был "в теме" в конце апреля 86, тихо вывозили детей, и как остальных сгоняли на первомай, как сливали бензин, и как кормили хлебом свиней (потому что зерно стоило дороже чем дотационный хлеб), и как продукты которые производились никогда не попадали на стол, потому что шли в москву, ленинград и другие крупные города, потому что была "плановая" экономика и, как школы строились над военными объектами, которые имели по несколько этажей вниз и защиту от ядерного удара с заливкой свинцом перекрытий, и которые потом отравляли учащихся там детей за десять лет над всем этим и т.д. И, бухали КРЕПКОГО алкоголя, того же самогона не в пример больше чем сейчас. Не надо идеализировать совок, он был беспощаден к жизни людей!
Если не секрет, где Вы жили, что видели такие страсти?
Это он не о страстях - это о санатории. Реальная жизнь была куда более тяжкой. В принципе, мало, что изменилось при каждом царе-бiтюшке была полная ...опа.
_Mykola_ написав:, особенно хорошо помню, как сливали бензин, и как кормили хлебом свиней (потому что зерно стоило дороже чем дотационный хлеб), и как продукты которые производились никогда не попадали на стол, потому что шли в москву, ленинград и другие крупные города,
вы как будто в моей семье росли, дядя работая на мусоровозе в поле сливал бензин, я маленький любил с ним кататься. Зачем это делалось до сих пор не знаю. Баба с дедом кормили хлебом всех- коров, свиней, кур, собаку, даже кошке в молоко тоже клали хлеб. Советский вискас. Ела и не жаловалась. Перед крупными праздниками мы ездили в Москву за продуктами. Это было как часть праздника, поезд приезжал утром, а уезжал вечером и мы с папой - два мужика, носились по столице совка в поисках дефицитов. Я тогда впервые побывал на останкинской башне, вднх, в третьяковке, в панораме бородинская битва. Как будто в будущее слетал. Из чего уже в детстве имел представление что такое "уровень жизни". В моем городе кроме одного жалкого парка с облезлыми качелями и пойти некуда было. Когда нужно было купить велосипед или обувь никто не собирался идти за этим в магазин, звонили каким то знакомым и они "доставали".
otg написав:На сегодня по их подсчетам меньше 20 тыс.
15-20 тыс я читал в нескольких источниках.
Был сегодня на анапском кладбище. Под погибших военнослужащих в спецоперации выделен отдельный участок. Плюс местами свежие могилы с флагами ВДВ и военной разведки с летучей мышью (в Анапе стоит десантная часть). Навскидку - около 15-20 могил.
Город - 100 тысяч населения. Если экстраполировать на население страны, выходит, что таких свежих могил по стране - где-то 22-25 тысяч. Примерно. https://t.me/anatoly_nesmiyan/3777
учитывая что Мск и Питер не призывали эта цифра может быть и меньше.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 08 сер, 2022 18:18, всього редагувалось 6 разів.
То есть, РФ не получила контроль над Украиной А ранее говорили ты и тебе подобные, что Минск - это предательство Порошенко
Значит, Минск-1/2 от Порошенка таки сработали в пользу Украины
Дурака не включай. Минск просто не выполнялся в т.ч. и с нашей стороны, потому и не получила контроль. Кстати я никогда не говорил что это предательство. Ты придумал, то бишь соврал. Еще один такой выпад и переименую тебя в мистер соврамши. Я же говорил что твой кумир просто засцал и подписал Минск-2. Как бы вы не поносили Зе, он на голову выше оказался. Ни чего даже близко не подписывал. И не сдрыстнцул с Киева когда орки рвались к его офису. Кстати а где был тогда твой кумир тогда? Аааа?
Истерикой доволен
Только орков не было возле ОП
Зачем ты так палишься ... Блядь, война идёт, а ты как дитё малолетнее. Да никаких денег не стоит твой позор
juristkostya написав:На 80 км вглубь Херсонской области Хаймарс может, а на те же 80 км от Харкова до Белгорода - отказывается лететь?
Це цілком можливо, але не факт. Ще можливо, що є попередження, що Хаймарси лишиться без боєприпасів у випадку стрільби по Білгороду. В будь-якому разі, по Білгороду Україна стріляла неодноразово, тому стверджувати, що керівництво боїться - неправильно.
flyman написав:Чому в РФ можна, а в Україні не можна чоловікам 18..60 переміщатися закордон?
Мені інколи здається, що оце вонюче лайно (флаймани, ігорі-по-батькові, хантери та інші бііі) - вони навмисне ниють тут , як 2-річні діти, щоб взяти ізмором і нервами , щоб їх відпустили кудись, якби тільки не воняли тут. Але не там ви воняєте. Ми тут нічого не вирішуємо. А якби вирішували, я б кожного з цих нитіків загнав на передню лінію, але лише з лопатою. Рити окопи. Автомат би не довірив.