.........ИМХО. Хорошо помню как детьми стояли в очередях за хлебом и молоком, а также пустые полки магазинов, с кучей морской капусты на полке, в также очереди за тем "что-то должны выбросить". А еще, октябрята, пионерия, комсомол с их идиотизмо политинофрмации и полным.И, особенно хорошо помню, как те кто был "в теме" в конце апреля 86, тихо вывозили детей, и как остальных сгоняли на первомай, как сливали бензин, и как кормили хлебом свиней (потому что зерно стоило дороже чем дотационный хлеб), и как продукты которые производились никогда не попадали на стол, потому что шли в москву, ленинград и другие крупные города, потому что была "плановая" экономика и, как школы строились над военными объектами, которые имели по несколько этажей вниз и защиту от ядерного удара с заливкой свинцом перекрытий, и которые потом отравляли учащихся там детей за десять лет над всем этим и т.д.И, бухали КРЕПКОГО алкоголя, того же самогона не в пример больше чем сейчас.Не надо идеализировать совок, он был беспощаден к жизни людей!