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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 08 сер, 2022 19:03
detroytred написав:
otg
Згоден. Закінчуємо дану тему.
Тим паче, що я цілком розділяю Вашу думку. Мова була низам вимагати...або чікагських хлопчиків, або рішень в англійських судах, або американської адміністрації (як в Японії), або можновладцям самим стати лікуанями, або і т.д.
Але це все вимоги до тих, хто нагорі.
Те, що низи не вимагали перераховане вами - свідоцтво про те, що суспільство (ні низи, ні верхи) ще не доросло до потрібної стадії. Ні економічно, ні ментально. Об'єктивних факторів можна знайти море. У прогресорів не вірю.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 19:05
alibob написав:
Є така думка, що "десь там на далекому заході" є кнопка примусового зупинення хімери в разі її "неправильної роботи".
Та наврядчи, бо обладнувати пристроєм з дистанційним впливом, ніхто не буде ризикувати.
Хіба що малось на увазі, що зарання перед поставкою налаштовують?
Так теж проблема буде, коли "правила роботи" змінять.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 19:12
Будь-який пристрій, який дистанційно управляється або дає про себе інфо КУДИСЬ (на супутник) , він обов'язково виявляє себе через випромінення. Навіть якщо це звичайний GPS-трекер (не плутати з GPS-навігатором, який є приймачем, але не передавачем) . Ніхто при здоровому розумі не поставить на машину демаскуючий пристрій, щоб ворог виявив його.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 19:15
Hotab написав:
Будь-який пристрій, який дистанційно управляється або дає про себе інфо КУДИСЬ (на супутник) , він обов'язково виявляє себе через випромінення. Навіть якщо це звичайний GPS-трекер (не плутати з GPS-навігатором, який є приймачем, але не передавачем) . Ніхто при здоровому розумі не поставить на машину демаскуючий пристрій, щоб ворог виявив його.
и как в нее координаты вводятся? ну моста ладно, а динамической цели?
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Додано: Пон 08 сер, 2022 19:16
Дивна ситуація складається:
- у орків нарід вимагає (на кухнях-форумах) від влади бити по "центрам прийняття рішень", інфраструктурі мільйонників;
- в нас народ висловлює бажання ударів по Белгороду і т.д.
А їх нема.
Поки.
Причини?
Мабуть все ж таки (примарні) сподівання на перемовини. І поки все ж таки якісь червоні прапорці.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 19:17
flyman написав:
Чому в РФ можна, а в Україні не можна чоловікам 18..60 переміщатися закордон?
шо опять? по 20 раз уже обсосали. я б и женщин без детей не выпускал. Демографию кто будет поднимать. Ваши любимые вьетнамки не спешат к нам на пмж.
detroytred написав:
в нас народ висловлює бажання ударів по Белгороду і т.д.
а смысл, как нас это приблизит к победе? пуйлу станет жалко убитых русских детей и он прекратит "спецоперацию"?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 08 сер, 2022 19:21, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 19:19
cohan написав:
и как в нее координаты вводятся? ну моста ладно, а динамической цели?
В ракеті gps-приймач. НЕ ПЕРЕДАВАЧ. "Мозок" ракети порівнює свою нинішню координату з заданою, вираховує відхилення рулів ракети і веде її до потрібної точки. Заглушити сигнал GPS поблизу цілі можна. Можна навіть підмінити їй координатне поле (привіт "Житєль" та інші системи РЕБ орків) і відвести їх кудись (якщо там не продубльовано і не резерврвано різні системи наведення) Але ракета не випромінює на супутник нічого.
Це моє імхо. Я не знаю досконально будову системи HIMARS.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 08 сер, 2022 19:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 19:21
juristkostya написав: ЛАД написав: vitaliian написав:
вы серьезно? Вспоминаю о чем думали и мечтали родители при совке.
1. ....
Не буду разбирать Ваши 6 пунктов. Там не всё настолько мрачно.
тут вопрос даже не в том, насколько мрачно было в союзе, а в самой ущербности подхода. Погоня за мат благами сама по себе ни о чём не говорит, т.к. стремление к мотоциклу "Харлей-Дэвидсон" по сути своей ничем не отличается от стремления к мотоциклу "Иж". Более того, степень закредитованности населения вполне явно показывает, что западный обыватель намного более зациклен на мат благах, чем наш
Так он и западных обывателей за людей не считает. Вот рок-звезды, потребители наркотиков - это истинно свободные люди )))
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