RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1961196219631964
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 19:03

  detroytred написав:otg
Згоден. Закінчуємо дану тему.
Тим паче, що я цілком розділяю Вашу думку. Мова була низам вимагати...або чікагських хлопчиків, або рішень в англійських судах, або американської адміністрації (як в Японії), або можновладцям самим стати лікуанями, або і т.д.
Але це все вимоги до тих, хто нагорі.

Те, що низи не вимагали перераховане вами - свідоцтво про те, що суспільство (ні низи, ні верхи) ще не доросло до потрібної стадії. Ні економічно, ні ментально. Об'єктивних факторів можна знайти море. У прогресорів не вірю.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18837
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2431 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 19:05

  alibob написав:
Є така думка, що "десь там на далекому заході" є кнопка примусового зупинення хімери в разі її "неправильної роботи".

Та наврядчи, бо обладнувати пристроєм з дистанційним впливом, ніхто не буде ризикувати.
Хіба що малось на увазі, що зарання перед поставкою налаштовують?
Так теж проблема буде, коли "правила роботи" змінять.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25400
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 19:12

Будь-який пристрій, який дистанційно управляється або дає про себе інфо КУДИСЬ (на супутник) , він обов'язково виявляє себе через випромінення. Навіть якщо це звичайний GPS-трекер (не плутати з GPS-навігатором, який є приймачем, але не передавачем) . Ніхто при здоровому розумі не поставить на машину демаскуючий пристрій, щоб ворог виявив його.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7934
З нами з: 15.02.09
Подякував: 532 раз.
Подякували: 1879 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 19:15

  Hotab написав:Будь-який пристрій, який дистанційно управляється або дає про себе інфо КУДИСЬ (на супутник) , він обов'язково виявляє себе через випромінення. Навіть якщо це звичайний GPS-трекер (не плутати з GPS-навігатором, який є приймачем, але не передавачем) . Ніхто при здоровому розумі не поставить на машину демаскуючий пристрій, щоб ворог виявив його.


и как в нее координаты вводятся? ну моста ладно, а динамической цели?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4308
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 19:16

Дивна ситуація складається:
- у орків нарід вимагає (на кухнях-форумах) від влади бити по "центрам прийняття рішень", інфраструктурі мільйонників;
- в нас народ висловлює бажання ударів по Белгороду і т.д.

А їх нема.
Поки.
Причини?
Мабуть все ж таки (примарні) сподівання на перемовини. І поки все ж таки якісь червоні прапорці.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25400
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 19:17

  flyman написав:Чому в РФ можна, а в Україні не можна чоловікам 18..60 переміщатися закордон?
шо опять? по 20 раз уже обсосали. я б и женщин без детей не выпускал. Демографию кто будет поднимать. Ваши любимые вьетнамки не спешат к нам на пмж.
  detroytred написав:в нас народ висловлює бажання ударів по Белгороду і т.д.
а смысл, как нас это приблизит к победе? пуйлу станет жалко убитых русских детей и он прекратит "спецоперацию"?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 08 сер, 2022 19:21, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14319
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2065 раз.
Подякували: 2911 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 19:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  cohan написав:и как в нее координаты вводятся? ну моста ладно, а динамической цели?

В ракеті gps-приймач. НЕ ПЕРЕДАВАЧ. "Мозок" ракети порівнює свою нинішню координату з заданою, вираховує відхилення рулів ракети і веде її до потрібної точки. Заглушити сигнал GPS поблизу цілі можна. Можна навіть підмінити їй координатне поле (привіт "Житєль" та інші системи РЕБ орків) і відвести їх кудись (якщо там не продубльовано і не резерврвано різні системи наведення) Але ракета не випромінює на супутник нічого.

Це моє імхо. Я не знаю досконально будову системи HIMARS.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 сер, 2022 19:22, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7934
З нами з: 15.02.09
Подякував: 532 раз.
Подякували: 1879 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 19:21

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  vitaliian написав:вы серьезно? Вспоминаю о чем думали и мечтали родители при совке.
1. ....
Не буду разбирать Ваши 6 пунктов. Там не всё настолько мрачно.
тут вопрос даже не в том, насколько мрачно было в союзе, а в самой ущербности подхода. Погоня за мат благами сама по себе ни о чём не говорит, т.к. стремление к мотоциклу "Харлей-Дэвидсон" по сути своей ничем не отличается от стремления к мотоциклу "Иж". Более того, степень закредитованности населения вполне явно показывает, что западный обыватель намного более зациклен на мат благах, чем наш :-)

Так он и западных обывателей за людей не считает. Вот рок-звезды, потребители наркотиков - это истинно свободные люди )))
Starikan
2
 
Повідомлень: 18837
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2431 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1961196219631964
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Модератор і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 100034
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 460503
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3459
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1299)
08.08.2022 20:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.