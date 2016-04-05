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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 08 сер, 2022 18:29
otg написав: andrijk777 написав:
Щоб було так як в Ізраїлі потрібно бити у відповідь, по Ростову, по Бєлгороду по чому дотягнемось. Але Зе сцить бити у відповідь.
Так що "как в Израиле" не буде, поки Зе президент.
Это кто Вам сказал? Может просто нет возможности?
что такое "нет возможности"?
На 80 км вглубь Херсонской области Хаймарс может, а на те же 80 км от Харкова до Белгорода - отказывается лететь?
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Додано: Пон 08 сер, 2022 18:30
otg написав:
Как бы вы не поносили Зе, он на голову выше оказался. Ни чего даже близко не подписывал.
состояние армии в 2015 и сейчас сравнить не пытались?
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Додано: Пон 08 сер, 2022 18:39
juristkostya написав:
На 80 км вглубь Херсонской области Хаймарс может, а на те же 80 км от Харкова до Белгорода - отказывается лететь?
Це цілком можливо, але не факт.
Ще можливо, що є попередження, що Хаймарси лишиться без боєприпасів у випадку стрільби по Білгороду.
В будь-якому разі, по Білгороду Україна стріляла неодноразово, тому стверджувати, що керівництво боїться - неправильно.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 18:55
juristkostya написав: otg написав: andrijk777 написав:
Щоб було так як в Ізраїлі потрібно бити у відповідь, по Ростову, по Бєлгороду по чому дотягнемось. Але Зе сцить бити у відповідь.
Так що "как в Израиле" не буде, поки Зе президент.
Это кто Вам сказал? Может просто нет возможности?
что такое "нет возможности"?
На 80 км вглубь Херсонской области Хаймарс может, а на те же 80 км от Харкова до Белгорода - отказывается лететь?
Є така думка, що "десь там на далекому заході" є кнопка примусового зупинення хімери в разі її "неправильної роботи".
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Додано: Пон 08 сер, 2022 19:03
detroytred написав:
otg
Згоден. Закінчуємо дану тему.
Тим паче, що я цілком розділяю Вашу думку. Мова була низам вимагати...або чікагських хлопчиків, або рішень в англійських судах, або американської адміністрації (як в Японії), або можновладцям самим стати лікуанями, або і т.д.
Але це все вимоги до тих, хто нагорі.
Те, що низи не вимагали перераховане вами - свідоцтво про те, що суспільство (ні низи, ні верхи) ще не доросло до потрібної стадії. Ні економічно, ні ментально. Об'єктивних факторів можна знайти море. У прогресорів не вірю.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 19:05
alibob написав:
Є така думка, що "десь там на далекому заході" є кнопка примусового зупинення хімери в разі її "неправильної роботи".
Та наврядчи, бо обладнувати пристроєм з дистанційним впливом, ніхто не буде ризикувати.
Хіба що малось на увазі, що зарання перед поставкою налаштовують?
Так теж проблема буде, коли "правила роботи" змінять.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 19:12
Будь-який пристрій, який дистанційно управляється або дає про себе інфо КУДИСЬ (на супутник) , він обов'язково виявляє себе через випромінення. Навіть якщо це звичайний GPS-трекер (не плутати з GPS-навігатором, який є приймачем, але не передавачем) . Ніхто при здоровому розумі не поставить на машину демаскуючий пристрій, щоб ворог виявив його.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 19:15
Hotab написав:
Будь-який пристрій, який дистанційно управляється або дає про себе інфо КУДИСЬ (на супутник) , він обов'язково виявляє себе через випромінення. Навіть якщо це звичайний GPS-трекер (не плутати з GPS-навігатором, який є приймачем, але не передавачем) . Ніхто при здоровому розумі не поставить на машину демаскуючий пристрій, щоб ворог виявив його.
и как в нее координаты вводятся? ну моста ладно, а динамической цели?
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Додано: Пон 08 сер, 2022 19:16
Дивна ситуація складається:
- у орків нарід вимагає (на кухнях-форумах) від влади бити по "центрам прийняття рішень", інфраструктурі мільйонників;
- в нас народ висловлює бажання ударів по Белгороду і т.д.
А їх нема.
Поки.
Причини?
Мабуть все ж таки (примарні) сподівання на перемовини. І поки все ж таки якісь червоні прапорці.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 19:17
flyman написав:
Чому в РФ можна, а в Україні не можна чоловікам 18..60 переміщатися закордон?
шо опять? по 20 раз уже обсосали. я б и женщин без детей не выпускал. Демографию кто будет поднимать. Ваши любимые вьетнамки не спешат к нам на пмж.
detroytred написав:
в нас народ висловлює бажання ударів по Белгороду і т.д.
а смысл, как нас это приблизит к победе? пуйлу станет жалко убитых русских детей и он прекратит "спецоперацию"?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 08 сер, 2022 19:21, всього редагувалось 2 разів.
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