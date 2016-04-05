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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 19601961196219631964>
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 19:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  cohan написав:и как в нее координаты вводятся? ну моста ладно, а динамической цели?

В ракеті gps-приймач. НЕ ПЕРЕДАВАЧ. "Мозок" ракети порівнює свою нинішню координату з заданою, вираховує відхилення рулів ракети і веде її до потрібної точки. Заглушити сигнал GPS поблизу цілі можна. Можна навіть підмінити їй координатне поле (привіт "Житєль" та інші системи РЕБ орків) і відвести їх кудись (якщо там не продубльовано і не резерврвано різні системи наведення) Але ракета не випромінює на супутник нічого.

Це моє імхо. Я не знаю досконально будову системи HIMARS.


  cohan написав:ну моста ладно, а динамической цели?

А ви вважаєте, що ракету Хаймарс можна вже випущену переорієнтувати на нову координату?? "Нє думайу" (с).
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 сер, 2022 19:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 19:21

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  vitaliian написав:вы серьезно? Вспоминаю о чем думали и мечтали родители при совке.
1. ....
Не буду разбирать Ваши 6 пунктов. Там не всё настолько мрачно.
тут вопрос даже не в том, насколько мрачно было в союзе, а в самой ущербности подхода. Погоня за мат благами сама по себе ни о чём не говорит, т.к. стремление к мотоциклу "Харлей-Дэвидсон" по сути своей ничем не отличается от стремления к мотоциклу "Иж". Более того, степень закредитованности населения вполне явно показывает, что западный обыватель намного более зациклен на мат благах, чем наш :-)

Так он и западных обывателей за людей не считает. Вот рок-звезды, потребители наркотиков - это истинно свободные люди )))
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 19:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Будь-який пристрій, який дистанційно управляється або дає про себе інфо КУДИСЬ (на супутник) , він обов'язково виявляє себе через випромінення.

А для чого йому щось кудись передавати? По-перше, можна просто обмежити квадрати ударів(умовно кажучи, заборонити удари по таким квадратам перед відправкою). Можна приймати команди з супутника на блокування/розблокування певних квадратів. Для цього цілком достатньо прийому сигналу.
Хоча я думаю все набагато простіше. Боєприпаси нам підвозять. І якщо ми почнемо кудись не туди стріляти - потік боєприпасів може сильно зменшитися.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 19:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alibob написав:Є така думка, що "десь там на далекому заході" є кнопка примусового зупинення хімери в разі її "неправильної роботи".

Есть намеки, что целеуказание приходит издалека в виде зашифрованного файла, который загружается в бортовой компьютер Хаймарса. Без такого файла Хаймарс - просто грузовик с трубами. Бортовой компьютер показывает на мониторе водителя квадрат, в который нужно пригнать Хаймерс. После этого бортовой компьютер всё сделает сам.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 19:29

  Starikan написав:. Вот рок-звезды, потребители наркотиков - это истинно свободные люди ))
вы 100% раб. Потому что осуждаете людей за их выбор. Понимаю в совке все выборы сделали за вас, так и живёте рабом, хоть совка давно нет. К тому же вы брехло. Я уважаю выбор каждого человека, в т.ч. наркомана, при условии что этот выбор он сделал сам. А если вас насильно сделали пионером и комсомольцем, извините здесь нечего уважать. Вы даже свой совок аргументировано защитить не можете, переходите на ложь про мою личность.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 08 сер, 2022 19:36, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 19:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:По-перше, можна просто обмежити квадрати ударів(умовно кажучи, заборонити удари по таким квадратам перед відправкою).

Можна.
  sashaqbl написав:). Можна приймати команди з супутника на блокування/розблокування певних квадратів. Для цього цілком достатньо прийому сигналу

Тут не впевнений. Невже можна без зворотнього зв'язку подати управляючий сигнал? Навіть без підтвердження , що він прийнятий?

  sashaqbl написав:Хоча я думаю все набагато простіше. Боєприпаси нам підвозять. І якщо ми почнемо кудись не туди стріляти - потік боєприпасів може сильно зменшитися


Тут згоден повністю.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 19:34

  Schmit написав:
Все так просто, а умовні Долярчики досі не розуміють, чому зброя по мінімуму, більше того - своєї провини в цьому не вбачають.

100%
beee
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 19:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Тут не впевнений. Невже можна без зворотнього зв'язку подати управляючий сигнал? Навіть без підтвердження , що він прийнятий?
це ускладнює систему і при цьому робить її менш надійною, але в загальному - можна. Хоча в даному випадку, зворотній звязок цілком можливий через екіпажі.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 19:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:А я б тебе даже штукатурку не доверил,

Я знайду, хто мені поштукатурить. Це не проблема зараз.
  beee написав:сбитый ты лётчик

Чому "збитий"? Просто знаєш таке словосполучення? В будівельному ПТУ згадувалось?



  beee написав:СССР решили построить алкаши херовы?

Ти зараз з ким розмовляєш?
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 19:52

  Schmit написав:
Все так просто, а умовні Долярчики досі не розуміють, чому зброя по мінімуму, більше того - своєї провини в цьому не вбачають.

:?:
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