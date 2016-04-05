Звертаюся до перестрашених ворожими новинами, які пишуть тут «про капітуляцію», «про недооціненого ворога», «про здачу територій» і взагалі несуть ворожу пропаганду: частіше міняйте памперси, бо смердить. Сьогодні багато новин, які не можуть не тішити: За три останні доби ЗСУ знищили 17 засобів ППО окупантів! Біля Каховської ГЕС ударом Himars зруйновано залізницю та автомобільну дорогу. Біля шлюзу на колії величезна триметрова вирва. Також пошкоджено автомобільне полотно, знищено російський ЗРК «Панцир». На Антонівському мосту чотири нових дірки та згоріла ремонтна техніка. . Підрив залізничної колії у Токмаку та замінування ЗАЕС. Військовий пакет на 1млрд дол. та фінансова допомога на 4,5 млрд дол. від США. Через санкції авіакомпанії з рф почали розбирати літаки на запчастини. З ранку до обіду три повітряні тривоги у Києві і ввечері четверта. Нагадаю, що це зазвичай буває, коли ворог десь дуже гарно отримав.
fler написав:Звертаюся до перестрашених ворожими новинами, які пишуть тут «про капітуляцію», «про недооціненого ворога», «про здачу територій» і взагалі несуть ворожу пропаганду: частіше міняйте памперси, бо смердить. Сьогодні багато новин, які не можуть не тішити: За три останні доби ЗСУ знищили 17 засобів ППО окупантів! Біля Каховської ГЕС ударом Himars зруйновано залізницю та автомобільну дорогу. Біля шлюзу на колії величезна триметрова вирва. Також пошкоджено автомобільне полотно, знищено російський ЗРК «Панцир». На Антонівському мосту чотири нових дірки та згоріла ремонтна техніка. . Підрив залізничної колії у Токмаку та замінування ЗАЕС. Військовий пакет на 1млрд дол. та фінансова допомога на 4,5 млрд дол. від США. Через санкції авіакомпанії з рф почали розбирати літаки на запчастини. З ранку до обіду три повітряні тривоги у Києві і ввечері четверта. Нагадаю, що це зазвичай буває, коли ворог десь дуже гарно отримав.
БОльшинство народа - непрофессионалы. Я и много знакомых были патологическими оптимистами, слушали Арестовича и других "экспертов", из всех каналов в одно горло - нет ударных группировок, войны не будет. Тысячи людей из-за этого кстати оказались в оккупации, например - в Киевской области. Вы пишите тогда побольше толковых хороших новостей - как сейчас и не будуть смердіть
beee написав:Тысячи людей из-за этого кстати оказались в оккупации, например - в Киевской области.
не из-за этого. Давайте по порядку 1. эвакуировать Ирпень, Бучу, Бородянку, Чернигов, Харьков, Сумы, Киев только из-за сообщений что "путин нападёт" было нереально. Эвакуация 4млн человек это тысячи поездов, затем их нужно куда то поселить и накормить. Паника на валютном рынке, выгребают соль/спички/топливо. 2. Ок, эвакуировали их на Западную, а Путин не напал, месяц проходит, два, полгода. Колоссальные затраты на эвакуацию, недополученные налоги (людей сорвали с их рабочих мест) и т.д. что делать? Возвращаем всех назад и тут путин нападает. Опять эвакуация или как? 3. Никто не знал в какое направление будет нанесён максимальный удар. Кроме пожалуй Мариуполя, это было ожидаемо, город на границе, этим всё сказано. А Ирпень/Буча Мелитополь/Херсон не на границе. За аттакующим инициатива. Он знает куда будет нанесён удар. Где держать силы обороны?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 08 сер, 2022 20:22, всього редагувалось 5 разів.
fler написав:Звертаюся до перестрашених ворожими новинами, які пишуть тут «про капітуляцію», «про недооціненого ворога», «про здачу територій» і взагалі несуть ворожу пропаганду: частіше міняйте памперси, бо смердить. Сьогодні багато новин, які не можуть не тішити: За три останні доби ЗСУ знищили 17 засобів ППО окупантів! Біля Каховської ГЕС ударом Himars зруйновано залізницю та автомобільну дорогу. Біля шлюзу на колії величезна триметрова вирва. Також пошкоджено автомобільне полотно, знищено російський ЗРК «Панцир». На Антонівському мосту чотири нових дірки та згоріла ремонтна техніка. . Підрив залізничної колії у Токмаку та замінування ЗАЕС. Військовий пакет на 1млрд дол. та фінансова допомога на 4,5 млрд дол. від США. Через санкції авіакомпанії з рф почали розбирати літаки на запчастини. З ранку до обіду три повітряні тривоги у Києві і ввечері четверта. Нагадаю, що це зазвичай буває, коли ворог десь дуже гарно отримав.
Если Вы не понимаете, о чём ведут речь взрослые люди - может стоит спросить, а не сунуть свои 5 копеек?
Дорослі, чи ментально хворі?? Ви у 90% форумчан в ігнорі. Мали це помітити давно. Я відкриваю вас один раз з 10. Якщо відразу 5 прихованих (бо в ігнорі), то не відкриваю жодного. Це вірна ознака загострення у вас. Пробачте за неприємну правду.
vitaliian написав:Вы даже свой совок аргументировано защитить не можете, переходите на ложь про мою личность.
ну, вы ж позволяете себе беспочвенные заявки, кто и насколько сильно уважает животных...вот так оно работает в обратную сторону, получайте
вы много сделали для фельдман парка когда напали рашисты? судя по всему нет, я в поступках вижу уважение а не в бла-бла-бла. Там действительно была уникальная коллекция приматов, самая большая в Украине. Если б я был Харьковчанином, то гордился бы таким уникальным парком и таким меценатом как А.Фельдман. То чего мне не хватает в Киеве. И никто здесь такие огромные деньги в подобный проект вложить не готов. Стоимость одного магота - несколько тысяч долларов, и содержание примерно столько же. А там приматов было под 100 голов. И питание как в ресторане, фрукты - йогурты круглый год. Зимние-летние вольеры. И т.д.
Міністерство оборони США санкціонувало надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд. Про це повідомляється на сайті Пентагона.
Повідомляється, що військова допомога передбачена для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Її поставлятимуть із запасів американського Міноборони.
Можливості нового пакета включають:
додаткові боєприпаси для Himars; 75 тис. боєприпасів для 155-мм артилерії; 20 додаткових 120-мм мінометних систем та 20 тис. боєприпасів до них; боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Nasams; 1 тис. Javelin і сотні протитанкових систем AT4; 50 броньованих медичних автомобілів; рротипіхотні боєприпаси Claymore; вибухівку С-4, підривні боєприпаси та підривне обладнання; медичне приладдя, в тому числі аптечки, бинти, монітори та інше обладнання. https://glavcom.ua/news/ukrajina-otrima ... 66570.html
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 08 сер, 2022 20:48, всього редагувалось 2 разів.
Точно хорошая новость? Живя в 50км от нее чето ничего хорошего не ощущаешь.
Про ЗАЕС - це чудова новина, яка наближає визнання рф країною спонсором тероризму з усіма «гарними» наслідками. Люди в цілях безпеки можуть виїхати, напр., до Києва чи на ЗУ. Йде війна, потрібно подбати про свою безпеку, поки не пізно - ця новина вкотре нагадує вам і попереджає.