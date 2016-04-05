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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 20:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:вы много сделали для фельдман парка когда напали рашисты? судя по всему нет, я в поступках вижу уважение а не в бла-бла-бла. Там действительно была уникальная коллекция приматов, самая большая в Украине. Если б я был Харьковчанином, то гордился бы таким уникальным парком и таким меценатом как А.Фельдман.
вы реально полагаете себя неким моральным авторитетом?
Востаннє редагувалось juristkostya в Пон 08 сер, 2022 20:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 20:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Йде війна, потрібно подбати про свою безпеку, поки не пізно - ця новина вкотре нагадує вам і попереджає.
Помните, радиоактивные осадки от Чернобыля были отмечены аж в Скандинавии? А здесь объект в 6 раз масштабнее.
Если сегодняшний риск рассматривать серьёзно, то эвакуироваться надо куда-то в Америку или Австралию. При чём, навсегда.
Короче, про "хорошую новость" вы погорячились.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 20:58

  juristkostya написав:вы реально полагаете себя неким моральным авторитетом?
для вас? нет и ещё раз нет. Это было бы оскорбительно, настолько разные наши с вами ценности.
vitaliian
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